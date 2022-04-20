 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин отменил штурма "Азовстали". Из соображений гуманного гуманизма
12:50 21.04.2022

Путин объяснил отмену штурма "Азовстали"

Президент РФ Владимир Путин объяснил решение отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. По его словам, нужно думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров.

"Это тот случай, когда мы должны думать, – тo есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем бoлее, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров", - заявил Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Путин добавил, что не стоит "лезть в катакомбы и ползать под землей по этим промышленным объектам". Он распорядился заблокировать зону, чтобы "муха не пролетела".

Также Путин заявил, что нужно предложить еще раз сдаться всем, кто не сложил оружия. По его словам, РФ гарантирует им жизнь и достойное обращение.

Елизавета Сопкова

Источник - московский комсомолец
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