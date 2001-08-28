Он - россиянин! КырГКНБ разоблачило своего обидчика - журналиста Болота Темирова

11:26 20.04.2022

Журналист Болот Темиров - россиянин, он подозревается в подделке документов и незаконном пересечении границы, - милиция



"Сводка" (АКИpress) – Журналист Болот Темиров заявил, что в отношении него возбуждено еще два уголовных дела. Он считает, что это связано с его недавним расследованием про детей председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.



Ранее Темирова задержали по ст.283 ч.1 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта") УК КР. В офисе Temirov Live провели обыск, где якобы нашли наркотики. Сам он сообщил, что ему их подкинули. Журналиста отпустили из-под стражи, а дело находится на стадии расследования.



Как сообщили 20 апреля в пресс-службе ГУВД Бишкека, в отношении Темира возбуждены уголовные дела по ст.379 ч. 1,2,3 ("Подделка документов") УК КР и по ст.378 ч.1 ("Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики") УК КР.



По данным милиции, 26 января 1996 года получил паспорт гражданина Российской Федерации по достижению 16-летнего возраста. 27 июня 2002 года, 1 ноября 2007 года и 25 февраля 2014 года он обменивал паспорт гражданина России. Согласно сведениям УФМС России по городу Москва, Темиров документирован паспортом серии 4514 №547576 (статус "действительный").



"Темиров зная, что является гражданином РФ, вступил в сговор с должностными лицами паспортного отдела, чтобы незаконно получить паспорт гражданина Кыргызстана. 11 июля 2008 года, нарушив процедуру получения кыргызского паспорта, будучи гражданином иного государства, он предоставил в паспортный отдел заведомо подложный военный билет серии А№024913 от 28.08.2001 года, выданный Узгенским объединенным городским военным комиссариатом, принадлежащий другому лицу. Однако каких-либо сведений в Министерстве обороны о получении военного билета и прохождении срочной военной или альтернативной службы Темировым не имеется", - отметили в пресс-службе.



В ГУВД пояснили, что журналист должен был обратиться с письменным ходатайством на имя президента о приеме его в гражданство Кыргызстана с приложением необходимого пакета документов, перечень которого определяется законом "О гражданстве Кыргызской Республики". Согласно положению о порядке рассмотрения вопросов гражданства, уполномоченные органы вносят заключение о приеме в гражданство. В милиции считают, что Темиров "умышленно" не сделал этого.



Он, скрыв факт наличия у него российского гражданства, 24 июля 2008 года предоставил в паспортный отдел другое заведомо подложное временное удостоверение личности за №0079814 от 18.09.2005 года.



"В последующем Темиров неоднократно оформил получение новых паспортов Кыргызской Республики по причинам истечения срока пользования и утраты", - подчеркнули в ГУВД.



По версии следствия, с этими документами журналист более 50 раз незаконно пересекал границу Кыргызстана и успел "поработать на госслужбе".