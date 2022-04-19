Таджикский Алиф-банк первым в стране переходит на работу по правилам Шариата

14:09 20.04.2022 "Это большая, чувствительная и сложная тема": Алиф банк прокомментировал введение правил Шариата в своей работе



Руководство банка объясняет, почему введенные ограничения нельзя рассматривать как нарушение Конституции и на каком основании они берут проценты.



О том, что Алиф становится исламским банком было объявлено давно, но многие этого не знали и потому скрин правил по Шариату, опубликованный в соцсетях, вызвал немалый резонанс в обществе. Возникшие вопросы мы задали непосредственно банку.



Что случилось?



В понедельник пользователи таджикского сегмента Facebook опубликовали скриншот правил банка. В них, в частности, говорилось:



"В соответствии с принципами и правилами Шариата на карте (Visa Алиф) установлены ограничения на проведение транзакций по оплате определенных товаров и услуг: Обращаем ваше внимание на то, что в случае проведения запрещенных Шариатом платежных операций, банк оставляет за собой право отклонить транзакцию".



В перечень вошли: Развлекательные и увеселительные заведения ночные клубы, бары, пабы; специализированные магазины по продаже табачной и алкогольной продукции; игорные заведения и азартные игры, ставки, казино, букмекерские конторы, лотереи.



Магазины религиозных товаров, службы знакомств и эскорт услуги; магазины музыкальных инструментов, фортепиано и ноты; танцевальные залы, студии и школы. Магазины, которые продают пиво, вино и ликеры, оркестерские группы и различные артисты; ломбарды; страховые продажи, андеррайтинг и страховые премии. А также другие продукты и услуги, запрещенные по Шариату.



"Все продукты Алифа, в том числе, карты Visa проходят проверку"



"Азия-Плюс" задала несколько вопросов банку.



- Давно ли действуют эти правила? В связи с чем они были включены?



- В сентябре 2021 года акционерами Алифа было решено начать процесс преобразования в Исламский банк и получения соответствующей лицензии от Национального банка Таджикистана. После этого, мы начали рассматривать все обязательные процедуры для успешной трансформации, которые требует законодательство Таджикистана. Все эти требования доступны на сайте Национального банка Таджикистана.



Согласно требованиям "Порядка преобразования традиционной кредитной организации в исламскую кредитную организацию", Алиф, после принятия решения о преобразовании, обязан начать соблюдать все принципы исламского финансирования, в том числе, в части сотрудничества с партнерами, не соответствующих принципам исламского финансирования и проведения платежей в пользу таких партнеров.



Кроме этого, согласно Закона РТ "Об исламской банковской деятельности", Алиф должен создать Комитет по исламским финансовым услугам с независимыми международными экспертами в сфере исламского финансирования.



На сегодняшний день, членами этого независимого комитета являются опытные специалисты сферы исламского финансирования, включая:

Доктор Мухаммад Акрам Лалдин, признанный эксперт мирового значения в сфере исламского финансирования (Куала-Лумпур, Малайзия);

Руслан Сабирзянов, магистр исламского банковского дела и финансов (MIBF) (Казань, Россия);

Илхомиддин Назаров, магистр исламского банковского дела и финансов (MIBF) (Душанбе, Таджикистан).



Комитет является полностью независимым и его заключения обязательны к исполнению со стороны Алифа. Все продукты Алифа, в том числе, карты Visa проходят проверку и только после заключения комитета, продукт может быть запущен или изменены его условия.



При принятии решений, члены комитета опираются на свои знания, опыт и учитывают заключения признанных экспертов в сфере исламского финансирования, изучая опыт зарубежных исламских банков по рассматриваемой теме.



Стоит отметить, что многие традиционные банки также ограничивают некоторые виды операций исходя из своей стратегии риска и требований законодательства.



"Не вся музыка вредна, но запретить пришлось всю категорию"



- Давайте конкретно по списку. Почему в списке магазины религиозных товаров? И почему это коснулось получения музыкального образования?



