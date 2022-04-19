|КырПрез Жапаров подписывает "Декларацию о стратегическом партнерстве" с Азербайджаном
12:23 20.04.2022
Началась встреча президента Жапарова и Алиева в расширенном составе
Началась встреча президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Азербайджана Ильхама Алиева в расширенном составе.
С кыргызской стороны присутствуют:
- министр иностранных дел Руслан Казакбаев;
- заведующий отделом внешней политики Администрации президента Жээнбек Кулубаев;
- посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;
- министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков;
- министр цифрового развития Талантбек Иманов;
- министр транспорта и коммуникаций Эркинбек Осоев;
- министр экономики Данияр Амангельдиев.
- директор Национального агентства по инвестициям при президенте Равшан Сабиров.
Ранее Жапаров в рамках официального визита в город Баку 20 апреля провел переговоры с Алиевым в формате тет-а-тет.
Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-азербайджанского двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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Кыргызстан и Азербайджан подпишут Декларацию о стратегическом партнерстве
Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров 20 апреля провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном формате в городе Баку.
Как сообщила пресс-служба президента, лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
Президент Алиев выразил уверенность, что стороны смогут достичь максимальных результатов по итогам переговоров.
Он отметил, что подписание Декларации о стратегическом партнерстве является знаменательным событием, поскольку за годы двустороннего взаимодействия между странами не было отношений такого высокого уровня.
"Стратегическое партнерство - это большие преимущества и большая ответственность. Я уверен, что мы будем и в будущем всегда поддерживать друг друга в международных структурах и активно работать в двустороннем плане", - сказал президент Азербайджана.
Как он добавил, в ходе встречи тет-а-тет обсужден широкий круг вопросов – сотрудничество по инвестиционным проектам, взаимодействие в сельском хозяйстве и развитие транспортной инфраструктуры.
В свою очередь Жапаров, обращаясь к Алиеву, подчеркнул символичность данной встречи, проходящей в канун 25-летия Договора о дружбе и сотрудничестве и в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.
Он с удовлетворением отметил, что у Кыргызстана и Азербайджана нет никаких политических противоречий.
"Поэтому мы обязаны воспользоваться этими благоприятными условиями и, объединив созидательные усилия, нарастить объемы нашего сотрудничества во благо братских народов двух стран", - сказал президент.
Как подчеркнул Жапаров, сегодняшние глубинные преобразования в мире дают сторонам исторический шанс выстроить отношения нового типа и имеются широкие возможности для практического сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере.
Он отметил предпринимаемые шаги по либерализации экономики, совершенствованию инвестиционного законодательства, благодаря чему активизируется инвестиционное сотрудничество Кыргызстана с другими странами.
Глава государства пригласил бизнес-круги Азербайджана активно изучать инвестиционные возможности Кыргызстана, акцентировав внимание на свободных экономических зонах, льготных налоговых и таможенных режимов, которые поспособствуют активизации делового сотрудничества.
"Сегодня созрели все условия для выведения наших взаимоотношений на качественно новый уровень. В этой связи я искренне благодарю Вас за поддержку инициативы Кыргызстана об установлении отношений стратегического партнерства между двумя государствами", - сказал он.
Глава государства подчеркнул готовность к плодотворной работе с азербайджанскими братьями и выразил надежду, что сообща два народа внесут свой вклад в построение лучшего мира.
Также Жапаров пригласил Алиева посетить Кыргызстан с визитом в любое удобное для него время. Лидер Азербайджана принял приглашение.