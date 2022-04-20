Россия освободила граждан Узбекистана от обязательной регистрации

16:24 21.04.2022

Россия отменила обязательную регистрацию для граждан Узбекистана. Соглашение об этом ратифицировала 20 апреля российская Госдума. В Москве раскрыли, как подобное решение повлияет на количество мигрантов из республики.



Госдума России ратифицировала соглашение, подписанное в 2021 г. и упрощающее пребывании граждан Узбекистана на своей территории, передает ТАСС. Власти страны напомнили, что подобный порядок действует для граждан Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Армении и Кыргызстана.



"Предусматривается освобождение граждан одного государства, временно пребывающих на территории другого, от обязанности регистрации в компетентных органах принимающего государства в течение 15 дней с даты въезда", – отмечается в пояснительных материалах к договору.



В пояснительной записке уточняется, что подобное решение не повлияет на количество прибывающих из Узбекистана на территорию Россию, а также не повлечет за собой снижение эффективности миграционного контроля.



Напомним, ранее в ЕЭК сообщили о планах упростить для мигрантов процесс прохождения медосмотра в Москве. В свою очередь, МВД России выпустило приказ, который предполагает внедрение патента с биометрическими данными иностранного рабочего. Кроме того, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов анонсировал введение к середине 2022 г. цифровой карты мигранта, удостоверяющей его личность. В МВД также подготовили проект приказа, согласно которому иностранные рабочие должны в течение 30 дней предоставить в местный орган МВД справки, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования.