Хорасанский халифат обстрелял ракетами Узбекистан (Термез). Но не попал

10:53 21.04.2022

Ракеты ИГИЛ не долетели до Узбекистана - "Талибан"

Заместитель пресс-секретаря "Талибана" Инамулла Самангани подтвердил, что Хорасанское отделение группировки ИГИЛ-К пыталось обстрелять ракетами территорию Узбекистана, но снаряды не долетели до узбекской границы. Он заявил, что Афганистан не позволит кому-либо с его территории угрожать безопасности соседних стран. При этом МИД временного правительства опроверг факт обстрела.



Хорасанское отделение террористической организации ИГИЛ-К пыталось обстрелять ракетами территорию Узбекистана, но снаряды не долетели до узбекской границы. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря "Талибана" Инамулла Самангани, передает специальный корреспондент "Газеты.uz" Аброр Курбонмуратов.



"Люди ИГИЛ не смогли добиться своей цели. Их местонахождение установлено. Два-три человека были задержаны с несколькими снарядами. Два-три снаряда не долетели до границы Узбекистана, они упали на какие-то руины. Исламский Эмират Афганистан не позволит кому-либо с нашей территории угрожать безопасности соседних стран", - заявил Инамулла Самангани в видеообращении, опубликованном в Twitter афганскими СМИ.



По словам заместителя пресс-секретаря талибов, в настоящее время по данному факту ведется изучение.



При этом во вторник МИД временного правительства Афганистана опроверг информацию о ракетных выстрелах с афганской территории по Термезу.



"Ситуация вдоль афгано-узбекской границы нормальная, беспокоиться не о чем. Подтверждая свое обещание, Исламский Эмират Афганистан как ответственное правительство заверяет все соседние страны, что все наши границы контролируют силы пограничников, не позволяя никому нарушать безопасность", - говорится в сообщении.



В понедельник информационные ресурсы террористической организации ИГИЛ, а следом и другие интернет-каналы разместили информацию об обстреле военных объектов Узбекистана в Термезе. Сообщения сопровождались записью, на которой виден запуск 10 ракет. Видео не позволяет с точностью идентифицировать ни положение пусковой установки, ни направление обстрела.



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Ответственность за выстрелы взяло на себя Хорасанское отделение группировки ИГИЛ-К.



СМИ также представили исполнителя атаки, позирующего на фоне флага организации и 10 ракет.



Первые сообщения об обстреле военных частей Узбекистана в Термезе появились в ночь на 19 апреля. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов опроверг эту информацию. Такое же опровержение позже дало Минобороны Узбекистана.



"По данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная. Просим не поддаваться провокациям", - заявил он.



Некоторые афганские СМИ сообщили, что ракетный обстрел имел место. В качестве одного из доказательств приводится видео, снятое в расположенном прямо напротив Термеза афганском городе Хайратон. На нем запечатлена использованная пусковая ракетная установка.



Согласно сообщениям, 20 апреля в воздушное пространство Афганистана вошли истребители и патрулировали Мазари-Шариф, Калдарский район (в северной провинции Балх) и порт Хайратон. Также СМИ Афганистана сообщают, что после обстрелов над узбекско-афганской границей в Хайратоне пролетели вертолеты.



"Газета.uz" запросила дополнительный комментарий в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.