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Смерш и денацификация Украины, - Ю.Рубцов
15:17 20.04.2022

ЮРИЙ РУБЦОВ | 20.04.2022
Опыт, накопленный в годы Великой Отечественной войны советской военной контрразведкой, сегодня пригодится

К очередной 79-й годовщине создания контрразведывательных органов Наркомата обороны СССР Смерш Федеральная служба безопасности РФ обнародовала копии нескольких архивных документов, отсылающих нас к примерам героической деятельности зафронтовых агентов советской военной контрразведки.

В контексте специальной операции Вооруженных сил РФ это еще и лишний повод поставить вопрос о возможности и необходимости использования опыта Смерша при денацификации Украины.

Важнейшей задачей органов Смерша (аббревиатура от словосочетания "смерть шпионам", утверждена лично И.В. Сталиным) была борьба против абвера – германской спецслужбы, занимавшейся разведкой, контрразведкой и организацией диверсий в тылу Красной армии. С началом войны против СССР абвер наладил целую сеть разведывательно-диверсионных школ, в которых проходили подготовку, а затем перебрасывались в прифронтовую полосу и советский тыл многочисленные разведчики-диверсанты.

Эффективность работы германских спецслужб по созданию разведывательно-диверсионной резидентуры в советском тылу была невысокой. К примеру, в первой половине 1942 г. каждый третий германский агент после перехода линии фронта спешил добровольно сдаться представителям советских властей. Это было не только следствием заранее принятого тем или иным человеком решения (многие, чтобы вырваться из плена, сознательно шли в эти разведшколы с расчетом при первой же возможности выйти на сотрудничество с советской контрразведкой), но и работы уже советских агентов по разложению вражеской агентуры непосредственно в разведывательно-диверсионных школах абвера. Именно эту сторону деятельности советской военной контрразведки приоткрывают обнародованные ФСБ документы.

Фигурирующий в них агент Михайлов (Алексей Семенович Соболев) был одним из тех, кто успешно помогал нашей армейской контрразведке бороться с диверсионной "Абверкомандой 203" (АК 203), которая была создана при разведотделе группы армий "Центр" и в первые годы войны представляла собой основного противника советских спецслужб на московском направлении. АК 203 вербовала агентуру преимущественно из числа советских военнопленных, находившихся в Смоленском пересыльном лагере № 126, Минском лагере № 352 и пересыльном лагере в пригороде города Борисова.

Красноармеец 444-го полка 20-й армии Западного фронта Соболев в июне 1942 г. был переброшен в расположение германских войск с задачей внедриться в Смоленскую разведывательно-диверсионную школу, подчиненную АК 203. Попав после перехода линии фронта в Вяземский лагерь военнопленных, Михайлов, используя подготовленную советскими военными контрразведчиками легенду, смог заинтересовать немецкую разведку и был зачислен в качестве курсанта в Смоленскую диверсионную школу.

Там Соболев-Михайлов убедил 12 курсантов после переброски в советский тыл вместо выполнения заданий явиться с повинной в советские органы безопасности. Одному из них советский агент доверил передать военной контрразведке свой письменный отчет о проделанной за линией фронта работе.

Помимо рядовых солдат, Соболеву удалось привлечь к сотрудничеству агента абвера, бывшего начальника штаба заградительного батальона Красной армии Петра Марковича Голокоза, который распропагандировал еще 17 курсантов и побудил их отказаться от проведения диверсий на советской территории. Дополнительно к этому в каждую группу, выбрасываемую немцами за линию фронта, Соболев и Голокоз внедряли своих людей с задачей обеспечить сдачу диверсантов.

В конце января 1943 г. Соболев вышел на связь с местными партизанами и был переправлен на Большую землю с ценными сведениями о Смоленской диверсионной школе. Через год, в феврале 1944 г., разведчик в составе оперативно-чекистской группы Смерша был вновь заброшен в тыл врага. При возвращении с задания попал в засаду и, уходя от преследования, погиб.

