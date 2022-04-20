Турция нашла почти 10 млрд долларов на добычу газа в Черном море

09:45 21.04.2022

Турция выделила почти 10 млрд долларов на добычу газа в Черном море



Турция продолжает развивать добычу природного газа в Черном море. В частности, около 145 млрд лир (почти 10 млрд долларов США) будут вложены в ближайшее время в месторождение Зонгулдак Сакарья – соответствующее распоряжение подписал глава Турции Реджеп Эрдоган. Об этом пишет турецкое издание "Сабах".



"Согласно последним новостям, есть суперстимул для добычи черноморского газа, - отмечает газета. - 540 миллиардов кубометров природного газа, определенные национальным разведочным флотом Турции, будут доступны общественности в 2023 году". Расширяется флот буровых судов Турции, продолжается разведка, ведется подготовка к разработке месторождения, добавляют журналисты.



Финансирование разработки крупного нового месторождения на шельфе Черного моря осуществляется в рамках программы проектной государственной помощи распоряжением президента Эрдогана.



Новое месторождение находится на шельфе южного побережья Черного моря – это побережье целиком принадлежит Турции. Между тем, весь Черноморский шельф известен геологам как крупнейший в мире резервуар природного газа – его объем оценивается более чем в 2 трлн кубометров. Программы разработки соответствующих месторождений в своих терводах ранее заявляли также Россия и Украина.



Юрий Суханов