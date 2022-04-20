 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 20.04.2022
19:55  Народ против парламентаризма. Куда идет Пакистан, - М.Медоваров
19:42  Война Миров. Великая Отечественная спецоперация, - В.Юрицын
19:40  Пострадавших от клана Булата Назарбаева призывают объединиться
18:09  Задержан экс-командующий Южным Регкомандованием КазАрмии генерал Каракулов
18:02  Центральная Азия: просто жесть, - Николай Кузьмин
18:01  Грозит ли Казахстану новая волна коронавируса? - Алина Темирева
17:56  Пентагон в тревоге: Россия перешла в наступление в битве за европейские умы, - "СП"

17:28  Израиль добавляет китайский юань к резервам в результате изменения "философии"
16:21  Родственницу Елбасы - Гульмиру Сатыбалды обвиняют в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
15:19  Сводя счеты с Путиным, Кисида рискует своим постом Япон-премьера, - А.Кошкин
15:17  Смерш и денацификация Украины, - Ю.Рубцов
14:09  Таджикский Алиф-банк первым в стране переходит на работу по правилам Шариата
14:08  Что должен сделать таджикский мигрант, чтобы получить пенсию в России?
12:30  Умер Виктор Зайберт - археолог, открывший ботайскую культуру в Северном Казахстане
12:23  КырПрез Жапаров подписывает "Декларацию о стратегическом партнерстве" с Азербайджаном
12:17  Экс-кырпрез Атамбаев бьется в клетке (буквально) и закладывает Ташиева
12:08  В Кабуле взрывают (вместе с учениками) "неправильные" шиитские школы
11:26  Он - россиянин! КырГКНБ разоблачило своего обидчика - журналиста Болота Темирова
11:22  США подарили Погранвойскам Узбекистана 50 "джихад-мобильчиков" (автомобилей "Тойота")
11:00  Искандер Махмудов больше не владелец уральского холдинга УГМК?
10:50  В КазШколах и вузах сворачивают преподавание "науки", придуманной Сарой Назарбаевой. Ввиду очевидности дури
10:12  Протесты в Ливии сделали нефть дороже, - А.Башкатова
09:08  "Газпром" лишают экспортных доходов. МиллерЭлитке придется сосать лапку, - "НГ"
08:23  В КырМинобразе опять скандал. Киндер-руководство обвинено подчиненными в полной некомпетентности
08:13  В Алматы арестованы популярные вайнеры - Туребаев и Шерниязов. За аферизм
08:09  Мальме - в огне. Швеция никак не может погасить восстание "коранистов", - "Къ"
08:06  Хватит ли у России запаса прочности? - Александр Бочкарев
06:00  Банк, который лопнул... Банкир Тиньков (Tinkoff) перебежал на сторону врагов России
00:29  Аким Шукеев как главная проблема "беспроблемной" Туркестанской области, - А.Бектенова
00:24  ШОС рвется в посредники в переговорах по таджикско-киргизской границе, - В.Панфилова
00:23  Компартия Китая решила "устранить угрозы нестабильности" государства, - В.Скосырев
00:03  Почему Кыргызстан и Таджикистан не могут решить приграничный спор – взгляд с двух сторон
00:00  Индийская "отстраненность" и российско-китайская координация
Вторник, 19.04.2022
20:38  Розовский район Запорожской области Украины проголосовал за вхождение в состав Донецкой Народной Республики
19:06  Финансовой диктатуре Запада приходит конец, - А.Бунич
18:07  Мосбиржа сообщила о переговорах по обмену опытом с Ираном
18:02  В Кыргызстане создают мультсериал "Дети солнца". Он будет доступен на YouTube
17:56  Узбекистан строил целое кыргызское село в Баткене, но не успел...
17:52  Токаев поблагодарил губернатора Омской области за поддержку кандасов
17:32  Чиновники КазМинэкологии пытались разворовать 180 млрд тенге – Антикор
17:25  Традиционалисты готовы создать альтернативную Европу, - Роман Лункин
15:57  В Швеции продолжается восстание мусульман
12:33  Успешно размотавший бюджеты Алматы и "Нур-Аманата" г-н Байбек отправился в хадж. Грехи замаливает?
12:32  Бензин - дорог. Таджики пересаживаются на велосипеды
12:30  Археологи назвали 178 год до н.э. годом создания первого компьютера
12:17  В Кашкадарьинской области Узбекистана образован новый Кукдалинский район (хоким - Хуррам Джураев)
12:12  Гафур Рахимов вернулся в руководство узбекского бокса
11:33  Почему Казахстан превращается в "Украину-2"? - Ермек Тайчибеков
10:27  Казахстан хочет выйти из договора 1997 года с Кыргызстаном о порядке пребывания силовиков
10:20  Политический оппортунизм Бен Салмана и Путин
10:14  Украина добивает карьеру канцлера Германии Шольца, - Д.Бавырин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Народ против парламентаризма. Куда идет Пакистан, - М.Медоваров
19:55 20.04.2022

НАРОД ПРОТИВ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

20.04.2022
Максим Медоваров
Произошедший в Пакистане конституционный переворот не только привел к существенным сдвигам в геополитической ситуации, но и стал отображением одной старой тенденции – противостояния народа олигархическому парламентаризму.

Политическая система Пакистана отличается крайней нестабильностью, постоянными переворотами и убийствами. Ни один из премьер-министров страны с момента ее основания британцами в 1947 году до наших дней не доработал до конца срока. Однако впервые в истории Пакистана переворот был совершен в форме голосования парламентского большинства за вотум недоверия кабинету Имрана Хана.

На протяжении полувека Пакистан делили на части и грабили два олигархических клана: семейство Шарифов, тесно связанное с республиканцами США, аравийскими монархиями и китайским бизнесом, и семейство Бхутто – Зардари, ориентирующееся на демократов США и британские элиты. Выразителем воли народа, желающего вырваться из нищеты и рук этих двух кланов, стал Имран Хан, в 2018 году занявший пост премьер-министра, а затем сумевший посадить на пост президента своего соратника Арифа Алви.

Имран Хан впервые в истории Пакистана стал строить социальное государство – исламское в своей доктринальной основе, но подчеркнуто терпимое ко всем религиозным меньшинствам. Его социальные субсидии на электричество и бензин позволили десяткам миллионов пакистанцев вырваться из нищеты. Его независимая геополитика бросила вызов англоамериканскому Западу и была нацелена на прочное военное сотрудничество с Россией и Китаем и урегулирование отношений с Индией. Приход к власти в Афганистане талибов играл на руку пуштуну Имрану Хану, гарантируя ему прочный тыл без американских войск.

Путем прямого вмешательства англоамериканцы перекупили часть депутатов мелких партий и добились большинства в два (!) голоса в парламенте. Хотя президент Алви издал указ о роспуске парламента, Верховный суд встал на сторону заговорщиков и позволил нелегитимному парламенту избрать коалиционное олигархическое правительство Шарифа – Зардари, поддержанное рядом мелких партий, в т.ч. откровенными исламистами и белуджскими сепаратистами. Народ, который Шариф первым же указом лишил социальных льгот, остался верен Имрану Хану и проводит миллионные демонстрации за его возвращение. Иран и Афганистан де-факто оказывают поддержку Имрану Хану, хотя перспективы его возвращения к власти туманны в условиях, когда генштаб пакистанской армии наполнен американскими марионетками.

Безусловно, Шахбаз Шариф ничуть не намерен разрывать совместные проекты с Китаем и Россией. Но он несомненно будет прогибаться под западные санкции, ибо, по его словам, Пакистан-де слишком нищая страна, чтобы вести независимую политику, а потому нужно в целом слушаться указов из Вашингтона. Столь унизительное заявление стало очередным клеймом на семействе Шарифов – известных взяточников и коррупционеров, многократно бывавших под судом.

Любопытно, что Шариф и Зардари обвиняют Имрана Хана в растратах бюджета на социальные нужды и подготовке к дефолту – но между тем в соседней по региону Шри-Ланке сейчас происходит полный коллапс государства, голодные бунты, отсутствие хлеба и топлива именно по вине близкого к США плутократического правительства трех братьев Раджапаксов, которые набрали кредитов от МВФ и по указке Байдена ради "зеленой энергетики" оставили собственную страну без угля. Всенародный бунт привел к смене части министров на Шри-Ланке, но в целом режим Раджапакса удерживается на плаву именно благодаря послушному плутократическому парламенту.

Оппозиция народа парламенту очень стара. Она ярко проявлялась и в XVIII, и в XIX, и в XX веках в разных странах. Патологическая боязнь референдумов в большинстве олигархически-парламентских режимов Западной и Восточной Европы хорошо известна. Безусловно, референдум тоже может быть сфальсифицирован или некорректно сформулирован, однако все-таки именно парламентаризм чаще всего находится в кричащем противоречии с голосом народа не как совокупности атомарных индивидов, а как органического целого (ср. социологию Ганса Фрайера). Вот почему в Пакистане сложилась аномальная ситуация, когда огромное большинство народа активно выступает за Имран Хана и полностью независимую внешнюю политику, но ничего не может поделать с плутократами-депутатами, несколько из которых были банально подкуплены в последний момент.

Излишне напоминать, что Украина на протяжении 30 лет вползала в кровавое безумие именно потому, что раз за разом отказывалась исполнять результаты ею же проведенных референдумов об автономии Закарпатья (1991), автономии Донбасс (1994), о создании Сената и федерализации (референдум Кучмы 2000 года), пока народные референдумы 2014 года не нанесли этому плутократическому образованию смертельную рану.

Но таким же путем идет и Молдавия, где сейчас – и не в первый раз – искусственно сколоченное русофобское большинство в несколько депутатов (то 51 из 100, то 60 из 100 – бывало по-разному) принимает тиранические "законы", вызывающие массовое неприятие и отторжение в народе. В ответ на циничный парламентский запрет Георгиевской ленточки и букв Z и V молдавским парламентом как север республики (Бельцы), так и юг (Гагаузия) вышли на демонстративные протесты под этими символами, отстаивая свое достоинство и непокоренность перед трусливой кишиневской деспотией.

Плутократический парламентаризм Молдавии или Шри-Ланки является лишь карикатурной копией столь же плутократического оригинала – парламентаризма британского и французского образца. Сегодня, когда реальные рейтинги Бориса Джонсона или Джо Байдена опустились до 30% (а Макрон в первом туре набрал лишь 28% голосов от 70% явки избирателей), но народ не имеет ни малейшей возможности отправить их в отставку, это очевидно как никогда. Но чем дальше идет перестройка всей системы международных отношений, тем ближе становится крах парламентской плутократии. События в Пакистане могут стать в этом плане спусковым крючком мирового процесса.

Источник - katehon.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650473700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев посетил выставку творческих работ воспитанников Детской художественной школы – клуба ЮНЕСКО
- Правительством одобрена Концепция развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года
- Системе высшего образования Казахстана нужна перезагрузка - Алихан Смаилов
- Бахыт Султанов: О рабочей поездке в Москву
- Кадровые перестановки
- МВК рассмотрены вопросы коммерциализации научных проектов и вывода их на экспортный потенциал
- В Мажилисе обсудили вопросы охраны историко-культурных памятников и развития культурного потенциала страны
- Касательно предмета "Самопознание" в школах
- Многофункциональный пресс-центр открыт при партии "AMANAT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  