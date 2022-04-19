В Кабуле взрывают (вместе с учениками) "неправильные" шиитские школы

12:08 20.04.2022

Взрывы в двух школах Кабула унесли жизни минимум 6 человек

В результате трех взрывов в двух школах Кабула погибли минимум шестеро, ранены около 20 человек. ООН осудила теракт, организаторы которого пока не заявили о себе.



Организация Объединенных Наций осудила взрывы в двух школах для мальчиков в столице Афганистана Кабуле, произошедшие утром 19 апреля.



В результате последовавших один за другим взрывов в школе "Абдул Рахим Шахид" и возле учебного центра "Мумтаз" в месте проживания шиитской общины как минимум шестеро погибли и ранены 20 человек. Сообщается, что атака в школе произошла, когда ученики выходили после утренних занятий.



Заместитель спецпредставителя генерального секретаря ООН по Афганистану Рамиз Алакбаров назвал насилие в или около школ абсолютно неприемлемым, указав, что для народа Афганистана, пережившего уже 40 лет войны, школы должны быть "безопасным раем, где дети учатся и процветают".



Он напомнил, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры строжайше запрещены международным гуманитарным правом, и призвал к расследованию и наказанию виновных.