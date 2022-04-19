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КазАНК - Ассамблея наряженных клоунов, - М.Крамаренко
00:12 21.04.2022

ОБ АНК ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
Дата: Апрель 19, 2022
Автор: Максим Крамаренко
В конце марта 2022 года президент #Казахстан‘а Касым-Жомарт Токаев принял решение созвать 31-ую сессию Ассамблеи народа Казахстана (АНК) с повесткой дня "Единство народа – основа обновленного Казахстана". Политический проект президента Токаева по строительству "Нового Казахстана", за который он взялся после январской трагедии 2022 года, не обойдет стороной и сферу межэтнических отношений. В пробелах регулирования этой тематики всегда упрекали, казалось бы, ответственную за межнациональную сферу АНК. Справедливы ли претензии к АНК, ожидающей сегодня реформ, и как менялся образ и функционал Ассамблеи за последние 20 лет – разбирался руководитель Информационно-аналитического центра "Институт Евразийской политики" в Казахстане Максим Крамаренко.
Об АНК замолвите слово…
В своем недавнем Послании к народу Касым-Жомарт Токаев уже обозначал, что АНК будет реформироваться вместе со всей политической системой страны. В частности, президент сообщил, что депутатская группа Мажилиса из 9 человек будет упразднена. Поэтому, можно предположить, что на 31 сессии будет более детально озвучена реформа АНК и всей казахстанской этнополитики.

В текущем году исполняется 30 лет событию, с которого и началось создание ныне действующей Ассамблеи народа Казахстана. А это еще один повод подвести определенные промежуточные итоги, обратить внимание на возможные ошибки и скорректировать курс по поддержанию межэтнического согласия.

Зачем и как создавали АНК?
В декабре 1992 года состоялся первый Форум народов Казахстана, на котором первый президент Республики Казахстан Н.Назарбаев высказал идею о необходимости создания постоянно действующей структуры, объединяющей в себе все народы, проживающие в стране.

Первый президент Казахстана тогда говорил о том, что главное наше достояние – дружба народов – создавалось не одним поколением казахстанцев, и формировалось оно не по партийным директивам. После слов первого президента эту структуру, созданную тремя годами позже (в 1995 году), и назовут Ассамблеей народов Казахстана.

Согласно первому Положению, утвержденному в 1995 году, АНК была объявлена консультативно-совещательным органом при Президенте, к основным задачам которого относилось сохранение межнационального согласия и стабильности в стране. Сюда же прилагались развитие дружественных отношений между представителями национальностей, проживающими на территории Казахстана и обеспечение учета многообразных национальных интересов в проводимой государством национальной политике.

Такой подход "подкупал" тем, что представители разных народов, многие из которых имеют за пределами Казахстана свою государственность, привлекались к строительству постсоветской политической нации на принципах равноправия вместе с казахским народом.

Этот этнополитический концепт находит свое отражение в действующей Конституции Казахстана, принятой также в 1995 году. В ней, в частности, декларируется недопущение какой-либо дискриминации по языковому, религиозному или расовому признакам. Эта же норма повторяется в актах, регулирующих в стране образовательную, трудовую деятельность, определяющих регламент приема на государственную и гражданскую деятельность.

Однако с течением времени произошло смещение акцентов в казахстанской политике, регулирующей сферу межнациональных отношений. В 2007 году поменяла свое название АНК, ставшая теперь Ассамблеей народа Казахстана, а не народов – как она ранее задумывалась.

В итоге, согласно закону "Об Ассамблее народа Казахстана", принятому в 2008 году, население страны стало делиться на этносы и казахский народ.

При этом АНК теперь занимается не обеспечением интересов присутствующих в стране тех самых представителей народов, "некогда попавших на казахстанскую землю". Современная функция Ассамблеи – обеспечение общественного согласия и общенационального единства на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной общности этносов Казахстана при консолидирующей роли казахского народа.

