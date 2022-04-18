Грозит ли Казахстану новая волна коронавируса? - Алина Темирева

18:01 20.04.2022

В марте Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстан было принято решение о снятии ковидных ограничений в стране – это использование приложения Ашык, ношение масок, соблюдение социальной дистанции и другие. Спустя два года с введения строгих ограничений и пережив режим ЧП, мы вернулись к нормальным условиям жизни и учимся узнавать друг друга без масок.



В след за снятием ограничений внутри страны, Казахстан снял ограничения по пересечению границы авиасообщением, а также на сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Безусловно, принятие этих мер благополучно отразится на экономике страны и вдохнет жизнь в порядком захиревший малый и средний бизнес.



Вместе с тем в мире, не смотря на значительное снижение заболеваемостью в целом, отмечаются вспышки в разных странах в связи с распространением нового варианта – "стелс-омикрона". Известно, что этот вариант более заразный, следовательно, может распространяться быстрее оригинального "омикрона".



Так, например, заболеваемость в Китае начала быстро расти с начала марта, и на сегодняшний день количество новых случаев заражения перевалило за 20 тысяч. Этот же штамм обнаружили в начале этого года и в нескольких европейских странах, и сейчас доля "стелс-омикрона" в структуре заболеваемости коронавирусом активно нарастает во всем мире. У наших соседей в Российской Федерации каждый пятый случай ковида вызван именно "стелс-омикроном". Пока нет никаких подтверждений, что этот вариант увеличивает риски госпитализации, тяжелого течения заболевания или негативных исходов.



Лидером по количеству случаев коронавируса в сутки вновь стала Южная Корея, в которой с конца февраля текущего года ежедневно выявляется от 100 до 400 тысяч случаев с пиком в более 600 тысяч случаев 17 марта. Высокая заболеваемость также отмечается в Австралии – более 50 тысяч случаев ежедневно, в Тайланде – около 25 тысяч случаев, Новой Зеландии – около 10 тысяч случаев. При этом во всех перечисленных странах вспышка началась в феврале текущего года с приходом новых штаммов – омикрон и стелс-омикрон.



В нашей стране официальная статистика последние дни колеблется от 10 до 15 новых случаев коронавирусной инфекции. Цифры небольшие и действительно радуют, но следует отметить, что снижение официального количества случаев обусловлено легким течением заболевания (больные переносят легко, как обычную вирусную инфекцию, поэтому не спешат сдавать ПЦР), да и отмена Ашык в совокупности с отменой требования ПЦР-тестирования значительно уменьшило количество проводимых ПЦР-тестов в целом.



Однако по информации ВОЗ, говорить о завершении ковидной эпопеи еще рановато, пандемия, к сожалению, еще далека от завершения, а значит надо готовиться к новой "волне" коронавируса. И главный вопрос - когда очередная волна, связанная с мутирующим вирусом докатится до наших просторов и чем это чревато?



Во многом ответ на этот вопрос зависит он уровня коллективного иммунитета, сформировавшегося в стране за предыдущие волны и за счет вакцинации населения. Если взять в расчеты, что продолжительность естественного иммунитета, приобретенного переболевшими и искусственного иммунитета, приобретенного после вакцинации от 6 до 12 месяцев, то возможно ориентировочно спрогнозировать начало следующей волны.



Итак, последняя и, к слову, самая крупная волна в Казахстане была зарегистрирована в январе текущего года с регистрацией до 16 тысяч случаев в сутки официально, а сколько было не учтенных или не обратившихся за медицинской помощью история умалчивает и вряд ли кто-то сможет подсчитать. Но этот месяц можно брать за точку отсчета, так как скорее всего именно тогда был достигнут максимальный коллективный иммунитет, приобретенный естественным путем. Что касается иммунитета поствакцинального, то массовости и единовременности вакцинации достичь не удалось. Но все же основная кампания вакцинации завершилась в осенне-зимний период. В текущем году темпы вакцинации значительно упали и не сильно повлияют на уровень иммунной прослойки населения.



Таким образом, с довольно высокой вероятностью рост заболеваемости и начало новой волны скорее всего произойдет в летний период, ориентировочно июнь – июль текущего года.



Между тем, в ряде стран, излюбленных туристических направлений для соотечественников (Турция, Грузия, ОАЭ) также отменивших большинство ограничений в последний месяц, все-же сохраняется настороженность относительно дальнейших сценариев развития. И часть населения этих стран продолжает соблюдать меры дистанцирования и ношение масок в общественных местах.



Автор:

Темирева Алина

18.04.2022