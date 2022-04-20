Спецоперация Турции против иракских курдов. Ставки в игре дороже региональной политики

08:29 21.04.2022

20.04.2022



18 апреля, под шумок событий на Украине, гражданин султан Эрдоган начал свою спецоперацию в северной части Ирака против боевых подразделений Рабочей партии Курдистана (РПК). Операция носит претенциозное название "Коготь-Замок", и в ней задействованы главным образом силы спецопераций, ВВС и артиллерия вооруженных сил Анкары.



Началу турецкой спецоперации предшествовал взрыв в Стамбуле, который власти, по-видимому, посчитали "акцией" РПК, ответив ракетно-бомбовыми ударами F-16 и БПЛА турецких ВВС по укрытиям, складам и штабам курдских вооруженных формирований.



18 апреля, под шумок событий на Украине, гражданин султан Эрдоган начал свою спецоперацию в...

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боевики РПК в Ираке



Пресс-служба турецкого Минобороны распространило заявление, будто карательная операция против РПК носит самый благородный характер "обезопасить страну и общество от террористической угрозы" в приграничных районах Ирака – Метине, Зап и Авасин-Басян.



При этом официальные представители Анкары обосновывают неспровоцированную агрессию против соседнего государства "правом на самооборону, вытекающее из статьи 51 Устава ООН".



Справка.



Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году и выступает за право на самоопределение турецких курдов, а также населенных курдами территорий Ирака и Сирии. С 1984 года и до конца XX века РПК проводили партизанские операции против армии и военной инфраструктуры Турции.



Пока был жил СССР, РПК во главе с Абдуллой Оджаланом, получали военную помощь, как марксистское движение.



Помимо идейных соображений, поддержка РПК была выгодна СССР для давления на Анкару, делая ее руководство более покладистым, когда дело касалось расширения американского военного присутствия на турецкой территории.



После распада СССР, ельцинское руководство, готовое за кредиты и благосклонный взгляд Запада предавать союзников, отказалось от поддержки РПК, хотя военное сотрудничество с отрядами Оджалана могло здорово облегчить действия российских войск против мятежной "Ичкерии".



С 1999 года Абдула Оджалан с еще пятью соратниками отбывает пожизненное заключение "за терроризм" в одиночной тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При том, что боевые группы РПК никогда не боролись с мирными жителями, а наносили удары исключительно по военнослужащим и военным объектам Турции.



Для Турции Ирак и Сирия – что-то вроде Украины для России, поскольку эти государства некогда входили в состав Османской империи. На этом, собственно, и заканчиваются все аналогии. Ни Ирак, ни Сирия, не представляют угрозы для существования Турции, особенно если учесть, что Ирак находится в состоянии войны и хаотизации с некоторыми перерывами с 1991 года, а Сирия серьезно ослаблена войной с террористическим "государством" ИГИЛ с 2011 года.



турецкие коммандос в горах Ирака



Отличительной особенностью турецкой агрессии на севере Ирака от действий России на Украине является ставка на удары авиации и артиллерии по позициям курдов, без привлечения сухопутных войск. Задействованные в операции турецкие коммандос используются исключительно как наводчики для военной авиации и ударов дальнобойной артиллерии, действующих со своей территории.



Наблюдатели обоснованно считают, что каких-то особых результатов операция "Коготь-Замок" не достигнет – базы, склады и другие объекты РПК находятся в горах, для уничтожения которых потребуются намного более серьезные усилия, нежели те, что предприняты Анкарой 18 апреля.



турецкая артиллерия сосредоточена на границе с Ираком



Действия турецких ВВС и артиллерии, скорее всего, являются своеобразными "профилактическими" мерами, заставляя курдских лидеров отказаться от планов создания государства Курдистан.



С другой стороны, никаких весомых поводов для экстренного проведения операции "Коготь-Замок" у турецкого руководства не было. На территории собственно Турции курды не проводили никаких боевых акций минимум шесть лет.



штаб спецоперации "Коготь-Замок"



В Сирии турки полностью контролируют северную границу, вытеснив курдов почти повсеместно. В Ираке курды тоже ведут себя тихо, и многие забыли, когда на территорию Турцию в последний раз падали курские снаряды.



Тем не менее, комментируя бомбовые удары турецких ВВС по базам иракских курдов, главный дипломат Анкары Чавушоглу заявил: "Если мы видим пожар в соседней с нами стране, мы приходим его тушить".



Необходимо отметить, что турецкий официоз и связанный с ним агитпроп довольно агрессивно продвигают в массы цели и задачи операции "Коготь-Замок".



Так, министр обороны Хулуси Акар заявляет: "Задачи первого этапа спецоперации достигнуты. В отличие от предыдущих операций, эта будет длительной, так как Турция не остановится, пока не будет убит последний террорист".



турецкие ВВС готовятся нанести удар по иракским курдам



Турецкое телевидение идет еще дальше – и видит конечными целями операции захват территорий на рубеже Синджар - Мосул.



В соцсетях по образу и подобию украинского ЦИПсО отдуваются ботофермы, прославляющие "Великий Туран", разжившийся кусками территорий Ирака, Сирии и Греции.



Надо отметить, что время для агрессии Эрдоган выбрал как нельзя лучше.



Правительство Ирака постаралось "не заметить" турецкой агрессии на своей территории. Никакой жесткой позиции не выразили и США, охотно прибегающие к помощи курдских анархистов в Сирии для достижения своих шкурных целей, вроде захвата и контроля нефтеносных районов раздираемой войной страны.



Китай также не намерен ссориться с Турцией из-за курдов. России и подавно невыгодно ссориться с Эрдоганом. Турция необходима для обхода санкций и транзита природного газа на Балканы.



В общем, как невесело отмечают эксперты, "не время играть в региональщину, когда ставки слишком высоки".