- Под магазинами религиозных товаров в основном подразумевается продажа икон, статуй и других атрибутов, которые не соответствуют принципам исламского финансирования. Ограничение оплаты по картам Visa в магазинах музыкальных инструментов и танцевальных школах установлено исходя из того, что большинство влиятельных ученых считают музыку несоответствующей исламским ценностям.



Для получения образования же есть категории, которые не запрещены и наши клиенты могут покупать аудиокниги, подкасты и прочие образовательные материалы.



Это достаточно большая, чувствительная и сложная тема. Некоторые ученые разрешают, при условии соответствия музыки этическим нормам, однако контролировать кто и в каких целях использует музыку или музыкальные инструменты невозможно и именно поэтому комитет принял решение запретить оплату данных категорий.



Это не означает, что любая музыка вредна и влияет плохо на воспитание человека, однако невозможность отслеживания целей использования, вынуждает запретить всю категорию. Нужно также понимать, что такие ограничения существуют в исламских финансовых институтах Великобритании и других стран Европы, не говоря об исламских банках в мусульманских странах.



Также важно отметить, что ограничение были установлены с момента запуска продукта, т. е. более 5 месяцев назад, и за этот период всего 3 держателя карт из более 30 тысяч клиентов попытались купить музыкальные товары.



- Вы говорите о специализированных магазинах, но, например, в Таджикистане, таких мало. Если с вашей карты покупают спиртное в обычном магазине, вы не против?



- Все наши клиенты, по-прежнему, могут делать покупки в супермаркетах и в обычных магазинах, как картами Visa, так и другими нашими платежными продуктами.



C самого начала деятельности, Алиф не сотрудничал с магазинами, чья деятельность заключалась в продаже только спиртных напитков или в заведениях, которые позиционируют себя как бар. Если доля таких товаров в магазине не превышает 30% от общего товарооборота мы сотрудничаем с такими магазинами, но отправляем часть полученного дохода на благотворительность, согласно требованиям принципов исламского финансирования.



Мы понимаем, в каком времени живем и что в супермаркетах можно купить не только продукты, но и спиртное. В то же время, мы знаем, что не 100% посетителей супермаркетов покупают спиртное. И если таких продаж в супермаркете более 30%, то мы не сотрудничаем с ними. Соответственно, было бы неправильно ограничивать большую часть клиентов от обычных покупок в супермаркете, при использовании наших сервисов.



- Какие - другие продукты и услуги, запрещены по Шариату?



- Ограничения комитета охватывают платежи в пользу таких точек, как игорные заведения, эскорт-услуги, ночные клубы, бары, танцевальные залы, ломбарды, страховые компании, спиртные и табачные магазины, магазины религиозных товаров и музыкальных инструментов. Эти категории фактически составляют 1,4% от общего количества существующих MCC.



Отказ от сотрудничества с этими категориями заведений негативно влияет на доходность банка, и мы идем на это сознательно. Соответствие требованиям законодательства и ценностям исламского финансирования являются для нас более приоритетным.



Важно понимать, что список МСС может быть изменен в любое время. Возможно, после дополнительных изучений со стороны Комитета по исламским финансовым услугам какие-то категории могут быть включены, а какие-то наоборот выключены.



Например, в данный момент, изучается вопрос разрешения оплаты страховых услуг и исключения их из списка ограничений.



"Введенные ограничения нельзя рассматривать как нарушение Конституции"



- Люди спрашивают: как вы сможете получить информацию о том, какие товары покупает клиент вашего банка? Объясните систему.



- Установленные ограничения по картам Visa, действуют исходя из МСС (Merchant Category Code или Код категории продавца), который назначается любой торговой точке в зависимости от сферы деятельности.



Существует более 1000 разных МСС, которые охватывают всевозможные виды деятельности. Например, обычному супермаркету будет назначен МСС 5411, а магазину спиртных напитков назначается МСС 5921.



Алиф ограничивает исключительно по категории торговой точки, а не по списку товаров.



