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"Хансарай" для кыргызского народа. Жапаров и во дворце останется Жа..., - А.Ажиев
22:14 20.04.2022

Анвар Ажиев

Строительство нового административного здания на месте бывшей гостиницы "Иссык-Куль" стало предметом критики в адрес президента и его команды. Оппозиционным деятелям и СМИ в этом проекте не нравится буквально все: и то, что новое здание появится на месте "исторического наследия", каковым некоторые называли гостиницу "Иссык-Куль", и то, что строительство администрации будут вести по бартеру, да и все остальное тоже.

Одной из причин столь бурной реакции оппонентов действующей власти на строительство нового админздания можно считать то, что информационное сопровождение к этому проекту предоставляет президентская команда.

К примеру, недавно пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев на своей странице в социальной сети Facebook написал пост, в котором подробно рассказал, сколько денег действующая власть тратит на капремонт и строительство социальных объектов, включая школы и больницы, о том, что государство поднимает пенсии и социальные пособия. Эта содержательная публикация, наверное, должна была объяснить логику действий президента, однако прозвучало совсем иначе – как попытка оправдаться.

Так в чем же ошибка подачи информации о строительстве нового здания администрации? Начнем с того, что эта стройка сегодня обсуждается как политический объект. Это значит, что и к его защите и продвижению надо было подходить соответственно.

К атакам по этому поводу со стороны оппозиционных сил нужно было приготовиться уже на этапе принятия решения о сносе гостиницы "Иссык-Куль". Именно тогда все либеральные СМИ подняли первую волну хайпа. И уже тогда стало понятно, что строительство и все, что с ним связано, однозначно станет продолжением этого информационного и даже идеологического противостояния.



Надо отметить, команда президента сама подарила оппонентам очередной повод для нападок. Им стала процедура закладки капсулы под строительство здания администрации президента.

Участие в этом знаменательном событии могли бы принять молодые политики, чиновники, студенты - те, кто в итоге будет работать на благо государства и народа в здании новой администрации. Более того, на церемонию для пущей торжественности можно было бы позвать ветеранов кыргызской государственности, которые символически передали бы эстафету молодежи, которая уже вместе с президентом и заложила бы капсулу. Это остановило бы шквал критики.

Если бы церемония прошла по этому сценарию, то для всех кыргызстанцев со стороны власти прозвучал бы внятный посыл: для чего и для кого Садыр Жапаров строит новое административное здание. Новый офис для чиновников стал бы символом государства будущего, в котором предстоит жить и управлять молодым кыргызстанцам. Вместо этого на церемонию закладки капсулы пригласили только президента и строителей. Стоит ли удивляться, что в прессе новый объект с чьей-то легкой руки окрестили "Хансараем"?

Сегодня понятно, что любой шаг Садыра Жапарова его оппоненты будут встречать в штыки. Даже если он построит рай для Кыргызстана, то все равно найдутся критики – это часть политической борьбы.

Причем у кыргызской оппозиции есть любимый, проверенный на практике прием: обвинять власть в том, что она работает на себя. Так, когда-то бакиевцы свалили Акаева, обвиняя его в строительстве личных дворцов, по этой же схеме позже убирали Бакиева. Теперь эту же тактику применяют в отношении Садыра Жапарова. Еще не начатый строительный объект обозвали "Хансараем", а самого президента сравнивают с Туркменбаши, приписывая ему соответствующие планы и намерения.

Избежать этого можно было бы, если бы представители власти рассказали, что с точки зрения развития столицы расположение нового административного центра власти в верхней части города с прилеганием к госрезиденции – это более чем здравое решение. Что оно напрашивалось очень давно, просто никто не решался реализовать этот непопулярный с точки зрения политики проект.

Да, постройка нового "Белого дома" на месте гостиницы "Иссык-Куль" имеет свои преимущества. Наиболее доступно о них написала в соцсетях журналист и писатель Назгуль Калмамбетова: "Каждый раз, когда в Кыргызстане происходили митинги или революции и когда поджигали "Белый дом", я думала, что его нужно перенести на окраину города или куда-то еще. Теперь вот его на самом деле планируют разместить подальше от центра.

Есть разные мнения о строительстве административного здания на месте гостиницы "Иссык-Куль" в Бишкеке. Однако, во-первых, хорошо, что на смену старому зданию, которое долгие годы находилось в аварийном и запущенном состоянии, строится современный объект.

Во-вторых, в Казахстане, например, все министерства находятся в одном месте. Говорят, что это очень удобно, так как создает оптимальные условия для решения проблем граждан. Консолидация кабинета министров позволит быстрее созывать заседания правительства и быстрее решать вопросы.

В-третьих, это уменьшает заторы в столице. Один из примеров - пробки на проспекте Манаса утром и вечером, потому что там проезжает кортеж президента. Если административное здание будет находиться на окраине города, то таких проблем не возникнет".

В числе плюсов журналистка назвала и тот факт, что для постройки нового здания власти нашли оригинальное финансовое решение – бартер.

Однако говорить о нем, как о преимуществе рано, поскольку уже на этапе его обсуждения возникла путаница и новые поводы обвинять в чем-то главу государства. И если власти считают, что придумали способ, как построить новый офис для чиновников, не потратив ни тыйына из бюджета, то было бы хорошо, если бы они также нашли способ ясно и четко обрисовать все детали.

Возможно, точку в общественной дискуссии вокруг строительства на территории бывшей гостиницы "Иссык-Куль" сможет поставить сам Садыр Жапаров. Он пообещал по возвращении из Баку в Бишкек лично рассказать о всех ведущихся в Кыргызстане работах. Но, скорее всего, оппозиция продолжит раскачивать эту тему и продолжит использовать строящийся объект как таран против действующей власти.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650482040


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