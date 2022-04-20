Спящие - проснулись. Оживилась КазПартия "Ак жол"

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09:51 21.04.2022 Парламент - не бухгалтерский, а политический орган

Демпартия "Ак жол" инициирует требование об утверждении Парламентом не только бюджета, но и Программы действий Правительства



20 апреля 2022 года, пресс-служба Демократической партии "Ак жол"



Тезисы выступления председателя Демократической партии "Ак жол" Азата Перуашева в ходе уточнения республиканского бюджета на пленарном заседании Мажилиса 20 апреля 2022 года.



Уважаемые коллеги.

Рассматривая предложенные Правительством уточнения бюджета, нужно отметить небывалое увеличение расходов сразу на 17%. Такого масштаба уточнений бюджета не было наверно лет 10, а может и больше. Фактически, речь идет о новой редакции бюджета.

Следует признать, что такое увеличение расходов продиктовано объективными обстоятельствами, которые было невозможно предусмотреть или которые остались без должного внимания правительства при рассмотрении бюджета осенью прошлого года.

Так, две трети дополнительных расходов связаны с выполнением поручений президента К.Токаева по устранению последствий январских событий, а также их предпосылок, прежде всего – преодоления бедности населения. Именно так нужно расценивать опережающую индексацию на 11% пенсий и социальных пособий, повышение зарплаты малооплачиваемым категориям служащих и т.д.

Например, на повышение зарплат немедицинских работников здравоохранения и гражданских служащих образования запланировано более 956 млрд тг. Напомню, ровно год назад, 21 апреля 2021 г., фракция "Ак жол" направляла депутатский запрос Правительству о необходимости такого решения.

Очевидно, сюда же нужно отнести меры, направленные на поддержание социального самочувствия общества, в том числе – по сдерживанию инфляционных процессов и защите от чрезмерных колебаний курса национальной валюты.

Безусловно, на планирование бюджета оказывает влияние и крайне острая международная обстановка.

По данным Комитета госдоходов, только прямые потери нашего бюджета от антироссийских санкций составят более 276 млрд.тг. Ожидающиеся косвенные потери оценить пока невозможно.

Кроме того, по сообщениям СМИ, из-за аварии на трубопроводе КТК Казахстан дополнительно теряет 100-150 млрд тг.

Также совершенно очевидна необходимость модернизации и переоснащения вооруженных сил Республики, способных обеспечить защиту территориальной целостности и конституционного строя. Об актуальности этой задачи демпартия "Ак жол" заявляла еще два года назад.

Все это давит на бюджет и вынуждает идти на экстраординарные решения.

Для демпартии "Ак жол", как представителя бизнеса, отрадно, что даже при этом Правительство предусмотрело кардинальное увеличение финансирования реального сектора экономики – сразу на 66%, направив дополнительные 1 трлн 330 млрд тг. и доведя долю реального сектора в расходах бюджета с 12,6 сразу почти до 18%.

Это грамотный подход, который создает предпосылки для воспроизводства значительной части расходов в доходной части бюджета.

Тем не менее, предложенные уточнения содержат целый ряд тревожных макроэкономических показателей.

Так, ненефтяной дефицит вырос на 2 трлн 227 млрд.тг и составил 10,2% к ВВП. Напомню, в европейских странах дефицит более 3% считается кризисным.

Предлагаемые источники покрытия роста затрат бюджета:

- через увеличение государственного долга и

- увеличение трансфертов из Нацфонда.

Внешний долг предлагается увеличить на 1 трлн 626 млрд. Концепцией бюджетной политики установлено ограничение внешнего долга в 27% к ВВП. Уточнение бюджета предполагает уровень внешнего долга в 25%.

Т.е. в вопросах внешнего долга мы, как государство и как нация – фактически идем по краю.

Вместе с увеличением объемов госдолга, растут и расходы на обслуживание долга – они составят более 12% дохода бюджета.

Но так как внешний долг учитывается в валюте, то в зависимости от колебаний курса, и сумма внешнего долга, и реальные затраты на выплаты могут оказаться значительно выше допустимого.

