Апокалиптический реализм. Украина нужна не нам, русским.., - Александр Дугин

00:01 21.04.2022

АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ



18.04.2022

Александр Дугин

Украина нужна не нам, русским. Она нужна Христу. И поэтому мы там и находимся.

Сейчас в верхах обсуждаются три варианта:



ДНР+ЛНР+ Херсон (и к этому примыкает с необходимостью еще только подлежащие освобождению Запорожье, Харьков, Николаев, Днепропетровск) - в отношении Одессы колебания;

Новороссия вся (с Одессой) и неопределенный статус Центральной Украины и Киевщины (с предварительой ликвидацией главарей преступной хунты)

Полный контроль.

Конечно, многое будут зависеть от того, как пойдет уничтожение Донецкого котла. Но стоит отвлечься от насущного планирования и посмотреть с более высокой перспективы.



То, с чего началась СВО и как она развертывалась первые 2 месяца, делает невозможным оставление остальной территории Украины под властью нацистов и глобалистов. В этом - на сей раз - нет никакого имперского максимализма. Имперский максимализм мог бы закончиться на Новороссии. А вторая половина бывшей Украины живи как знаешь. Но теперь все зашло слишком далеко.



И важным фактором стал прямой удар по Русской Православной Церкви на Украине. Остановись мы на первом (вообще ущербном) или втором варианте, и мы бросаем на гибель, пытки и геноцид миллионы православных верующих. От них не останется ничего. То есть теперь мы в полной мере ответственны за Западную Украину.



Конечно, эту эскалацию навязывает нам Киев и давящий на него Запад. Зеленский готов пожертвовать всем в надежде втянуть в ядерный конфликт человечество. Он уже не мыслит себя президентом Украины, Украина разгромлена. Я думаю он мыслит себя "антихристом". И он все более сживается с этой последней ролью. Это - пик карьеры клоуна, ведь многие исследователи доказывали, что под маской шута еще с эпохи Средневековья скрывалась фигура дьявола.



Но и каждый новый шаг, который мы делаем, чреват ответственностью за целую цепочку последующих. Пока уровень конфронтации только нагнетается.



Может быть, мы рассчитывали на более сдержанную реакцию и Киева и Запада. Мол, Запад накладывает санкции и ограничивается этим, а Киев, поняв, что проигрывает, выбрасывает белый флаг. Так оно и должно было бы быть в контексте холодного политического реализма.



Но все пошло не так. Запад действует более агрессивно, чем мог бы, а Зеленский пребывает в странном экстатическом состоянии, которое не объяснить никакими наркотиками. Он видит себя "новым Давидом", бьющимся с Голиафом, и не имея никаких шансов выиграть, призывает все могущество НАТО обрушить на человечество смертельный удар. Это уже не политика, это апокалиптические сюжеты, превращающиеся в реальность.



Сегодня нашей власти кажется, что между сценариями 1, 2 и 3 еще можно выбирать. Но это уже не так.

Как мы не можем вернуться - при всем желании (если бы оно у кого-то и имелось бы) - к ситуации до 22 02 2022, мосты сожжены, так мы не можем уже остановиться на вариантах 1 или 2. Даже к ним, к этим -- еще не взятым высотам - мы вернуться не можем. Ставки принципиально возросли. Победой для нас может быть отныне только вариант 3.



Еще раз подчеркну: это не благопожелание имперских мечтателей, это - суровая проза военно-политического -- военно-апокалиптического -- реализма.



Холодный анализ военного времени незаметно переходит уже не просто в столкновение цивилизаций, а в апокалиптический сценарий



Здесь снова на первый план выходят такие факторы, которые, казалось бы, давным-давно смещены на далекую периферию общества – православие, униатство, раскол, католицизм и даже сатанизм. Между собой сталкиваются не просто идеологии (кстати, что это за идеологии схлестнулись между собой, далеко не всем и не до конца ясно и осознанно), но чисто духовные реальности. И они бесцеремонно вторгаются в размеренную обывательскую жизнь, дотла сносят города, разоряют миллиардеров, уничтожают тысячи людей, – в том числе и мирное население, пробуждают спавшее в глубине человека зверство (или, наоборот, святость), резко меняют баланс сил в общепланетарном масштабе.



Первая язва мор, вторая война. Мы стали не просто свидетелями, но активными участниками Апокалипсиса.



От того, кто контролирует Украину, зависит не только судьба Heartland’а, но и судьба Духа.



Либо эта область мира перейдет под омофор Христа и Его Пречистой Матери, либо она останется под властью сатаны, который безмерно укрепит свое господство над тем, что, на самом деле, является колыбелью нашей русской государственности, Церкви и культуры, нашего народа.



Борьба за Донбасс, за Одессу, за Киев и даже Львов – это часть великой эсхатологической битвы.



Кое-кто подозревал, что так оно и выйдет, но мы до конца сами не верили, полагая, что не сейчас, когда-то потом…

Реальность опережает грезы – в том числе имперские эсхатологические грезы. Эра материализма, экономики, рационального анализа, экспертов, технократов, менеджеров завершена.



В наш мир возвращаются Идеи.



И главная схватка отныне снова развертывается между ними. Между Русской Идеей, Катехоном, Православной Цивилизацией и наступающим на нас миром западного Антихриста.



Украина нужна не нам, русским. Она нужна Христу. И поэтому мы там и находимся.



И поэтому мы оттуда никуда не уйдем.