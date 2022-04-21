Сравнивая Тайвань с Украиной..., - Е.Пустовойтова

10:46 21.04.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 21.04.2022 |



Отработанный на Украине прием лить кровь противника чужими руками готовится американцами к применению и против КНР



Как сообщает агентство Синьхуа, "если включить тайваньское телевидение, зритель может поверить, что китайская армия уже вторглась на остров. В эфире тайваньские военные без остановки отражают воображаемые удары артиллерии и поднимают в небо свои самолеты, а жителей Тайбэя вовсю призывают готовиться к обстрелам... То и дело сравнивая Тайвань с Украиной, глава островной администрации Цай Иньвэнь в каске и бронежилете поднимает дух своим военным".



С еще большим рвением в Тайбэе демонстрировали готовность защищать "свою демократию" по случаю приезда на остров американских конгрессменов, включая ветеранов антикитайской политики Линдси Грэма и Боба Менендеса. В качестве приветствия Министерство обороны КНР провело масштабное патрулирование и военно-морские маневры в водах и воздушном пространстве у Тайваня с показательной высадкой десанта на один из островов. А глава тайваньской администрации Цай Иньвэнь объявила: "Мы рассчитываем сыграть активную роль в новой Индо-Тихоокеанской стратегии в сотрудничестве с США и другими странами-единомышленниками".



Эту стратегию США уже применяют на Украине – сдерживая Россию. И Тайвань видится Вашингтону "китайской Украиной" – для сдерживания КНР. В ответ на визит американских конгрессменов официальный представитель Министерства национальной обороны КНР У Цзянь заявил: "Народно-освободительная армия Китая готова к битве и примет все меры, чтобы защитить суверенитет страны и самым решительным образом пресечь любые внешние вмешательства и попытки организовать так называемую независимость Тайваня".



Это устраивает американцев: за сдерживание Китая они готовы расплатиться жизнями 23 миллионов тайванцев.



Остров Тайвань, лежащий в 150 километрах от материкового Китая и ставший в 1949 году прибежищем Чан Кайши, Пекин считает своей территорией. И это признают даже США, в 1978 году отказавшиеся от договора с Тайванем о безопасности и признавшие остров китайским. Однако на Тайване сосредоточено около 80% мирового объема производства процессоров и электроники, американцам это нужно позарез. Да и где Вашингтону найти другого такого союзника, который был бы готов злобно ненавидеть китайцев по ту сторону Тайваньского пролива?



И есть еще одна сторона проблемы. Она заключается в том, чтобы продолжать воевать за интересы США чужими руками. Этой стороны касается, в частности, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в статье, опубликованной в американском Project Syndicate



"В течение 40 лет, – пишет Абэ, – Соединенные Штаты старались не говорить, будут ли они защищать Тайвань от китайского вторжения…, но теперь обстоятельства изменились... Вторжение России на Украину напомнило многим людям о напряженных отношениях между Китаем и Тайванем... Настало время для США ясно дать понять, что они будут защищать Тайвань от любых попыток китайского вторжения. Больше не должно быть места сомнениям в нашей решимости в отношении Тайваня и в нашей решимости защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона".



Однако бывший японский премьер напрасно беспокоится за решимость США продолжать воевать. Только это, повторяем, будет американская война чужими руками. Вашингтон накачивает Тайвань оружием, как в случае с Украиной, а при этом еще и жульничает. Многое из вооружения, за которое США уже получили деньги, до острова так и не дошло: 66 истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов, запчасти для комплексов Patriot на 620 миллионов, плюс ракеты Stinger и Harpoon – еще 2 с лишним миллиарда долларов. Однако это ведь такие мелочи в сравнении с "решимостью защищать свободу, демократию, права человека и верховенство закона" руками и жизнями тайваньцев!



Потому Тайбэю и советуют "использовать передовой украинский опыт". Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли даже рекомендовал присмотреться к нацбатальонам. Американские инструкторы вовсю тренируют тайваньский спецназ.



В этих условиях в Пекине не закрывают для себя никакие возможности. Напомним, что, несмотря на крепчающий лед "новой холодной войны", в Гарварде (США) сегодня продолжают учиться более тысячи китайских студентов. Агентство Синьхуа призывает к "широким, глубоким, откровенным и открытым обменам и диалогам" с Соединенными Штатами, чтобы "выйти из нынешнего тупика, который не отвечает ничьим интересам". Это, если угодно, "мягкий" китайский ответ на американский вызов.



Однако у Китая готов и "твердый" ответ. Он необходим, когда в Вашингтоне запущен маховик войны на новом ТВД, а отработанный на Украине прием лить кровь противника чужими руками готовится к применению на Тайване.