Второй источник покрытия расходов бюджета - Нацфонд. Уточнение предусматривает увеличение трансфертов из Нацфонда сразу на 68% (до 4 трлн 030 млрд тг).

В этой связи нужно напомнить, что до 2016 г. Концепция использования средств Национального фонда предусматривала фиксирование гарантированного трансферта в республиканский бюджет в размере 8 млрд. долларов США и возможность его корректировки до 15 %.

А мы сегодня увеличиваем не на 15, и даже не на 50%, а сразу на 68%.

По нашему мнению, именно с отмены этой нормы проедание Нацфонда стало привычкой всех Правительств – тратить то, что принадлежит не нам, а будущим поколениям казахстанцев.

В результате, как и по внешнему долгу, мы подошли к пределу изъятий из Нацфонда. Допустимый неснижаемый остаток Фонда установлен в пределах не менее 30% от ВВП. Сегодняшний документ предусматривает, что от Нацфонда останется менее 32% ВВП, т.е. перед нами точка невозврата.

В этой связи, фракция "Ак жол" предлагает в рамках соответствующего законодательства восстановить ограничения по корректировке сумм трансфертов из Национального фонда.

Считаем, что увлекшись увеличением госдолга и расходованием средств Нацфонда, Правительство не в должной мере учитывает имеющиеся у государства более адекватные резервы. Прежде всего, это – доходы квазигосударственного сектора, которые используются скрытно от общества и парламента, хотя финансируются из государственного бюджета.

Напомним, что в разгар пандемии, 23 марта 2020 г. Глава государства поручил направить в бюджет 100% чистой прибыли всех госкомпаний.

Однако Правительство, ссылаясь на свое же постановление "О дивидендах на госпакеты акций" от 27 мата 2020 г., истолковало его как "разовое" поручение. И в 2021 г. по отчету об исполнении бюджета, государству было направлено не 100, и даже не 50%, а лишь 1,4% прибыли квазигоссектора.

Сегодня в уточнении планируется довести эту долю до 11%. Остальные почти 90% (а это сотни миллиардов) остаются в распоряжении менеджеров. Вот откуда и зарплаты по 40 млн тг, и гигантские премии с бонусами. А государство вынуждено на социальные обязательства брать в долг и тратить деньги будущих поколений.

Например, чистый доход только ФНБ "Самрук-Казына" за прошлый год составил 1 трлн 600 млрд тг.

Напомню, что именно столько же – 1 трлн 600 млрд – мы дополнительно забираем из Нацфонда, и еще столько же – 1 трлн 600 млрд – берем дополнительный внешний долг, который нужно будет возвращать в валюте, да еще и с процентами.

Просто сопоставьте эти цифры.

Фракция "Ак жол" считает такой подход, мягко говоря, некорректным.

Еще 26 мая 2021 г. мы направили депутатский запрос правительству, с требованием перейти к расширенному бюджету, включающему доходы всех нацкомпаний и госпредприятий.

Аналогичную поправку мы вносили при обсуждении сегодняшнего документа: не трогать Нацфонд и направлять в бюджет все 100% доходов госпредприятий.

Однако минэкономики ответило – вот их официальный ответ – что поправку нужно вносить не здесь, а в закон о госимуществе.

Хорошо, мы продолжим этот спор в том законе.

Вторая часть резервов – сокращение неэффективных расходов бюджета. Даже сегодня мы нередко видим старые приемы и старые аппетиты чиновников, которых "кровавый январь" ничему не научил.

Так, на строительства пожарного депо на 2 автомобиля в селе Миялы запланировано 584 млн тг., т.е. один миллион триста тысяч долларов.

За миллион долларов можно не то что бокс на две машины, а пол-аула скупить. Когда мы обсуждали эти вопросы на фракции, один из депутатов районного маслихата заметил, что вместо этого можно было добавить 100 млн и построить полноценную сельскую школу, вместо трехсменной.

Но когда мы просим обосновать расчеты - нам отвечают: все согласовано в ПСД, экспертиза тоже одобрила.

