 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российские гипермаркеты сети ОБИ переходят инвесторам из Казахстана
14:35 21.04.2022

К OBI пристроились соседи
Российские гипермаркеты сети переходят инвесторам из Казахстана

Владельцем российских гипермаркетов немецкой OBI, которая вышла из бизнеса в РФ из-за военной операции на Украине, может оказаться иностранный инвестор. По данным "Ъ", объекты должны перейти структурам семьи казахского бизнесмена Ерлана Сейсембаева, одна из компаний которого развивает магазины OBI в стране по франшизе. Эксперты оценивают затраты на перезапуск российских гипермаркетов в 3 млрд руб., а вызовом для инвестора станет жесткая конкуренция за товар с другими участниками рынка в условиях сложностей с поставками.

Новым владельцем бывших гипермаркетов немецкой OBI могут стать структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают бренд OBI в Казахстане по франшизе. Об этом "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке ритейла, информацию подтвердил близкий к российской сети OBI собеседник "Ъ". Представитель сети отказался от комментариев. Связаться с представителями Asadel "Ъ" не удалось, в казахском OBI на вопросы не ответили.

OBI работала в России с 2003 года, включала 27 гипермаркетов. Совокупная выручка принадлежащих OBI Gmbh ООО "Оби ФЦ", ООО "Сделай своими руками", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "Сделай своими руками - Казань" в 2021 году была 48,57 млрд руб., чистый убыток - 2,44 млрд руб.

Из-за военной операции РФ на Украине головной офис OBI 17 марта объявил о приостановке работы в России и закрытии гипермаркетов. Спустя почти две недели директор по закупкам российской сети Максим Суравегин на одном из отраслевых форумов заявил, что магазины сети полностью откроются в течение ближайшего времени. Тогда OBI GmbH опровергла эту информацию, а в апреле стало известно, что компания вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активом для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц. В 2021 году в течение нескольких месяцев он возглавлял структуры производителя косметики Natura Siberica после смерти ее основателя Андрея Трубникова.

AFP со ссылкой на OBI 12 апреля сообщила, что все структуры компании в России переданы новому собственнику безвозмездно, а бренд OBI больше не должен использоваться в России.

Участвующий в сделке партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев ранее говорил, что передача бизнеса должна быть одобрена Федеральной антимонопольной службой. В ФАС заявили "Ъ", что ходатайств в связи с такой сделкой пока не поступало на рассмотрение.

Президентом Asadel DIY выступает Ерлан Сейсембаев. По оценкам казахского Forbes, семья Сейсембаевых занимает 41-ю строчку в рейтинге богатейших жителей Казахстана 2021 года с состоянием $128 млн. Еще одним собственником холдинга Asadel называют бизнесмена Галимжана Есенова, который находится на 21-й строчке рейтинга Forbes с состоянием $412 млн. Первый гипермаркет OBI в Казахстане был открыт в 2018 году. Всего Asadel планировала открыть шесть торговых точек в республике к 2022 году.

Евгений Мовчан, гендиректор "Петровича", в интервью "Ведомостям" 10 апреля:

"Коллектив OBI сражается за продолжение работы в России".

Как считает гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, российские гипермаркеты, скорее всего, сохранят цвета и узнаваемый стиль. По его словам, безденежный формат сделки предполагает, что покупатель заберет на себя и все обязательства российских юридических лиц. По оценкам эксперта, с учетом убытка за 2021 год, а также двух месяцев простоя гипермаркетов, расходов на заработную плату и аренду совокупный чистый долг к концу апреля приблизится к 6 млрд руб. Кроме того, еще не менее 2 млрд руб. потребуется на пополнение оборотного капитала для формирования хотя бы минимального ассортимента, причем большинство поставщиков могут потребовать предоплату, говорит господин Бурмистров. Также, добавляет он, потребуются вложения в маркетинг для продвижения нового бренда.

В магазинах ждут дефицита импортного оборудования для ремонта

Другим вызовом для новых инвесторов станет жесткая конкуренция за товар с пока работающим в России Leroy Merlin, "Максидомом", "Бауцентром" и СТД "Петрович", а также онлайн-площадками в условиях дефицита ряда востребованных позиций, указывает эксперт. Участники рынка уже столкнулись с перебоями с поставками сантехники, трубопроводных соединительных элементов - фитингов, инструментов и строительной химии, и ситуация может только осложниться (см. "Ъ" от 12 апреля).

Никита Щуренков

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650540900


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