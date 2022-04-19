Умер Виктор Зайберт - археолог, открывший ботайскую культуру в Северном Казахстане

12:30 20.04.2022

Ушел из жизни известный ученый Виктор Зайберт

Зайберт открыл ботайскую культуру Северо-Казахстанской области.



Ушел из жизни выдающийся ученый, профессор археологии Виктор Зайберт. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает Liter.kz.



Благодаря кропотливому труду Виктора Зайберта весь мир узнал о Ботайской культуре. Наш ученый доказал, что именно в степях Северного Казахстана впервые одомашнена лошадь. Многолетний труд североказахстанского археолога – историческое наследие нашей страны, – написал Кумар Аксакалов.



Аким выразил соболезнования семье выдающегося ученого-археолога.



Также слова соболезнования выразил министр культуры и спорта Даурен Абаев.



Я знал его лично. Мы познакомились в ходе моего посещения городища Ботай. Он произвел на меня впечатление человека, увлеченного делом всей своей жизни, открытого к общению и новым знакомствам. При этом чувствовалась его хватка, настойчивость и умение убеждать собеседника. Мы потеряли глыбу. Выражаю глубокие и искренние соболезнования всем родным, близким, коллегам и друзьям этого прекрасного человека, – написал Абаев в Facebook.



Виктор Федорович Зайберт родился в 1947 году в Есильском районе СКО. В 1980 году его экспедиция открыла уникальный памятник – останки городища эпохи энеолита близ села Ботай в Айыртауском районе СКО. По названию села получила имя ботайская культура, изучение которой продолжается до сих пор. Ботайская культура существовала между 3700 и 3100 годами до нашей эры. Считается, что ее носители первыми в мире одомашнили лошадь. Об их языке и происхождении ведутся споры. Отметим, что Зайберт автор более 100 научных статей, монографий и открытий по древней истории Северного Казахстана.