Голокоз же еще некоторое время оставался в школе, занимался перевербовкой агентов абвера и помогал партизанам раздобыть оружие. В июле 1943 г. ему удалось не только предупредить командование 1-й Белорусской партизанской бригады о готовящейся оккупантами карательной экспедиции, но и вывести отряд карателей под огонь партизан. 84 немца были взяты в плен, а самого Голокоза удалось потом переправить через линию фронта.

Это яркий, но не единственный эпизод в деятельности военных контрразведчиков. Не менее, а может быть, и более результативной была работа здесь же, в Смоленской диверсионной школе, агента Смерша Александра Ивановича Козлова (о его подвиге советский зритель знал из популярной в свое время трилогии "Путь в "Сатурн"", "Конец "Сатурна"" и "Бой после победы"; "Сатурн" – радиопозывной "Абверкоманды 203").

Козлов, лейтенант Красной армии, попавший в плен под Вязьмой, обучался там под псевдонимом Меньшиков. В конце июня 1943 г. германская разведка забросила его в тыл нашей армии в Тульскую область. Козлов-Меньшиков сразу же явился в отдел Смерша 323-й стрелковой дивизии, а вскоре был доставлен в ГУКР НКО "Смерш" в Москву. Он передал чекистам фотографии 141 агента немецкой разведки, дал установочные данные и характеристики на многих из них, указал фамилии, под которыми их забросили в наш тыл. Кроме того, передал фото 91 курсанта разведшколы.

С учетом этих обстоятельств в ГУКР НКО "Смерш" решили использовать Козлова в разработке "Сатурна" и завербовали его под псевдонимом Следопыт. 17 июля 1943 г. он был переброшен через линию фронта. Успешно отчитавшись о "выполнении" задания, Козлов-Меньшиков по предложению руководителя агентурной работы "Сатурна" зондерфюрера Фурмана занял должность преподавателя школы АК-103. В конце августа 1943 года от Следопыта в Смерш прибыл курьер – заброшенный на сторону советских войск агент-радист, а затем и другие завербованные Козловым агенты, которые доставили исключительно важную информацию. Сам Козлов действовал в "Сатурне" до апреля 1945 г. В общей сложности он передал в органы Смерша данные на 80 официальных сотрудников и агентов вражеских разведорганов.

Благодаря обширной информации, полученной от таких агентов, как Соболев, Голокоз, Козлов и другие, ГУКР НКО "Смерш" имело обширные досье – объектовые агентурные дела на конкретные абверкоманды, абвергруппы и разведывательные школы, действовавшие против того или иного фронта и армии. Если во второй половине 1942 – первой половине 1943 г. было заведено всего лишь несколько объектовых агентурных дел (например, дело на "Абвергруппу-107" и ее передовой пост "Пауль Цвай" и еще на некоторые разведорганы врага), то позднее их стало более 20 (агентурная разработка "Взрыв" и "Кондотьеры" на "Абвергруппу-203"; "Птицеловы" на "Абвергруппу-209" ("Буссард"); "Охотники" – на "Абвергруппу-205"; "Яма" и "Коррозия" – на Борисовскую разведшколу и др.).

По всем этим делам были намечены и реализованы конкретные оперативные планы, парализовавшие или серьезно снизившие разведывательно-подрывную активность спецслужб противника. Если по агентурным делам "Пауль Цвай" и "Скорпионы" в "Абвергруппу-107" в 1942 году удалось внедрить только одного зафронтового агента, то за 1943 год – уже 11 секретных сотрудников Смерша.

А всего в 1943 году, ставшем периодом наибольшей активности германских спецслужб, органы военной контрразведки получили установочные данные на 1260 агентов, заброшенных немцами в части Красной армии.

* * *

На войне как на войне. Не вызывает сомнений, что спецслужбы киевского режима уже сейчас оставляют на освобождаемых от нацистов территориях свою агентуру. Уже имеются свидетельства и того, что такая агентура под видом беженцев засылается на территорию Крыма, в другие российские регионы, в том числе с диверсионно-террористическими задачами. В противоборстве с нею опыт, накопленный в годы Великой Отечественной войны советской военной контрразведкой, пригодится.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650457020


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