Президент и премьер Киргизии ищут инвестиции в Баку и Вашингтоне, - В.Панфилова

07:57 21.04.2022 Республика ждет от Азербайджана и США интересных проектов

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



20.04.22



Первые лица Киргизии – президент Садыр Жапаров и премьер-министр Акылбек Жапаров отправились с визитами в Азербайджан и США в поисках возможной альтернативы пророссийским альянсам, в которых состоит страна. В ходе переговоров в Баку и Вашингтоне Жапаровы попытаются найти для Бишкека варианты политической и экономической страховки, если санкции Запада снизят партнерские способности России.



В Азербайджан Садыр Жапаров прибыл по приглашению президента Ильхама Алиева. В ходе официальной встречи лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и их перспективы. Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан намерен поддерживать активные связи c Киргизией во всех сферах.



По его словам, самым важным из подписанных документов будет Декларация о cтратегическом партнерстве, которая выведет отношения двух стран на качественно новый уровень.



Как сказал "НГ" политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" (Бишкек) Игорь Шестаков, отношения между Киргизией и Азербайджаном долгие годы носили формальный характер. Ситуация начала меняться в 2011 году, когда появились конкретные планы сотрудничества, – речь шла о строительстве НПЗ и поставках в Киргизию нефтепродуктов из Азербайджана. Тогда что-то не заладилось, и этот проект реанимировали в ходе нынешних переговоров. Но возникла проблема в транспортной логистике, на данный момент достаточно сложная. Пока стороны договорились об открытии прямого авиасообщения Баку–Бишкек. Предстоит также решить вопрос сухопутного транспортного коридора. Для этого Садыр Жапаров предложил создать новый формат сотрудничества, предполагающий участие пяти стран Центральной Азии и трех стран Южного Кавказа – "5+3". Не очень понятно, как этот формат будет работать, но Жапаров явно заинтересован в развитии отношений с Азербайджаном, Грузией и Арменией.



По итогам переговоров подписаны также соглашения об учреждении торговых домов: в Бишкеке – азербайджанского, а в Баку – киргизского. Обсуждается также возможность создания киргизско-азербайджанского инвестиционного фонда, капитал которого может составить 1 млрд долл. и который будет связан с геополитическими задачами. "В Киргизии за время пандемии и событий в Украине поняли, что искать инвесторов в дальнем зарубежье смысла нет. Надо обращать внимание на те страны, которые имеют определенный экономический потенциал и могут стать инвесторами проектов в Киргизии. Например, киргизско-узбекские отношения, которые тоже долгое время были достаточно прохладными из-за конфликтов на границе, сейчас кардинально изменились. Узбекистан стал для Киргизии одним из главных стратегических партнеров", – отметил Шестаков.



Баку, по мнению эксперта, также решает свои задачи. Для Азербайджана важно создать "круг друзей", которые занимают лояльную позицию по Нагорному Карабаху. Более того, эти страны могут быть задействованы в восстановлении освобожденных территорий. И Киргизия может стать одной из них. Уже рассматривается участие киргизских компаний и киргизских трудовых мигрантов в строительных работах на территории Карабаха. Поэтому этот визит важен и для Ильхама Алиева, сказал Шестаков.



По мнению директора центра стратегических решений "Аппликата" Кубата Рахимова, азербайджанской стороне интересно профинансировать некоторые киргизские проекты, тем более с учетом того, что Баку оказался в плюсе по продажам своей нефти. "У них мало того что оверпрайс на нефть, так они не под санкциями, у них отличная логистика через Черное море, хорошая транспортная логистика, и при грамотном раскладе Бишкек может заполучить Азербайджан в качестве инвестора или соинвестора. Но это будет зависеть от способности Киргизии презентовать проекты, а это не самая сильная ее сторона", – сказал "НГ" Рахимов.



В Бишкеке, похоже, всерьез стали подходить к политической и экономической страховке, разрабатывая некий план "B", согласно которому Киргизия меняет курс и идет на сближение с Западом и "Тюркским союзом". Это значит охлаждение отношений внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выход из ОДКБ. Смогут ли братья по тюркскому блоку поддержать Киргизию в этой позиции? Как считает Кубат Рахимов, этот вопрос мог обсуждаться на переговорах президентов в Баку тет-а-тет. Возможно, наступил звездный час для Организации тюркских государств (ОТГ), и почему бы не вырвать в таком случае хотя бы одно государство из чужеродного альянса и не продемонстрировать свою силу? Это сложный сценарий, но реальный – ведь Киргизия готова подписать с США новое соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам переговоров вице-премьера Эдиля Байсалова с заместителем госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зея.



Данный вопрос может проясниться в ходе визита премьер-министра Акылбека Жапарова в Вашингтон. Как сообщила его пресс-служба, Жапаров примет участие в ежегодном совещании совета управляющих Группы Всемирного банка (ВБ) и Meждународного валютного фонда (МВФ). Отмечается, что в ходе встреч "будет обсуждаться широкий круг вопросов, в том числе касающихся развития экономики и возобновляемых источников энергии, привлечения инвестиций в энергетику и строительство малых ГЭС, а также Камбаратинской ГЭС-1".



По мнению Игоря Шестакова, поездка Жапарова в США носит пропагандистский характер. Он должен будет продемонстрировать, что Киргизия готова работать с инвесторами цивилизованно, а история с канадской компанией Centerra Gold по национализации золоторудного месторождения "Кумтор" исключительная, поскольку компания наносила республике экологический и коррупционный ущерб.



Кубат Рахимов отметил, что активность ВБ наблюдалась все второе полугодие 2021 года, а гиперактивность – после начала спецоперации РФ в Украине. "Выделю два момента. Первый – есть зависшие проекты, которые Киргизия когда-то планировала осуществить на средства ВБ, но не получилось, и теперь можно к ним вернуться. Второй – американская сторона зондирует возможности перетягивания Киргизии с помощью различных бонусов и преференций. Киргизия – страна небольшая и для США особого значения не имеет. Но на всякий случай Запад попытается оторвать ее от России. Условия подходящие: Бишкек хочет получить льготные кредиты, а еще лучше гранты", – полагает эксперт. Источник - независимая газета

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