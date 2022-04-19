Родственницу Елбасы - Гульмиру Сатыбалды обвиняют в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017

16:21 20.04.2022

Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017



Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Нурсултана Назарбаева) Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов "Универсиады 2017 года в городе Алматы".



По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана" проводятся досудебные расследования в других регионах.

Пресс-служба Антикоррупционной службы

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



16 марта была задержана бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды.



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Анастасия Стативкина