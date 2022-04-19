Экс-кырпрез Атамбаев бьется в клетке (буквально) и закладывает Ташиева

12:17 20.04.2022

Камчыбек Ташиев тайно приезжал к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву домой в село Кой-Таш. Такое заявление Атамбаев сделал в Первомайском районном суде, куда его под сопровождением конвоя доставили на процесс.



"Мы все сделали, чтобы Сооронбай Жээнбеков ушел. Да, я 9 [октября - прим. ред.] выходил, чтобы Жээнбеков ушел", - прокомментировал он октябрьские события 2020 года.



"И если бы мы не вышли, то Садыр Жапаров сидел бы в тюрьме, а Камчыбек Ташиев, наверное, прятался. Как он ко мне в Кой-Таш тайно приезжал.



Не надо судить тех, кто выходил 5 и 6 октября, Жапарову и Ташиеву надо им спасибо сказать, какие-то статусы дать, выделить деньги на лечение", - сказал Атамбаев.



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В Первомайском районном суде 20 апреля продолжился процесс в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.



Заседание проходит под председательством судьи Азирета Медерова.



В ходе заседания адвокат бывшего президента Замир Жоошев сказал, что Алмазбек Атамбаев не будет отвечать на вопросы.



"Прошу проводить заседание без участия Алмазбека Атамбаева. У него 3 грыжи, ему тяжело сидеть", - сказал адвокат.



После этого Алмазбек Атамбаев начал протестовать, пиная стекло. Это уже третий раз, когда он таким образом нарушает порядок и судья выдворяет его из зала.



Его увезли под конвоем. Его сторонники аплодировали ему, поддерживая его.



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