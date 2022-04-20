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16:21 Родственницу Елбасы - Гульмиру Сатыбалды обвиняют в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
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|Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки
12:48 21.04.2022
Вагит Алекперов принял решение досрочно сложить полномочия главы "Лукойла". Кроме того, он покинул совет директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании.