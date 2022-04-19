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РосЧиновники ждут гастарбайтеров, а не соотечественников, - "НГ"
00:02 21.04.2022

Оказавшиеся в России представители "русского мира" начали об этом жалеть
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
В российских поликлиниках наблюдается изрядный дефицит специалистов.
Правозащитники, занимающиеся проблемами соотечественников, планируют обсудить с миграционными чиновниками меры по повышению эффективности госпрограммы по переселению. Сейчас все больше субъектов РФ намерено свернуть участие в данном проекте, властям больше интересны гастарбайтеры и рынок труда, чем репатриация представителей "русского мира". И те из них, кто уже переехал в Россию, начинают об этом жалеть. Например, квалифицированным медикам до сих пор так и не гарантирована работа по этой востребованной специальности.

По информации "НГ", эксперты Форума переселенческих организаций и Института стран СНГ готовят совещание по проблемам в реализации госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа.

В последнее время ее эффективность все чаще ставится под сомнение губернаторами ряда регионов, самый показательный пример – Калужская область. К дискуссии приглашены Главное управление МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ), МИД России, власти субъектов РФ. "Эффективность программы будет рассмотрена на примере проблем ее участников, переселяющихся в Калужскую, Воронежскую, Новосибирскую области и на Дальний Восток", – указывается в анонсе данного мероприятия.

Между тем именно сейчас многие соотечественники, которые сталкиваются за рубежом с ксенофобией или даже притеснениями, задумались о возвращении на историческую родину. Однако программа переселения, по мнению экспертов, настолько забюрократизирована, что попасть в нее удается лишь единицам. Кто-то не может подтвердить принадлежность к народам, которые исторически проживают в России, кто-то – найти вакансию в конкретном регионе именно по своей специальности. А на местах соотечественников как раз часто и расценивают как обычных мигрантов, саму же госпрограмму – как оргнабор рабочих рук, из которого отфильтровывают "профнепригодных". То есть от репатриантов требуют конкретно обосновать свою полезность стране, а подтекст в этом такой: если ты не трудоспособный, а наоборот, пожилой и больной соотечественник, то, значит, ты для России бесполезен и вряд ли сюда попадешь.

По словам председателя исполкома Форума переселенческих организаций Евгения Боброва, разговор планируется не столько о правах человека, сколько об идеологии власти, от которой хотят наконец добиться внятного ответа – что мешает привлекать в страну больше соотечественников, особенно тех, кто здесь востребован? И насколько значим для государства акцент именно на трудовой миграции? А также почему вместо снятия бюрократических барьеров и перехода к более гибким условиям приема регионы и вовсе стали задумываться о сворачивании участия в госпрограмме? По мнению экспертов, очевидно, что вопрос переселения соотечественников все же нельзя отдавать на откуп регионам, которые руководствуются лишь выгодой, госпрограмме давно пора придать больше репатриационный, нежели трудовой характер. А вторая проблема, которую рассчитывают обсудить с чиновниками эксперты форума, – это причины, по которым люди в Россию либо не едут, либо потом уезжают из нее назад.

Одна из таких причин – это нежелание властей решать вопрос с иностранными специалистами, прежде всего медиками. Им на протяжении более года заблокирована процедура нострификации, то есть признания свидетельств о профессиональной квалификации. В результате уже тысячи соотечественников вынуждены находиться в стране без работы – и это при том, что по условиям госпрограммы переселения у них нет права на пособие по безработице. Либо же этим людям приходится возвращаться в государства исхода, чтобы просто иметь возможность зарабатывать на жизнь. В конце прошлого года правозащитники вроде бы добились, чтобы таким медикам начали выдавать направления на экзамен. Но когда соотечественники его сдают, они опять не знают, куда с этой бумажкой бежать, да и сами чиновники тоже не понимают, что с ней делать, поскольку никакой команды сверху не поступает.

Как рассказала "НГ" переселенка в РФ из Казахстана Наталья Маликова, с одной стороны, соотечественникам стали выдавать некие акты о сдаче экзамена, то есть не сертификаты, как раньше. С другой стороны, устроиться на работу по профилю они так и не могут, так как нужно пройти еще какую-то аккредитацию, правила которой чиновники еще не придумали. Между тем прежние правила тестирования утратили силу с января 2021 года, а нового постановления правительства нет. Созданные же аккредитационные конторы, по словам Маликовой, чаще отфутболивают людей, ссылаясь на непонимание будущих правил. Есть, правда, такие регионы, которые все же решились трудоустраивать специалистов, сдавших экзамен, но на свой страх и риск. Причем власти не хотят трудоустраивать и обладателей советских дипломов, хотя в России они действуют спокойно. Так что на практике таких специалистов из стран СНГ априори воспринимают "как понаехавших из какого-то аула".

Вот, например, конкретная история медсестры высшей категории, которая уже в качестве гражданки РФ переехала из Казахстана в Барнаул. Она поясняет, что для подтверждения диплома нужно оплатить переводы, госпошлину, курсы повышения квалификации – все это выходит где-то 50 тыс. руб. А поскольку некоторые регионы, в том числе и Алтайский край, направляют на экзамен только в Москву, то людям надо потратить еще примерно такую же сумму. Однако у большинства провинциальных медработников зарплата настолько низкая, что "они лишь за год заработают ту сумму, которую нужно отдать за оформление всех документов". Скажем, в Барнауле средний медработник получает около 15 тыс. руб. "Легче пойти работать в магазин на кассу", – возмущается медсестра. По ее мнению, настоящие специалисты вынуждены уходить в другие профессии, "все сделано, чтобы мы не работали по своей специальности, чего вообще добивается Россия?".

Поэтому-то, заметила Маликова, многие и стали задумываться: стоит ли вообще подтверждать диплом? Часть докторов уже работают "санитарами, таксуют или разгружают фуры". Но чиновники с высоких трибун продолжают жаловаться на нехватку квалифицированных кадров в медицине и образовании. Проблема в том, что чаще всего в Россию едут соотечественники с большим стажем и опытом в медицине, но они здесь не учитываются, что и сказывается на зарплате. И уже немало тех, заявила "НГ" Маликова, кто, даже получив российский паспорт, так и вынужден жить на две страны: "Мой муж – оперирующий хирург с многолетним стажем, и ему приходится работать в Казахстане, будучи гражданином РФ. Имея высшую категорию по травматологии и хирургии, в России без надбавок он будет получать копейки. Его примут как студента, только окончившего институт". Вместе с тем, по ее словам, уровень жизни в Казахстане на самом деле не хуже российского – и многие едут в Россию лишь из-за языковой ситуации, хотят спокойно говорить по-русски. Кстати, согласно госпрограмме переселения, предпочтения как раз отдаются врачам и педагогам, в которых Россия остро нуждается.

Но, очевидно, что к репатриации "русского мира", о котором трубит пропаганда, госаппарат даже в таких мелочах не готов. И, как отметила Маликова, постепенно эйфория от обещаний сходит на нет, переселенцы задаются вопросом: что мы тут делаем, если на самом деле нас здесь не ждут? Люди так и говорят, мол, "поиграли в Россию – поедем назад". И пока у России еще есть возможность перестать относиться к специалистам как к гастарбайтерам. "Лучше бы с таким усердием, с которым они борются с "русским миром", чиновники боролись с коррупцией: ведь многие мигранты, не знающие и слова по-русски, реально имеют сертификаты на руках, они каким-то образом защищаются раньше всех нас", – заметила собеседница "НГ".

19.04.22

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650488520


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