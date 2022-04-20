С планов Путина сползла завеса тайны: Украину покрошат референдумами

14:44 21.04.2022

Число "народных республик" может сильно увеличиться



До настоящего момента я ничего не знал о существовании такого государственного деятеля, как Виталий Ганчев. Но, узнав, смело номинирую его на звание ньюсмейкера дня. Цитирую: "После стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона, сообщило РИА "Новости" глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев".



"Вы же понимаете, что в демократическом обществе прежде всего население принимает решение. Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения опроса, референдума, и далее будем принимать решения".



Подобные заявления просто так не появляются. А если и появляются, то точно не в российских государственных информагентствах. Эти не очень изящные, но при этом вполне понятные формулировки следует воспринимать как прозрачный намек на то, как в случае успеха специальной операции будет выглядеть политическое переустройство того, что сейчас с официальной российской точки зрения по-прежнему считается Украиной.



Какой именно вопрос может быть вынесен на референдум, Ганчев не раскрыл, ограничившись туманными намеками: "У населения прижился термин "новая Украина... люди, которые живут, хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние восемь лет".



Как конкретно может выглядеть эта самая "другая" или "новая Украина"? Наиболее убедительная для меня "расшифровка" содержится в кратком, но емком тексте известного политолога и бывшего депутата Государственной думы Сергея Маркова на сайте "Русская весна": "Херсонская народная республика, возможно, будет создана уже в скором времени. Этого очень боятся власти киевского режима и просят западные страны надавить на Россию...



Референдум даст положительный результат в том случае, если жители будут абсолютно уверены, что бандеровцы никогда больше не вернутся к власти и бандеровский террор никогда не повторится. Но логика правильная. Херсонская народная республика. Харьковская народная республика. Одесская народная республика. Запорожская народная республика".



Конечно, Сергей Марков - лицо неофициальное, а Виталий Ганчев - вроде бы официальное, но с не до конца понятным статусом. Однако уцеплюсь за использованное Марковым слово "логика". Если принять в качестве рабочей гипотезы, что описанное выше переформатирование Украины является одной из стратегических целей Путина, то очень многое встает на свои места.



Спустя почти два месяца после начала специальной операции большое количество экспертов и политиков по-прежнему будоражит вопрос: ради достижения каких конкретных целей все это затеяно? Ради чего ВВП решил сознательно пожертвовать огромным количеством достижений времен первых двух десятилетий своего правления? Только ли ради того, чтобы заставить власти в Киеве признать новый статус Крыма, ДНР и ЛНР и на словах отказаться от планов создания военного альянса с Западом? Не выглядят ли эти задачи недостаточно масштабными - особенно по сравнению с теми издержками, на которые пошла и еще пойдет Россия?



Украинские политики не склонны "чересчур серьезно" относиться к своим договорным обязательствам. Путин на эту тему может написать целую докторскую диссертацию. Вывод напрашивается сам собой.



Конечной целью специальной операции не может являться подписание какой-то очередной "бумажки" с Зеленским. Конечной целью может являться только создание принципиально новой геополитической ситуации, при которой НАТО больше не будет представлять угрозу для России на украинском направлении.



Июнь 2018 года. На "Прямой линии" с президентом Захар Прилепин задает ВВП вопрос о том, что произойдет, если украинские войска начнут наступление в Донбассе во время чемпионата мира по футболу в Москве: "Если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом". 5 марта этого года еще одно заявление Путина: "Люди... особенно из числа сегодняшнего руководства (в Киеве. - "МК") должны понять, что если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, они ставят под вопрос будущность украинской государственности".



Итак, президент РФ давно и крепко думает о возможности радикальных шагов в отношении украинской государственности в ее сегодняшней форме. Создание пояса из дружественных Москве "народных республик" по всему черноморскому побережью нынешней Украины вполне может быть одним из таких шагов. Речь вообще может идти о всех русскоязычных регионах Украины (делать вторую попытку "перевоспитать" западенцев, думаю, никто в Москве не захочет). Разумеется, на данный момент это всего лишь версия. Но у этой версии есть множество косвенных доказательств.



3 марта этого года, информационное сообщение Кремля о телефонном разговоре Путина и Макрона: "Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть время путем переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные переговорные требования к Киеву". На этой неделе российский МИД устами Марии Захаровой заявил об "утрате доверия" к команде украинских переговорщиков. У Москвы появился формальный повод "выдвигать дополнительные требования" и добиваться их выполнения уже не за столом переговоров, а "на земле" силовыми методами. Короче, все пока сводится к успеху на полях сражений. Именно от него зависит, кто, когда и как сможет реализовать свои планы.



Михаил Ростовский