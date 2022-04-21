Крекс, пекс, фекс... ГосДумаRU переутвердила Набиуллину главой ЦентроБанка

15:12 21.04.2022

"Экономический Хасавюрт!" – левые устроили демарш при переназначении руководства Центробанка

21.04.2022 Москва



Елена Острякова



Госдума РФ переназначила сегодня считающуюся представительницей системных либералов Эльвиру Набиуллину на должность председателя правления Центробанка еще на 5 лет. Против ее кандидатуры голосовали КПРФ и "Справедливая Россия".



"У нас во фракции нет сомнений в ее компетентности как экономиста, аналитика, финансиста. Но школа, которая ею пройдена, – это школа либеральной экономики. А сегодняшняя ситуация, когда Россия находится в сложном положении, требует кардинального изменения в денежно-кредитной и экономической политике. Сможет ли наш кандидат вырваться из этих пут, в которых находится финансовая система – это вопрос. Время требует этого рывка", – объяснил решение фракции коммунист Владимир Кашин.



Госдума РФ переназначила сегодня считающуюся представительницей системных либералов Эльвиру Набиуллину на должность председателя правления...



А эсер Михаил Делягин нашел сходство стиля работы Набиуллиной с Украиной:



"Копирующая политику не только 90-х годов, но и украинских властей, доведшую страну до майдана и прихода к власти нацистов", – комментирует он в своем блоге.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что воздержавшихся при голосовании не было.



"Решение, как вы видите, не оставило никого равнодушным. У вас есть возможность на протяжении срока своих полномочий побороться за голоса тех, кто сегодня не поддержал, сохранить поддержку тех, кто ее выразил, и до этого вас поддерживал", – сказал Володин.



Упомянутый выше Делягин итоги голосования воспринял трагически:



"Экономический Хасавюрт. Ждем его теперь в остальных сферах", – комментирует депутат.



...

Сама же Набиуллина поблагодарила депутатов за поддержку.



"Я уверена, что при конструктивном подходе мы сможем пройти этот сложный период и решить задачи, чтобы наша страна жила лучше", – сказала она.