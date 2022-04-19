Война Миров. Великая Отечественная спецоперация, - В.Юрицын

19:42 20.04.2022

Война Миров. Великая Отечественная спецоперация



Владислав ЮРИЦЫН



Способен ли Владимир Путин воевать на полную катушку?



Стратегическое наступление российских войск на Донбассе с целью окружения и ликвидация главной группировки ВСУ ставит мощный вызов перед российским президентом. Владимир Путин по своему психотипу способен очень долго заниматься любыми процессами, плавно и постепенно ведя их к заданной цели. Однако кампания на Украине требует резкого наращивания военных усилий, чтобы в сжатый срок продемонстрировать победные результаты.



У любой стратегии есть свои сильные и слабые стороны. Война средней интенсивности, которую по факту Россия вела с 24 февраля, позволяет методично и неспешно перемалывать вооруженные силы и инфраструктуру противника достаточно ограниченным количеством сил и средств. Обратная сторона подобной стратегии в том, что Киев успевает латать бреши и дыры в обороне, перестраивать логистические цепочки и отступать стройными колоннами.



Чтобы ракеты посыпались на украинские заводы, склады, пункты управления или транспортные узлы интенсивно, Кремль нуждается в существенном "допинге". Это может быть потопление крейсера "Москва" (флагман Черноморского флота), удары украинских вертолетов и артиллерии по российской территории, демонстративные издевательские убийства пленных российских военнослужащих. Во всех остальных случаях боевые действия, ракетные и авиационные удары осуществляются в нудно-ровном стиле.



Последняя активизация боев на Донбассе таким манером осуществляться может, но это как минимум неэффективно с информационно-политической точки зрения. В нынешнем раскладе требуются мощные и сокрушающие удары, не позволяющие ВСУ планомерно откатываться и производить перегруппировки.



Немного о факторах, которые диктуют активную модель ведения боевых действий. Уничтожение всех украинских НПЗ, а также ликвидация большого числа нефтебаз и складов с ГСМ наконец-то привели к топливному дефициту у киевского режима. Стали фиксироваться случаи захвата украинской бронетехники (автомобильной тоже), которая в исправном состоянии была брошена из-за пустых бензобаков.



Потери в боевых порядках ВСУ привели к их восполнению с помощью мобилизованных резервистов. Воевать они не хотят, из-за чего появились факты сдачи в плен еще до начала российских наступлений. Раньше по позициям украинских частей наносился артиллерийский удар, а потом уцелевшие складывали оружие. Теперь они сдаются еще до начала артподготовки, заблаговременно предупредив другую сторону. Мотивированных нацистов для контроля над желающими сдаться и стрельбы в спину уже не хватает. Отдельная тема – это рост дезертирства в военных частях Украины.



Основой обороноспособности украинских войск в настоящее время выступает артиллерия (включая РСЗО и минометы). При боях средней интенсивности она способна оказывать существенное противодействие российским силам. Но если на каждую батарею ВСУ появляются 3-4 батареи российских войск, да еще поддержанные авиацией и беспилотниками, то способность к эффективному сопротивлению резко падает.



Очень показательным маркером войны на полную катушку выступают мосты на Днепре, находящиеся под контролем Киева. Если они будут уничтожены, значит, президент Путин справился со своей манерой все делать "на полшишечки" и хотя бы временно отошел от компромиссов, полумер и полутонов. Ну а если мосты уцелеют, то продолжится медленное продвижение российского фронтира вглубь украинской территории с растянутыми по времени сроками достижения конечной цели.



Каждая конкретная ситуация требует собственной стратегии. Неторопливость и тягучесть очень хороши при экономических войнах, особенно, если на твоей стороне инициатива и есть продуманный план действий. По такому принципу велась газовая война Европы против России в 2007 – 2021 гг. Европейцы делали против "Газпрома" какой-нибудь барьер, тот выставлял против него схему обхода, а потом ему ломали и схему обхода с последовательным ухудшением ситуации для российской газовой монополии.



2020-ый год, когда "Газпром" продавал "голубое топливо" европейским потребителям чуть ли ни себе в убыток, хорошо показал как выглядит качественная экономическая война. Ситуацию для России спасала стратегическая ошибка самих европейцев, которые переоценили свой технический и технологический потенциал в деле построения "зеленой экономики". Это все и выстрелило в 2021 году. "Газпром" при этом со своей стороны ничего не сделал, а только воспользовался возникшей ситуацией к выгоде для себя.



Та экономическая война, которую коллективный Запад развернул против России после 24 февраля – это абсурд. Все санкции были вывалены одним заходом, как из самосвала. То есть нарушен принцип, когда противоположная сторона выстраивает механизмы обхода, а потом они разрушаются, тем самым делая потраченные ресурсы напрасными. Когда все санкционные козыри сброшены залпом и все карты открыты, тогда выстраивание новых производственных и торговых цепочек можно делать спокойно и с уверенностью в их надежности.



Нынешняя фаза войны на Украине требует от Кремля совсем других моделей, чем при экономической войне. Ростки нового подхода проступают в том, что давление на ВСУ ведется на широком участке фронта, из-за чего у киевских генералов не хватает сил и средств для полноценного реагирования во всех местах.



В 2003 году США делали по Ираку 1200-1300 самолето-вылетов в день. Российские самолеты до недавнего времени ограничивались 250-300 вылетами (без вертолето-вылетов) на широкий круг боевых задач. Сегодня есть техническая возможность как минимум удвоить число самолето-вылетов.



В данный момент все упирается именно в политические решения, а не экономические возможности России. В военных пабликах полно фотографий авиабомб советского производства в 3000 кг с ржавчиной на корпусе. В ВКС ржавчину не убирают и краской корпуса не покрывают – сбрасывают как достали со складов хранения, тем более все это взрывается без осечек. Наследия исчезнувшей великой цивилизации в виде авиабомб еще много. Стоимость производства термобарических боеприпасов для тяжелых огнеметных систем тоже низкая, а производить их можно много и быстро. Вакуумные бомбы – это почти идеальное соотношение в формате "цена – качество".



Украинские военные уже так расслабились из-за ограниченной активности российской авиации, что пользуются железнодорожными перевозками в своем ближнем тылу. Их только-только начали приводить в чувство ударами по железнодорожной инфраструктуре.



Медленное продвижение российских войск стимулирует страны НАТО поставлять Киеву все более сложное и тяжелое оружие. На очереди системы, которые требуют до полугода, чтобы их качественно освоить. Значит, на Западе многие уже поверили, что ВСУ способны сопротивляться долго и есть смысл заниматься обучением персонала.



Помимо мостов фактором войны на полную катушку может стать уничтожение украинских электростанций. Речь идет не о АЭС, но и выведение из строя обычных ТЭС способно критически ослабить военно-экономический потенциал Украины.



Война сама по себе катализирует многочисленные общественно-политические, социальные и экономические процессы. Например, жители Розовского района Запорожской области обратились с просьбой о временном присоединении его территории к Донецкой народной республики. На фоне полноценной активизации уничтожения донецкой группировки ВСУ динамика всевозможных изменений только возрастет.