Критика Ассамблеи народа Казахстана
Согласно внесенным изменениям в Конституцию РК и Конституционный закон о выборах в РК в 2007 году, АНК в свое время получила право делегировать 9 депутатов в нижнюю палату парламента РК. При этом заявлялось, что эти 9 депутатов представляют интересы всех этносов Казахстана, которых насчитывается в настоящий момент около 130.

Но при этом следует обратить внимание на следующее: отбор кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК осуществляли так называемые малые АНК (областей и городов республиканского значения), руководство которыми осуществляют акимы, назначаемые Президентом. Текущую деятельность осуществляет секретариат (формируемый акимом соответствующей административной единицы) и Совет АНК области, в состав которого входят помимо руководителей культурных центров этносов Казахстана, также представители иных НПО и государственных органов.

Возникает риторический вопрос: насколько это механизм позволял продвинуть конкретной этнической общине своего представителя на одно из девяти мест в Парламенте?

Получается, что фактически эти девять депутатов представляли интересы АНК, председателем которой является президент РК.

За тридцать лет с момента, когда была высказана идея о создании АНК, до сегодняшних дней, этот орган претерпел эволюцию, сменив не только свое название, но и все содержание работы. От структуры, которая поддерживает наше главное достояние – дружбу народов, проживающих в РК, до политического ресурса, занимающегося национальным строительством, формированием народного единства, казахстанского патриотизма и укреплением позиций казахского языка, а также поддержкой за рубежом казахской этнической диаспоры.

Возможно, из-за таких метаморфоз в последнее время нередко в адрес АНК звучит обоснованная критика в том, что она не может эффективно предупреждать межэтнические конфликты, последний из которых произошел в Кордае.

Смещение акцента от "дружбы народов" к формированию народа Казахстана из этносов подразумевает ассимиляционный подход в государственном строительстве. В данном случае происходит отождествление двух разных понятий "народ" и "нация".

Так, если мы собираемся создавать единый народ, то это подразумевает в итоге подведение под один общий культурный и языковой знаменатель всех жителей нашей страны. Другое дело – нация, при строительстве которой возможно и культурное, и языковое многообразие (государственное полиязычие), при единстве общей цели для всех граждан страны – существование суверенного и независимого Казахстана.

Будущее Ассамблеи народа Казахстана
По озвученным ранее контурам политической модернизации Казахстана, высказанным президентом Казахстана 16 марта 2022 года, можно предположить, что АНК ждут преобразования, аналогичные тем, которые происходят с партией власти, именовавшейся ранее "Нур Отан", а ныне "Аманат".

Скорее всего, областные структуры АНК перестанут контролироваться акимами областей и городов. Возможно, и президент Казахстана откажется от председательства в Ассамблее. Так как сейчас получается, что председатель АНК замыкает на себе две функции – представлять интересы объединений, входящих в нее, и руководить государством, принимая определенные политические решения.

Ведь свои интересы, что логичнее, должны представлять сами "делегаты" от народов, проживающих в стране, или по действующему сейчас законодательству – этносы. Назначение президентом РК пяти сенаторов от них будет более прозрачным механизмом обеспечения такого представительства, чем существующая депутатская девятка в Мажилисе от АНК, фактически избираемая акимами.

Вероятно, АНК может получить статус общественного объединения или же ассоциации юридических лиц, которую будет патронировать Министерство информации и общественного развития, либо одно из управлений АП РК.

С одной стороны, это позволит стать АНК более мобильной общественной структурой, с другой – снизит зависимость от государственных органов, сделав эту структуру действенным элементом слышащего государства, того самого нового Казахстана, который мы планируем строить.

Альтернативный вариант – слияние АНК с Гражданским альянсом Казахстана, преобразование их в орган, сходный с Общественной палатой в России. В РФ они осуществляют и нулевые чтения законопроектов, и проводят общественную инспекцию органов власти и иных субъектов, реализующих отдельные публичные полномочия.

Единственное, пока непонятно, что мы будем в итоге строить в "Новом Казахстане" – единый народ или единую казахстанскую политическую нацию?

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650489120


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