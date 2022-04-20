 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сводя счеты с Путиным, Кисида рискует своим постом Япон-премьера, - А.Кошкин
15:19 20.04.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 20.04.2022
Похмелье от угара антироссийских санкций может быть тяжелым

Известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида изначально выступал против попыток бывшего премьера Синдзо Абэ обхаживать русских, суля им "златые горы" инвестиций и широкое экономическое сотрудничество за российские Курилы.

Заняв премьерское кресло, не чурающийся русофобии Кисида с самого начала замышлял взять "реванш". Терять ему в отношениях с Москвой было нечего. Свою нелюбовь к России и лично к В. Путину Кисида проявил, воспользовавшись призывом своего сюзерена США обложить нашу страну "адскими санкциями", дабы "разорвать в клочья" ее экономику. Не будем вновь перечислять все то, что придумали в Токио с целью "разрушить" Россию. Японское правительство практически запретило экспорт в Россию всей номенклатуры товаров, закупавшихся нашей страной. В первую очередь высокотехнологичных изделий.

С особым злорадством Кисида и его окружение подвергли санкциям В. Путина и даже его детей, продемонстрировав самурайскую мстительность. И в этом он превзошел лидеров других стран G7. А ведь Путин не раз признавался в искреннем уважении и привязанности к Японии и японцам. Между тем не только Кисида и политический класс Страны восходящего солнца, но и подавляющее большинство японцев считают нашу страну если не врагом, то недружественным государством.

Автор этих строк, работая в Японии, был свидетелем санкций в отношении СССР при вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан и пресечении полета вторгшегося в воздушное пространство Советского Союза с провокационными целями южнокорейского "Боинга". Были и бойкот московской Олимпиады, и прекращение авиасообщения, и приостановка гастролей художественных коллективов. Однако тогда прагматичные японцы, оберегая свои интересы, не спешили сворачивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Если и вводились ограничения, то они имели временный характер. Ни о какой высылке советских дипломатов и работников торгпредства речь тоже не шла.

Сегодня же Кисида в желании побольнее ущемить В. Путина, а с ним и всех жителей нашей страны явно перегибает палку. О чем, кстати, ему уже говорят его соотечественники. Даже один из ключевых членов кабинета Кисиды министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил об опасениях негативного для Японии воздействия антироссийских санкций: "Мы будем пристально следить за влиянием нынешних мер (на экономику). У нас есть опасения по поводу влияния на бизнес и повседневную жизнь в связи с ситуацией на Украине в целом, не только из-за нынешних мер. По распоряжению премьер-министра Кисиды мы намерены рассмотреть меры реагирования в связи с влиянием на экономическую деятельность и жизнь граждан".

В первую очередь речь идет о намерении Кисиды сокращать, а затем и вовсе отказаться от российских энергоносителей – угля и нефти. А затем и от СПГ из сахалинских месторождений, в разработке которых давно и выгодно участвуют гиганты японского бизнеса – концерны Мицуи и Мицубиси. Кстати, их владельцы не поддержали высказывавшиеся в правящей Либерально-демократической партии Японии предложения "в наказание России" отказаться от импорта СПГ.

Важным предметом экспорта в Японию с советских времен была древесина. И вот японские импортеры леса забили тревогу, фиксируя, что цены на этот привычный российский товар резко полезли вверх, достигнув рекордного уровня. В марте они поднялись почти на 60% по сравнению с ситуацией год назад, сообщила газета "Асахи симбун" со ссылкой на данные Банка Японии. На росте цен сказался, по ее данным, ряд факторов, в числе которых была ситуация на Украине. По свидетельству газеты, в японском импорте древесины на Россию по некоторым позициям приходилось до 80% закупок. Однако с января по 31 декабря 2022 года в РФ введены повышенные ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов. Затем на ситуацию стал влиять кризис вокруг Украины и санкции против России, под воздействием которых некоторые импортеры были вынуждены отказаться от закупок российского леса. Токио уже ввел запрет на импорт из РФ четырех типов древесины.

А больше всего в Японии опасаются контрсанкций Москвы в области рыболовства. Издание "Красный маяк" пишет: "Для промысла (в российских водах. – А. К.) японской стороне ежегодно выделяется свыше 2,1 тысячи тонн следующих водных биологических ресурсов (в тоннах): минтай – 995, камбала дальневосточная – 12, треска – 110, терпуги – 777, шипощек – 4, окунь морской – 23, осьминог Дофлейна гигантский – 168, навага – 35, кальмар командорский – 3, осьминог песчаный – 48, кальмар тихоокеанский – 17, бычки – 2, скаты – 18, акулы – 2, гипероглиф – 6. И это только по одному из соглашений.

По статистике Сахалинской таможни, за период с 2020 по 2021 год через пункты пропуска Корсаковского, Холмского и Южно-Курильского торговых портов в порты Японии было вывезено свыше 17 тыс. тонн морепродуктов (живой краб – 3,19 тысячи тонн, конечности краба – 0,11 тысячи тонн, мясо краба – 0,7 тонны, морской еж – 13,93 тысячи тонн, ламинария – 63 тонны).

А вот статистика Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, где Россия занимает третье место как страна-экспортер водных биологических ресурсов: за 2021 год приобретено продукции на сумму более 138 миллиарда иен. Доля ввозимого российского краба и морского ежа составляет около 50% от общего объема".

В Японии уже появились панические настроения по поводу того, что "потеря в лице одного из ключевых поставщиков морской флоры и фауны станет серьезным испытанием для Токио – это не только нанесет удар по экономике островного государства, но и создаст реальную угрозу продовольственной безопасности северо-востока Японии… Прежде всего, содрогнется японский рынок морепродуктов кратным увеличением цен".

"Москва – ключ к выживанию рыбацких городов Японии" – так назвал свою статью в Daily Mail Дэниел Лойссинк, изучивший ситуацию на севере пограничного с Россией японского острова Хоккайдо. Приведем его рассказ: "Последствия ухудшения российско-японских отношений из-за кризиса на Украине ударили по Нэмуро сильнее, чем по другим общинам страны.

На этот раз беспокойство вызывает судьба ежегодно проводимых переговоров между правительствами двух стран об установлении квоты для Японии на вылов лосося и форели, нерестящихся в реке Амур. Первые переговоры прошли в 1957 году, и всякий раз процесс завершался к марту, оставляя достаточно времени до начала сезона дрифтерного лова, который стартует ежегодно 10 апреля. Переговоры долгое время считались чуть ли не единственным дипломатическим каналом между двумя странами даже в эпоху холодной войны.

В этом году их еще только предстоит завершить. Инсайдеры в японском правительстве сообщают, что задержка вызвана негодованием Москвы по поводу присоединения Токио к антироссийским экономическим санкциям. Японскому рыбохозяйственному комплексу важно участие Москвы и в трех других ежегодных переговорах, которые касаются добычи ламинарии и промысла тихоокеанской сайры на богатейших промысловых объектах мира".

"Без рыбной ловли жить мы здесь не сможем, – говорил автору статьи пожилой рыбак Цуруюки Ханасаку, чья компания в основном занимается ловлей и переработкой тихоокеанской сайры. – Для нас это вопрос выживания".

Если Москва ужесточит в качестве ответных мер на японские санкции свою позицию в вопросах рыболовства, японские рыбаки и потребители, как было уже не раз в истории, могут предъявить серьезные претензии своему правительству и лично премьеру Кисиде, что неизбежно скажется на его рейтинге, а затем, возможно, и политической карьере.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650457140


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