Изменничай дальше. Казгенералу Каракулова переквалифицировали дело с "госизмены" на "халатность" и... отпустили

08:40 21.04.2022

Генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора



Задержанный 19 апреля генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из изолятора. Об этом сообщили в Военно-следственном управлении Следственного департамента МВД РК, передает Zakon.kz.

Каракулов освобожден из ИВС помощником Генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военно-следственное управление Следственного департамента МВД РК

Как отмечается, досудебное расследование продолжается.



Напомним, в марте 2022 года Кайдар Каракулов был освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Юг". 19 апреля по согласованию с прокуратурой в рамках уголовного дела по факту пожара и взрывов в пос. Саракемир Байзакского района Жамбылской области он был признан подозреваемым по ст. 453 УК РК ("Халатность") и водворен в ИВС.



Динара Халдарова