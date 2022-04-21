Здесь вам не тут... В Кыргызстане будут развивать "креативную экономику"

10:50 21.04.2022

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития КР". Как передает пресс-служба главы государства, документ направлен на поддержку и повышение творческого и интеллектуального потенциала человека, развитие инновационных процессов в экономике, создание новых возможностей для предпринимателей и площадки для передовых разработок, диверсификацию экономики и т.д.



"В последние годы креативная экономика активно набирает обороты во всем мире, в том числе в Кыргызской Республике, являясь одним из перспективных секторов экономики, основанных на интеллектуальном потенциале человека",

- подчеркнули в пресс-службе, добавив, что указ подписан во Всемирный день творчества и инновационной деятельности (креативной экономики), который отмечается по решению Генассамблеи ООН 21 апреля.



Согласно документу, кабинету министров Кыргызстана поручено:



👉 утвердить Концепцию развития креативной экономики КР;



👉 определить классификацию креативных индустрий;



👉 создать Парк креативных индустрий.



Президент также указал до 1 октября текущего года разработать пакет нормативных правовых актов, регулирующих сферу креативных индустрий, в частности, внести на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента) проект закона "О Парке креативных индустрий КР".



Креативная экономика (экономика знаний или креативная индустрия) - особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Важную роль в производстве таких товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.



21.04.22