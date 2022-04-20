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Уроки русского: как воспитать патриотическое поколение, - Платон Беседин
11:44 21.04.2022

Патриотизм – это живое деяние и содеяние, и нет ничего страшнее, чем атрибутивный, бюрократический патриотизм.
Глава Минпросвещения РФ Кравцов сообщил, что с 1 сентября в начале учебной недели будут исполнять национальный гимн. Чтобы школьники слушали и внимали, а лучше пели все вместе. И, действительно, российский гимн по утрам в школах – это прекрасно. Глядишь, и идеологию подтянут, которая столь усердно и долго у нас запрещается.

Кстати, особенно смешно на фоне данной инициативы власти выглядят так называемые "прогрессивные" господа и дамы, которые вещают что-то такое гневное и расплывчатое об архаике данного начинания. Забавно, а ведь именно эти же светлоликие предлагают ориентироваться на "цивилизованный мир" или, как сказали бы раньше, "перенимать опыт передовых стран". Но кто у нас впереди планеты всей? США, конечно, - этот светоч демократии. Так вот, там исполнение гимна, как и поднятие флага, - обязательная составляющая не только школьного образования, но и любого массового мероприятия.

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В общем, инициатива здравая и давно назревшая. Другой вопрос – как она будет работать на практике? Не получится ли так, что во время исполнения гимна школьники потупят взор или отвесят глупые ухмылочки? Народ наш мудр, но, согласитесь, бывает всякое. И легче всего убить здравые инициативы топорной, ломовой реализацией, а такое, чего уж скрывать, у наших чиновников случается. Печально насаждение патриотизма кафкианскими методами – не ради высшей цели, но ради галочки.

И вот тут понимать нужно, что исполнение национального гимна (а лично я бы и поднятие флага добавил) – важная, но всего лишь составляющая патриотического воспитания молодежи (как там у нас с ним, кстати?). А то, в свою очередь, часть патриотического заряда, который необходимо давать всему обществу. И исполнение гимна – тут лишь одна из деталей. Работать все может – и соответственно должно – только в комплексе. Как это сделать? Как научить патриотизму?

Во-первых, соответствующим образованием. Когда любовь к Отечеству не навязывается, а естественно вытекает из самого хода вещей, из педагогической программы. Человек, любящий русскую классику, будет патриотом. Человек, знающий подлинную историю, навсегда спаян со своим Отечеством. Но ведь с той же историей, и это я отметил, у нас есть серьезные проблемы. Что написано в учебниках? Иногда за мысли и факты, изложенные там, становится неловко и стыдно. Будто и не россияне для россиян писали, а копирайтеры из ЦРУ.

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При этом имеем ли мы достаточный уровень подготовки педагогического состава? Что называется, старая гвардия уходит в прошлое, а новая, хотя и не без приятных исключений, конечно, не всегда справляется с миссией учителя. Будем откровенны, многие идут в учителя от безнадеги и работают, точно на каторге – и в том не их вина; причина – все в той же чудовищной бюрократии, когда плевать, как обстоят дела на самом деле, главное – позитивные отчеты.

Во-вторых, патриотизм не может существовать без того, что прилегает к образованию – без досуга. Особенно, когда, как сейчас преподавание имеет статус услуги и лишено ключевого элемента воспитания. Тогда функцию воспитания при вечной оторванности родителей от своих чад берет на себя контент в медиа. И простой пример: как обстоят у нас дела с кинематографом? Видим ли мы там пример героев нынешнего и прошлого времени? Или, наоборот, нам снова и снова предлагают каяться за прошлое (все эти "зверства красного режима с проклятыми чекистами"), а настоящее показывается в отталкивающем, неприятном свете? Это не критика, замечу, а намеренное искажение правды.

И, наконец, в-третьих. Для патриотизма и патриотического воспитания крайне важен живой пример. Более того, именно он во многом первичен. Патриотизм – это живая история. Скажу за себя, на своем примере. С детства мой дед, прошедший Великую Отечественную войну от Сталинграда до Берлина, рассказывал мне о своей жизни и о сражениях тоже. Мы читали, к примеру, книгу "Шаги Великой Победы", где рассказывалась история войны. Дед вспоминал о братстве, об идеалах – передавал мне свой опыт. Он был близкий мне человек, я не только доверял ему, но и гордился им.

Во многом его пример сподвиг меня позднее, уже студентом и после университета тоже, ездить по таким знаковым местам, как Хатынь, Сталинград, Хацунь, Брестская крепость – всякий раз я рыдал там, понимая, что произошло. Это при том, что я вырос и большую часть жизни провел в городе-герое Севастополе, где каждый миллиметр – буквально! - пропитан кровью его защитников. Посещение таких мест, пребывание в них, преклонение перед ними – лучшая прививка против чумы беспамятства и смердяковщины. Человек, понявший, что есть Сталинград, Мамаев курган, в полноте своей – или близко к тому – принимает свое Отечество во всей его цветущей сложности, от трагедии к подвигу.

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Все это я говорю к тому, что инициатива с гимном сподвигает нас говорить о более фундаментальных, системообразующих вещах, раскрывающих суть патриотизма и воспитывающих его. И подобный разговор на всех уровнях, переходящий в действие опять же на всех уровнях, по-хорошему должен был состояться лет 20 назад. Но лучше поздно, чем никогда, но начнем ли мы наконец-таки обстоятельную работу?

Ведь всегда важно помнить: патриотизм – это живое деяние и содеяние. И нет ничего страшнее, чем атрибутивный, бюрократический патриотизм. Только в комплексе, только через образование и созидание человек становится патриотом своего Отечества, своего народа, и в том есть великое счастье.

20 апреля 2022
Платон Беседин

Источник - Регнум
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