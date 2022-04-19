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Что должен сделать таджикский мигрант, чтобы получить пенсию в России?
14:08 20.04.2022

От "А" до "Я": Что должен сделать таджикский мигрант, чтобы получить пенсию в России?

Мазхаб Джума, Asia-Plus

Отвечаем на самые распространенные вопросы по пенсиям в свете подписанного между странами нового соглашения

Парламент Таджикистана 13 апреля ратифицировал соглашение между Таджикистаном и Россией о пенсионном обеспечении мигрантов. Обеспечение пенсией таджикских мигрантов был одним из самых обсуждаемых и актуальных вопросов между Таджикистаном и Россией, который в течение нескольких лет рассматривался в профильных ведомствах двух стран.

Наконец, после более чем семилетнего обсуждения и семи раундов переговоров, соглашение было принято. После одобрения российским парламентом оно вступит в законную силу, и мигранты получат право на получение пенсии в этой стране.

По словам главы Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Дилмурода Давлатзода, соглашение было разработано Россией в 2014 году и на протяжении этих лет рассматривалось в соответствующих структурах Таджикистана.

По его утверждению, за этот период между таджикскими и российскими официальными ведомствами было проведено семь раундов переговоров, по результатам которых в сентябре прошлого года вопрос был окончательно решен.

"Азия-Плюс" подробнее разобралась в порядке выплаты и размерах пенсий мигрантов.

- Что должны делать таджикские мигранты, чтобы получать пенсию в России?

- Если мигрант платит только за патент для работы в России, это не значит, что в будущем он сможет получать там пенсию.

Наряду с патентом мигрант должен заключить трудовой договор с работодателем, зарегистрироваться в Фонде социальной защиты России (социальное страхование), а также ежемесячно напрямую или через работодателя выплачивать социальные налоги в бюджет России.

- Каким будет размер пенсий у таджикских мигрантов?

- По словам Дилмурода Давлатзода, размер пенсии будет зависеть от суммы уплаченного социального налога и трудового стажа. То есть, чем больше у мигранта срок трудового стажа и чем больше социальных налогов он платит в государственный бюджет РФ, тем выше будет размер его пенсии.

- Когда мигранты могут встать на учет для получения пенсии?

- Реализация соглашения о пенсионном обеспечении таджикских трудовых мигрантов в России начнется после его ратификации парламентами обеих стран.

Парламент Таджикистана утвердил соглашение 13 апреля. Российским парламентом оно еще не ратифицировано.

В нижней палате таджикского парламента "Азия-Плюс" сообщили, что это произойдет в ближайшие дни. После этого мигранты смогут зарегистрироваться в Фонде социальной защиты России.

- Имеют ли право работающие в Таджикистане граждане России на получение пенсии здесь?

- Согласно договору, работающим в Таджикистане гражданам России, у которых есть социальное страхование, Таджикистан выплачивает пенсию. Для этого гражданин России должен зарегистрироваться в Фонде социальной защиты Таджикистана и платить социальные налоги.

- Кто будет контролировать количество таджикских пенсионеров в России и назначение им пенсии?

- Расходы и численность таких пенсионеров в России будет контролировать Таджикистан. В дальнейшем предполагается создание в Таджикистане управления или департамента по контролю за количеством и расходами пенсий мигрантов в РФ, которое будет регулировать численность пенсионеров там и следить за их пенсионными выплатами.

- Если гражданин имеет стаж работы в обеих странах, но этого недостаточно для выхода на пенсию, при выходе на пенсию учитывается стаж работы в другой стране?

- Да, гражданин волен сам решать, как ему будет выплачиваться пенсия. По достижении пенсионного возраста он может обратиться в соответствующие органы России или Таджикистана.

Власти обеих стран, принимая во внимание его выслугу лет и налоги, уплаченные в бюджеты друг друга, выведут его полный рабочий стаж и назначают ему пенсию.

- Гражданин вышел на пенсию в России, но и в Таджикистане имеет стаж работы. Как в этой стране будут учитываться уплаченные им социальные налоги в Таджикистане?

- Если гражданин работал и в Таджикистане, и в России, об этом стороны договорились, что исходя из стажа в России и уплаты им социальных налогов в бюджет, пенсия ему будет назначаться Россией. По стажу работы в Таджикистане его пенсия определяется Таджикистаном. И гражданин волен сам решать, в какой стране ему жить.

Если живет в России, Таджикистан переводит его пенсию в эту страну, а если живет в Таджикистане, Россия переводит его пенсию в Таджикистан.

- Могут ли мигранты, работавшие в России до подписания соглашения, получать пенсию?

- Глава Агентства социального страхования и пенсий отметил, что соглашение вступит в силу после его ратификации парламентами двух стран, поэтому мигранты, работавшие ранее, могут зарегистрировать себя в Фонде социальной защиты России и получить справку от налоговых ведомств этой страны об уплате социального налога.

- Недавно Россия заявила, что временно запретит выплату пенсий иностранцам. Касается ли это также таджикских мигрантов?

- Дилмурод Давлатзода заявил, что "поскольку у нас с ними есть соглашение, по отношению к Таджикистану это не применяется".

- Если мигрант после выхода на пенсию захочет жить в третьей стране, он будет получать пенсию?

- Если после выхода на пенсию работник решит переехать в третью страну, то есть, не в Россию и не в Таджикистан, он все равно будет получать пенсию. Расчеты будут производиться страной, в которой он официально работал и вышел на пенсию.

То есть, основу будущей пенсии будут составлять те же страховые взносы, которые работодатель платит за работника.

- Если трудовой мигрант работает в России неофициально, не состоит на учете в Фонде социальной защиты и не платит налоги, будет ли он получать пенсию в Таджикистане?

- Да, пенсию ему платит Таджикистан. В Таджикистане те, кто официально не работает в стране, получают социальную пенсию в размере 187 сомони. В России он получать пенсию не будет.

- Какой возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин в России и Таджикистане?

- В Российской Федерации возраст выхода на пенсию в настоящее время составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В Таджикистане пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

- Какой сейчас размер минимальной пенсии в России?

- Минимальная пенсия в России рассчитывается исходя из прожиточного минимума для российских пенсионеров. В каждом регионе РФ свои размеры заработной платы.

В целом минимальная пенсия в России составляет чуть больше 10 тысяч рублей.

Источник - Азия-Плюс
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