Стоит также отметить, что возможны и ошибки при указании МСС торговой точки со стороны того или иного обслуживаемого финансового учреждения и в таких случаях, мы изучаем каждый кейс отдельно и стараемся помочь клиенту совершить оплату.



- Касаются ли эти правила только Таджикистана или и за границей нельзя будет расплачиваться? Если нет, то какой смысл было ставить эти ограничения именно на Visa, почему не на Корти Милли?



- Эти ограничения относятся ко всем операциям, независимо от страны использования.



Опять же, еще раз подчеркиваем, что доля таких отклоненных операций за первый квартал 2022 года составило всего 0,1%, то есть из 1000 платежей отклонялся только один. Иными словами, с этими ограничениями клиенты сталкиваются крайне редко.



Что касается карт национальной платежной системы "Корти милли", то на сегодняшний день, "Корти милли" не применяет установку МСС для торговых точек и технически невозможно ограничить платежи исходя из категории торговой точки.



- Конституция РТ гласит, что каждый человек имеет право распоряжаться своим имуществом - как он хочет. Ограничения банка нарушают конституцию?



- Алиф, имея банковскую лицензию обязан соблюдать действующее законодательство Республики Таджикистан, в том числе, Закон РТ "О банковской деятельности".



Кроме указанного закона, Алиф в своей деятельности соблюдает требования ряда других законов и подзаконных актов. Например, согласно Закону РТ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения" Алиф обязан ограничивать операции, подпадающие под регуляцию данного закона.



Все вышеуказанные законы соответствуют Конституции и Алиф их соблюдает в полной мере. И введенные ограничения никак нельзя рассматривать как нарушение Конституции, так как это лишь один из способов снижения внутренних рисков банка.



"Мы не имеем лицензии исламского банка, поэтому пересчитываем доход в процентах"



- Основная претензия, которая сейчас звучит, такая: "А почему они тогда берут проценты за кредиты? Это в исламе тоже грех". Причем, говорят, например, о 16% за покупку в кредит автомобиля. Это достаточно высокий процент. Что вы на это скажете?



- Сейчас мы являемся традиционным банком и обязаны указывать наши доходы в процентах. Однако, мы максимально стараемся не нарушать принципы исламского финансирования в рамках действующей законодательной системы.



Хотим отметить, что процент автокредитования 16% один из самых низких на рынке. Он определяется, прежде всего, от суммы привлеченных ресурсов – депозитов и операционных расходов. То есть, получая выгоду от этого вида финансирования, мы обязаны разделять выгоду с нашими вкладчиками, и доля их дохода является одной из выгодных среди финансовых учреждений страны.



Если обсудить чуть глубже, то исламский банкинг основан на принципе торговли. Основное отличие "риба" (ростовщичества) от торговли в том, что прибыль банка заранее определена и имеет четкое ограничение. Например, если мы финансируем покупку автомобиля на $10 000 и наш доход $1 000, то эти $1 000 фиксируются у нас в системе, и независимо от каких-либо случаев, мы не можем заработать ни цента больше. А "риба", в традиционном понимании, не имеет никаких ограничений – оно может расти как пузырь.



При этом, как было указано, так как мы еще не имеем лицензии исламского банка, мы обязаны пересчитать наш доход в процентном выражении и показывать его как стандартную процентную ставку.



- Есть и такая претензия: "…все проценты по кредиту изымаются сразу же. К примеру, если я оформил в Alif кредит на 6 месяцев, то справедливо будет чтобы проценты разделены были на 6 месяцев. И если я погашу весь кредит за 2 месяца, то проценты должны быть изъяты за 2 месяца, поскольку я использовал их деньги только 2 месяца. А Alif забирает проценты сразу же, даже если я через 2 дня погашу кредит". Прокомментируйте, пожалуйста.



- Если вы купите товар на рынке за 100 сомони с учетом наценки продавца, то вне зависимости от срока оплаты – сразу или частями в определенный период, вы обязаны будете вернуть продавцу 100 сомони.



Комиссия Алифа на товарах является такой же наценкой, как у продавца на рынке. И вне зависимости от срока погашения рассрочки, Алиф имеет полное право полностью получить свою комиссию.



