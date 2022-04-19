Израиль добавляет китайский юань к резервам в результате изменения "философии"

17:28 20.04.2022

Израиль сделал неожиданный шаг к Китаю



Центральный банк Израиля внес самые большие изменения в распределение резервов за более чем десятилетие, добавив китайский юань в свои резервы, сообщает Bloomberg.



Начиная с этого года валютная структура резервов, которая сейчас включает только доллары, евро и фунты стерлингов, дополнится юанями, иенами, а также канадскими и австралийскими долларами.



Как отметил заместитель управляющего Банка Израиля Эндрю Абир, эти дополнения знаменуют собой изменение "всей инвестиционной стратегии и философии" регулятора.



Доля юаня установлена на уровне 2% на 2022 год. При этом доля евро упадет до 20% (самого низкого уровня, по крайней мере за десятилетие) с 30%. На доллар будет приходиться 61% (против 66,5% ранее). Вес фунта, напротив, почти удвоится до 5%, вернувшись к уровню, который в последний раз наблюдался в 2011 году.



Эти изменения подтверждают рост международной роли китайской валюты. Впрочем, перспективы юаня пока сдерживаются его ограниченной конвертируемостью и жестким регулированием, отмечают финансисты.