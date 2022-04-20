Пентагон в тревоге: Россия перешла в наступление в битве за европейские умы, - "СП"

17:56 20.04.2022

Американская военная пропаганда не так хороша, как ее малюют

Константин Ольшанский

20.04.22



Российская пропаганда во время спецоперации оказалась значительно эффективнее украинской (читай: американской). Этот очевидный факт вынуждены признать даже западные эксперты.



Адмирал Ставридис: Америка не имеет кадров и денег на качественную госпропаганду



Западный обыватель рассматривает военно-политический конфликт вокруг Украины через призму информации. Поскольку конфликт затягивается, в западном мире растет недовольство санкциями, которые приводят к высоким ценам на энергоносители и продукты питания, закрытию предприятий, безработице… Фактически, это означает победу информационной стратегии России, делает вывод обозреватель издания Bloomberg Джеймс Ставридис.



Ставридис - не просто журналист, он высокопоставленный военный: адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе, а сейчас работает деканом Школы права и дипломатии в американском Университете Тафтса.



Ставридис указывает, что западный мир выступает против России в украинском конфликте, а вот в остальном мире (это Китай, Индия, большинство стран Африки и Латинской Америки) доминируют совершенно иные нарративы. Это серьезное сочувствие к заявлениям президента Владимира Путина о том, что Запад напрямую угрожал Москве и пытался руками Киева развязать полномасштабную войну.



Большинство азиатских, африканских и латиноамериканских стран разделяют позицию России о том, что американская интервенция и оккупация Ирака, Афганистана и многих друг стран - это нечто гораздо более страшное, нежели то, в чем Запад пытается обвинять Москву, указывает Джеймс Ставридис.



Адмирал восторгается эффективностью пропагандистских видеороликов, которые заполонили украинские соцсети с началом спецоперации.



Российская пропаганда эффективна еще и потому, что США неспособны ей противостоять, делает вывод адмирал Ставридис. Во времена холодной войны в США было государственное информагентство, которое и распространяло официальную позицию. Сейчас госпропагандой в США ведает канцелярия заместителя государственного секретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью.



Кроме того, американцы постоянно сокращают бюджет Госдепартамента, в том числе на пропагандистские цели. Продвижением имиджа США за рубежом занимаются самые разные ведомства, в том числе министерства торговли, обороны и национальной безопасности.



В России же распространение официальной, государственной позиции - по всему миру - одна из важнейших задач. И задачу эту решают не по остаточному принципу, как в Америке, в отсутствие денег, кадров и внятных идей.



Modern Diplomacy: российская позиция завоевала Twitter и TikTok



Запад всегда завидовал высочайшему успеху российской пропаганды. Так, еще в 2014 году Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Филип Бридлав описал российскую коммуникационную стратегию на Украине как "самый удивительный блицкриг информационной войны, который мы когда-либо видели в истории информационных войн".



Заделы были использованы и в 2022 году. Только теперь главным потребителем информации был уже не украинец, а житель западных стран. Именно западное общественное мнение и необходимо было склонить в пользу России, пишет политический обозреватель Видхи Бубна в колонке для влиятельного американского издания Modern Diplomacy.



Эксперт указывает, что Москва много усилий потратила на продвижение информации в "Твиттере" - эта соцсеть не очень популярна в России, но ее активно читают в США, Великобритании, Канаде… И, как ни странно, на Украине.



Позиция России продвигалась в молодежной соцсети TikTok, констатирует Modern Diplomacy. Именно TikTok сыграл решающую роль на первом этапе спецоперации в популяризации буквы Z как знака солидарности с российскими военными.



Именно в TikTok появился и раскрутился хештег #RussianLivesMatter. Постепенно хештег захватил и другие соцсети, его продвигали популярные персоны-инфлюэнсеры. Например, такие как американские политические активисты, публицисты и блогеры Кэндис Оуэнс и Кэмерон Смит.



Эффективность российского TikTok связана с тем, что видеоролики в этой соцсети быстро цепляют аудиторию. Тем самым все то, чем делятся на платформе, становится в глазах зрителя аутентичным. Алгоритм соцсети таков, что он показывает людям контент, с которым они уже согласны, тем



Университет Брукингса: новостные агрегаторы формируют пророссийскую повестку



Плотно работают "бойцы невидимого фронта", скажем, и с новостным агрегатором Google News. Он очень популярен у англоязычной публики. Как отмечает директор Инициативы по искусственному интеллекту и новым технологиям Института Брукингса Джессика Брандт, с началом спецоперации при поисковых запросах "ДНР" или "ЛНР" в топ выдачи попадали официальные и государственные СМИ России.



Таким образом, у среднестатистического читателя новостей невольно возникала симпатия именно к российской позиции - ведь она была самой доступной.



Украинские пропагандисты неуклюже пытаются вести кампанию по дезинформации против России. В ход идут даже кадры из компьютерных игр, которые выдают за реальные видеозаписи.



В самом начале спецоперации (25 февраля) в ходе точечного удара был полностью уничтожен рассадник украинской пропаганды - 72-й центр информационно-психологических операций в Киеве. Именно этот центр вел информационную войну против России - сначала после присоединения Крыма, а затем во время боевых действий в Донбассе в 2014-2015 годы.