В этом и есть основное отличие исламского финансирования. Мы не можем брать бесконечные проценты, и стандартная наценка со стороны банка в виде комиссии является основой бизнес-модели любого исламского банка. Главное, чтобы покупатель знал все заранее, и сумма наценки не менялась походу, как это бывает с традиционной банковской комиссией.



Кроме того, принимая во внимание пожелания клиентов, мы изучаем внедрение новой системы подсчета комиссии, которая позволит делать скидки при досрочном погашении рассрочки за определенный период. Однако, это точно не будет подсчитываться ежемесячно в зависимости от остатка суммы рассрочки. Так как, сумма комиссии должна быть четко прописана и не меняться.



- У нас есть информация, что некоторые столичные магазины отказываются от их ваших услуг, потому что у вас, якобы, процент большой, говорят с вами не выгодно работать. Речь идет о покупках по кредитной карте Салом, в некоторых магазинах у вас проценты за покупку даже 5%. Объясните эту систему?



- Алиф предлагает несколько вариантов сотрудничества своим партнерам – продавать товары или услуги с переплатой со стороны клиента, либо упростить покупки клиенту и выплатить комиссию вместо него со своей маржи, а сумма комиссии устанавливается в зависимости от срока рассрочки, который выбирает партнер для своей торговой точки.



Соответственно, выбор варианта сотрудничества всегда на стороне партнера.



И самое главное, количество наших партнеров никогда не уменьшалось и растет из в года в год, достигая на данный момент более 2 000 торговых точек.



- Когда вы полностью станете исламским банком? Что еще изменится в ваших услугах? Какие новые услуги будут?



- Процесс трансформации в исламский банк длится уже более 5 месяцев, идут необходимые согласования и консультации с Национальным банком Таджикистана.



Согласно законодательству в сфере исламского финансирования, полная трансформация и получение лицензии исламского банка будет возможна, когда Алиф полноценно – технически и юридически будет готов. Учитывая большое количество имеющихся клиентов, Алиф поставил перед собой цель трансформироваться таким образом, чтобы оказание услуг не было приостановлено ни на день.



Это требует достаточно долгой и кропотливой работы команды Алифа и мы искренне верим, что трансформация не создает ощутимых неудобств клиентам.



С самого начала деятельности, Алиф стремился создавать те продукты и услуги, которые соответствуют принципам исламского финансирования в рамках законодательства страны и полученной лицензии от НБТ. Таким образом, при полной трансформации существующие продукты и услуги не претерпят серьезных изменений, и их общая концепция останется такой же.



Наравне с трансформацией, команда Алифа ежедневно работает не только над улучшением существующих продуктов и услуг, а также над внедрением новых, о которых мы будем информировать клиентов посредством различных каналов коммуникации.



- Откажетесь ли вы от процентов во вкладах и "рассрочках"?



- Как отметили выше, существующие продукты Алифа соответствуют принципам исламского финансирования и законодательству Таджикистана. С самого начала Алиф отличался от других финансово-кредитных организаций своими продуктами. Например, по депозитам мы предлагаем не доход в виде фиксированного процента, а доход по принципам разделения дохода, который соответствует исламскому банкингу.



Продукты по рассрочке также соответствуют принципам, так как в них применяется фиксированная комиссия, то есть наценка.



И, конечно же, невозможно двигать экономику, создавать рабочие места и новые сервисы, облегчать жизнь остальных, если работать без дохода. Иначе мы будем благотворительной организацией, а не исламским финтехом. Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650452940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО

- Правительством одобрена Концепция развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года

- Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка - Алихан Смаилов

- Бахыт Султанов: О рабочей поездке в Москву

- Кадровые перестановки

- МВК рассмотрены вопросы коммерциализации научных проектов и вывода их на экспортный потенциал

- В Мажилисе обсудили вопросы охраны историко-культурных памятников и развития культурного потенциала страны

- Касательно предмета "Самопознание" в школах

- Многофункциональный пресс-центр открыт при партии "AMANAT"

