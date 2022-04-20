Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки

12:48 21.04.2022

Вагит Алекперов принял решение досрочно сложить полномочия главы "Лукойла". Кроме того, он покинул совет директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании.