 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Родственницу Елбасы - Гульмиру Сатыбалды обвиняют в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
16:21 20.04.2022

Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017

Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Нурсултана Назарбаева) Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов "Универсиады 2017 года в городе Алматы".

По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана" проводятся досудебные расследования в других регионах.
Пресс-служба Антикоррупционной службы
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

16 марта была задержана бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды.

Новость по теме

Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
Анастасия Стативкина

Источник - Zakon.kz
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