Это не ответ. Мы много видели и ПСД, и экспертиз, в которых рука руку моет. Так, на запрос фракции "Ак жол" о ситуации с расследованием хищений на проекте ЛРТ, правоохранительные органы ответили, что возможности для хищений миллиардов из бюджета были изначально заложены через завышенные расценки на консультации, разработку ПСД и выполнение работ.

Всем давно известно, как работает эта связка: заказчик-проектировщик-подрядчик, каждый из которых заинтересован в "раздувании" стоимости проекта.

Сегодня на фоне антироссийских санкций даже в рамках ЕАЭС все страны делают изъятия из национального режима для чужих поставщиков, чтобы поддержать собственных отечественных производителей. Но эта мера бессмысленна, если ПСД будут такими же, с созданием "запаса" для хищений.

Нужен пересмотр этих подходов, прежде всего - выделение из общего тендера тех материалов и оборудования, которые могут производиться в РК, и нередко в 1,5-2 раза дешевле.

К этому вопросу мы тоже вернемся в соответствующем законе.

Есть и откровенно сомнительные траты. Так, предлагается выделить 81 млрд тг на спорт высших достижений, т.е. на профессиональных спортсменов.

В то же время, на массовый спорт выделяется всего 1 млрд 370 млн.

То есть залетным легионерам выделяем в 80 раз больше, чем собственным детям.

Не случайно средства на подушевое финансирование государственного спортивного заказа (детские секции) – в 8 регионах закончились за два месяца.

Так что для нас важнее – фальшивые медали, которые потом позорно отбирают; или здоровая нация, которая поголовно занимается спортом?

Давайте правильно расставлять приоритеты. С точки зрения фракции "Ак жол", если спортом будут заниматься миллионы мальчишек и девчонок – то и олимпийское золото никуда не денется.

Другой момент: многие министерства отказываются от расходов на различные исследования и консалтинг. Это правильно, т.к. анализ и понимание ситуации в отрасли входит в прямые обязанности самих министерств и их работников. Иначе как их туда назначили?

Но министерство цифрового развития вдруг решило потратить на консалтинг 953 млн, а миннацэкономики – вообще 1,5 миллиарда.

И многое другое, о чем уже говорили наши коллеги.

Наконец, системный вопрос.

Парламенту нужно за пару недель прошерстить огромный финансовый документ, который десятки госорганов готовили несколько месяцев; и выискивать там нестыковки, которые спрятали чиновники.

Мы делаем и будем делать эту работу. Но без комплексного понимания логики Правительства, определенная часть изъянов рискует оставаться незамеченной.

В итоге, и оценка работы Правительства получается бухгалтерская: не по результату, а по освоению средств – дебет-кредит-сальдо баланса.

По моему убеждению, это больше работа Счетного комитета. Тем более, Президент повышает его статус до Аудиторской палаты.

А Парламент – орган не столько бухгалтерский, сколько политический.

Для адекватной оценки бюджета, обществу и Парламенту нужно понимать программу действий Правительства с конкретными задачами: создать столько-то рабочих мест, поднять пенсии и среднюю зарплату до такого-то уровня, сбить инфляцию до таких процентов, на столько-то сократить заболеваемость и безработицу, открыть такие-то новые технологичные производства и т.п.

Тогда и оценивать Правительство и партию, которая его сформировала, можно было бы по достижениям и качеству жизни людей, а не по безликим цифрам.

До 2007 г. ст.7 Конституционного закона "О Правительстве" предусматривала обязанность Правительства утверждать в Парламенте программу своих действий. Но потом эту норму тихо убрали.

Учитывая недавнее Послание Президента, в рамках заявленной конституционной реформы, Демпартия "Ак жол" будет инициировать возвращение требования об утверждении Парламентом, наряду с бюджетом, также и программы действий Правительства. Ведь вопрос не в отдельных цифрах, а в комплексном видении, куда мы идем и как хотим этого добиваться.

Благодарю за внимание. Источник - nomad.su

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