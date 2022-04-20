Три притопа, два прихлопа? В КазАрмии изменят нормативы по физподготовке военнослужащих

08:43 21.04.2022

В Казахстане изменят нормативы по физподготовке военнослужащих

изменения в нормативы физподготовки военнослужащих

Министерство обороны РК подготовило изменения в нормативы по физической подготовке в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, изменения вносятся для качественной организации физической подготовки военнослужащих.



Основные изменения и дополнения, включенные в проект нормативов:



определен порядок оценки физической подготовленности "Кандидатов в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи" – ранее данный вопрос не был предусмотрен;



отделена категория "Кандидаты в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи" от категории военнослужащих – ранее отсутствовало разграничение между данными категориями;



уточнены упражнения для "Кандидатов в военные учебные заведения из числа гражданской молодежи" (добавлен бег на 100 м) – ранее данное упражнение не было предусмотрено;



уточнены категории, привлекаемые для выполнения приемов рукопашного боя (военнослужащим женщинам 1 и 2 возрастных групп – РБ начальный и комплексы РБ на 8 счетов, военнослужащим мужчинам 1-5 возрастных групп – РБ начальный, специальный и комплексы РБ на 8 счетов) – ранее некорректно были распределены приемы рукопашного боя;



определены поправки к результатам с учетом температуры воздуха и формы одежды для упражнений на полосах препятствий – ранее отсутствовали поправки к упражнениям на полосах препятствий и варианты формы одежды для физической подготовки.



Посмотреть предлагаемые нормативы можно на сайте Открытые НПА до 5 мая.



Лариса Черненко