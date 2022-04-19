Мирзиеев уволил свыше 50 чиновников, мэр Ташкента строго предупрежден

10:44 21.04.2022

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о лишении должностей чиновников ряда хокимиятов (администраций) разного уровня. Критика в их адрес прозвучала на совещании по вопросам повышения результативности системы работы в разрезе махаллей и обеспечения занятости населения.



Должность помощника хокима была введена в Узбекистане с января текущего года. Мирзиеев назвал их представителями президента в махаллях (общинах). Подводя итоги их работы за первые три месяца, он сообщил, что при содействии помощников хокимов на реализацию 50 тысяч проектов семейного бизнеса было выделено кредитов на 1,3 трлн сумов (свыше $115 млн) и субсидий на 20 млрд сумов ($1,7 млн). В регионах появилось 47 тысяч новых предпринимателей, запущено 8 тысяч проектов в сферах производства и услуг, восстановлены и увеличены мощности 2,5 тысячи предприятий.



Мирзиеев поручил наградить 14 помощников хокимов, показавших лучшие результаты, и выразить благодарность еще 2943 успешным помощникам. А затем перешел к критике.



По данным президента, 40% помощников хокимов до сих пор не показали результативной работы. В 450 махаллях уровень безработицы превышает 20%. Больше всего таких махаллей в Ташкентской области (59), Ферганской (52) и в Андижанской (45). Некоторые помощники хокимов были уличены в попытке получить взятку за содействие в выделении земли или кредитов.



В связи с этим хокиму Ташкента, его первому заместителю и начальнику налогового управления столицы Узбекистана было вынесено строгое предупреждение. Поручено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям первых заместителей хокимов Ферганской и Хорезмской областей.



Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, следующие чиновники и руководители были уволены:



👉 хокимы Алтынкульского района Андижанской области и города Зарафшана Навоийской области;



👉 первые заместители хокимов Бекабадского, Аккурганского, Касансайского, Нишанского, Избасканского, Кургантепинского, Шаватского, Турткульского, Тамдынского, Туракурганского, Кумкурганского, Ферганского районов, а также городов Навои и Каттакурган;



👉 прокуроры Карманинского и Фаришского районов;



👉 начальники ОВД городов Янгиера и Шахрисабза, а также Фаришского района;



👉 начальники налоговых инспекций Нуратинского, Музрабатского, Шахрисабзского и Мирзачульского районов;



👉 11 представителей республики, привлеченных к организации деятельности помощников хокимов.



За неудовлетворительную организацию работы помощников хокимов президент поручил уволить 👉первых заместителей хокимов 12 городов - Нукус, Андижан, Бухара, Самарканд, Термез, Гулистан, Фергана, Маргилан, Алмалык, Чирчик, Ангрен и Бекабад, - а также 👉 Учтепинского, Мирзо-Улугбекского, Ташкентского, Кибрайского, Бостанлыкского и Ургутского районов.



"Настоятельно предупреждаю всех хокимов областей, районов и городов, их первых заместителей, представителей республики, [директора Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства] Мирзохида Убайдуллаева и начальников его подразделений. Среди нас не будет руководителей, которые не служат народу и не ценят достоинство человека", - сказал Мирзиеев.



19.04.22