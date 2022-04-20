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"Саудовцы не изменят позицию по России": почему арабы игнорируют просьбы США
14:42 21.04.2022

WSJ: разногласия США и Саудовской Аравии достигли пика из-за военной операции на Украине

Владимир Кулагин

Отношения двух давних партнеров - США и Саудовской Аравии переживают тяжелые времена, пишет WSJ. Эр-Рияд после начала российской спецоперации на Украине отказал Вашингтону на просьбу о наращивании добычи нефти. "Газета.Ru" - о том, насколько критичны разногласия Вашингтона с Эр-Риядом, и как они повлияют на американские позиции на Ближнем Востоке.

Между Вашингтоном и Эр-Риядом встала Москва

США просят Саудовскую Аравию не делать ничего, что "могло бы повредить усилиям Запада на Украине", и беспокоятся, что она может расширить сотрудничество с Москвой или Китаем, пишут журналисты The Wall Street Journal.

Сразу после начала российской спецоперации, 24 февраля, МИД Саудовской Аравии начал обсуждать с Госдепом создание "решительного международного ответа в поддержку суверенитета Украины". Но саудиты так и не осудили действия России прямо, если не считать голосования в ООН за принятие резолюции против действий Москвы в отношении Украины.

Известно, что американцы направили свою делегацию в Эр-Рияд спустя три недели после начала российской спецоперации, однако в Саудовской Аравии ее приняли довольно холодно.

На фоне разногласий с США Саудовская Аравия отменила запланированный визит главы Пентагона Ллойда Остина в страну, официально - из-за накладки в расписании. Утверждается, что вместо этого Эр-Рияд принял "одного из высокопоставленных российских политиков", который находится под американскими санкциями.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает, что саудовцы не будут резко осуждать Россию и операцию на Украине.

"Они будут играть в длинную игру, которая называется "мы за мир, все надо решать за столом переговоров". К тому же у них есть свои нерешенные проблемы с Йеменом, за которые их все осуждали, кроме России. А теперь у РФ свои проблемы, которые она решает так, как считает необходимым. Эр-Рияд не будет вставать в позу из-за этого", - заключает Чупрыгин.

Дело не только в России

Напряженность в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона связана не только с позицией саудитов по событиям в Восточной Европе.

В прессу также утекла информация, что в сентябре 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд накричал на советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. Поводом к бурному выплеску эмоций стало упоминание американцем резонансного убийства оппозиционного журналиста Джмаля Хашогги в саудовском консульстве в 2018 году.

Обе стороны официально поспешили опровергнуть, что разговор Мухаммеда и Салливана прошел на повышенных тонах и заверили, что отношения стран остаются прочными.

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Но есть и ряд других свидетельств, которые говорят об обратном.

Например, по информации СМИ, Мухаммед бин Салман якобы заявил, что США "могут забыть" о своей просьбе о наращивании объемов добычи нефти, необходимое Вашингтону, чтобы снизить цены на мировом рынке и подорвать стабильность одного из основных источников дохода российского бюджета. Теперь же США, по сведениям источников WSJ, поняли бесперспективность этой просьбы.

Дело в том, что Эр-Рияд не собирается нарушать соглашение о сокращении добычи нефти группы стран ОПЕК+, куда входит Россия.

Среди наиболее вероятных причин такого поведения арабов - запоздалая на три недели реакция США на неожиданные ракетные удары повстанцев-хуситов Йемена по территории ОАЭ (позже госсекретарь Энтони Блинкен прямо признал ошибку).

Кроме того, не особо рады в Эр-Рияде и переговорами о восстановлении иранской ядерной сделки, а, значит, возможному снятию санкций с Тегерана.

Наконец, Саудовская Аравия требует предоставить наследному принцу юридический иммунитет от американского преследования.

Как до этого дошло

Негативные тенденции в диалоге США и Саудовской Аравии наметились после ухода с поста президента Дональда Трампа. При нем отношения с Эр-Риядом были куда теплее. Достаточно напомнить, что в качестве первой страны для зарубежного визита он выбрал именно Саудовскую Аравию.

Однако, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден обещал превратить саудовцев в изгоя из-за убийства Джмаля Хашогги.

И почти сразу после его инаугурации, в феврале 2021 года Национальная разведка США опубликовала доклад, согласно которому, операцию с Хашогги одобрил лично Мухаммед бин Салман.

Наследный принц признал ответственность, которая лежит на нем за убийство, но при этом уверял, что не был в курсе конкретных действий чиновников его администрации.

Все это было известно и администрации Трампа, но при нем документ так и не увидел свет.

Байден же ввел санкции против 76 подданных королевства в рамках специально созданного "бана Хашогги" и "Глобального акта Магнитского". Байден также отменил одну из крупнейших торговых сделок Трампа, согласно которой Эр-Рияду должны были поставить военную технику на 110 млрд долларов.

Таким образом демократы сразу дали Эр-Рияду сигнал, что будущее межгосударственных отношений теперь зависит и от ценностного фактора.

Насколько все плохо

Американист-политолог Малек Дудаков выразил мнение, что сейчас разворачивается ситуация "идеального шторма" для внешней политики США на всем Ближнем Востоке.

"Слишком много стран устали от американского доминирования и не готовы продолжать сотрудничество на том же уровне. Они не верят, что США останутся тем гегемоном, который сможет обеспечить их безопасность.

И сейчас американцы уже отказались от идеи продавить планы ОПЕК, что помогло бы им справиться и со внутренним топливным кризисом. Теперь на первый план выйдет попытка не допустить образования ситуативного экономического союза между Саудовской Аравии, Россией и Китаем, зачатки которого мы наблюдаем. Главная задача – просто не допустить полной потери влияния в Эр-Рияде", - сказал он в разговоре с "Газетой.Ru".

Однако Андрей Чупрыгин призвал не абсолютизировать то, что в прессе подается как резкое ухудшение отношений двух стран.

"В целом так и хочется сказать: милые бранятся - только тешатся. Надо понимать, что между США и Саудовской Аравией существует колоссальный симбиоз - и экономический, и военный, который в одночасье изменить невозможно. Да и не в одночасье - тоже", - уверен он.

Эксперт считает, что администрация Байдена может улучшить отношения с саудовцами, если впустит в этот процесс "профессионалов, которые знают, как работать с Ближним Востоком".

"Это значит, что им придется обратиться к предыдущей администрации. Тогда будет достигнут некий компромисс, потому что для Саудовской Аравии США - основной партнер по жизни и в экономике, и в военной сфере. Саудовская Аравия пока еще не вылезла из той засады, в которую они попали в Йемене, поэтому сотрудничество с американцами в военной сфере им жизненно необходимо, заменить его нечем", - считает эксперт.

Источник - Газета.Ru
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