Бандера принял изобретателя "украинского боевого гопака" Лаврива

11:20 21.04.2022

Убит неонацист-азовец, писавший издевательские посты о русских солдатах



В боях на востоке Украине погиб боевик, член неонацистского полка "Азов" Тарас Лаврив.



Об этом сообщили в Спортивном комитете Украины, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



До того, как стать одним из участников карательной операции, Лаврив занимался боевыми искусствами.



Сообщается, что он являлся основателем и руководителем школы боевого гопака имени Ивана Богуна, а также преподавал айкидо. В своем блоге неонацист активно выкладывал фотографии боевых действий и погибших российских военных, а в сообщении от 9 марта под таким фото с издевкой написал:



"С прошедшим праздником восьмого марта, дорогие русские женщины. Немного вам подснежников в честь праздника".