Россия испытала новейшую и мощнейшую (на данный момент) ракету "Сармат"

02:05 21.04.2022

Россия испытала новую баллистическую ракету. Британцы: это тревожно

Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"



В британской газете Daily Mail рассказали об испытании новой межконтинентальной ракеты "Сармат". Некоторые читатели таблоида посчитали эту новость тревожной и призвали британское правительство пересмотреть приоритеты в сфере обороны.



Россия провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты, заявили сегодня в Минобороны страны.



По словам Владимира Путина, уникальный ракетный комплекс "Сармат" "заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России", и ее врагам придется "подумать дважды".



Первый пуск ракеты состоялся сегодня на космодроме "Плесецк" на севере страны.







Президент поздравил российских военных с успешным пуском.



"Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - отметил Путин.



Известная на Западе как "Сатана–2", ракета "Сармат" считается крупнейшей в российском ядерном арсенале.



По оценкам, дальность ракеты составляет 18 тысяч километров, а забрасываемый вес - 10 тонн.



Комментарии читателей:



John Davidson UK

Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд. Тем временем наши власти тратят миллионы в день на жилье для ребяток призывного возраста, прибывающих с Ла-Манша. Надо как-то расставить приоритеты в расходах на оборонку.



ilw

Будьте добры, направьте одну в Монтесито, штат Калифорния.



diane7

И наш премьер всеми силами делает из нас мишень.



EconomicSavvy

Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!



wchenchou

США должны ударить первыми, а то будет слишком поздно.



Nick Mondeo

Отлично, если он-таки нажмет на кнопку, можно будет не париться из-за подарков на Рождество.



XERIOUS

Это просто российская болтовня. Они знают, что их сравняют с землей еще до того, как они успеют развернуть это вооружение.



Omegatrooper

У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе. Что-то я сомневаюсь, что "с землей сравняется" только Россия.