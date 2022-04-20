 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.04.2022
16:27  В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище
16:26  В Таджикистане создали национальный поисковик Dodaho - аналог Google и Яндекс
16:24  Россия освободила граждан Узбекистана от обязательной регистрации
15:12  Крекс, пекс, фекс... ГосДумаRU переутвердила Набиуллину главой ЦентроБанка
14:44  С планов Путина сползла завеса тайны: Украину покрошат референдумами
14:42  "Саудовцы не изменят позицию по России": почему арабы игнорируют просьбы США
14:35  Российские гипермаркеты сети ОБИ переходят инвесторам из Казахстана

12:50  Путин отменил штурм "Азовстали". Из соображений гуманного гуманизма
12:48  Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки
12:29  В Казахстане с 2023 года появится госпремия в области гуманитарных наук имени Байтурсынулы
12:07  Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде
11:44  Уроки русского: как воспитать патриотическое поколение, - Платон Беседин
11:20  Бандера принял изобретателя "украинского боевого гопака" Лаврива
11:03  Экс-замМИД Сыздыков отправлен постпредом Казахстана в ОДКБ
10:53  Хорасанский халифат обстрелял ракетами Узбекистан (Термез). Но не попал
10:50  Здесь вам не тут... В Кыргызстане будут развивать "креативную экономику"
10:46  Сравнивая Тайвань с Украиной..., - Е.Пустовойтова
10:44  Мирзиеев уволил свыше 50 чиновников, мэр Ташкента строго предупрежден
09:51  Спящие - проснулись. Оживилась КазПартия "Ак жол"
09:45  Турция нашла почти 10 млрд долларов на добычу газа в Черном море
08:43  Три притопа, два прихлопа? В КазАрмии изменят нормативы по физподготовке военнослужащих
08:40  Изменничай дальше. Казгенералу Каракулова переквалифицировали дело с "госизмены" на "халатность" и... отпустили
08:29  Спецоперация Турции против иракских курдов. Ставки в игре дороже региональной политики
07:57  Президент и премьер Киргизии ищут инвестиции в Баку и Вашингтоне, - В.Панфилова
02:17  Арабский тыл Путина: Кремль нейтрализовал геополитическое супероружие США
02:05  Россия испытала новейшую и мощнейшую (на данный момент) ракету "Сармат"
00:12  КазАНК - Ассамблея наряженных клоунов, - М.Крамаренко
00:02  РосЧиновники ждут гастарбайтеров, а не соотечественников, - "НГ"
00:01  Апокалиптический реализм. Украина нужна не нам, русским.., - Александр Дугин
Среда, 20.04.2022
22:14  "Хансарай" для кыргызского народа. Жапаров и во дворце останется Жа..., - А.Ажиев
19:55  Народ против парламентаризма. Куда идет Пакистан, - М.Медоваров
19:42  Война Миров. Великая Отечественная спецоперация, - В.Юрицын
19:40  Пострадавших от клана Булата Назарбаева призывают объединиться
18:09  Задержан экс-командующий Южным Регкомандованием КазАрмии генерал Каракулов
18:02  Центральная Азия: просто жесть, - Николай Кузьмин
18:01  Грозит ли Казахстану новая волна коронавируса? - Алина Темирева
17:56  Пентагон в тревоге: Россия перешла в наступление в битве за европейские умы, - "СП"
17:28  Израиль добавляет китайский юань к резервам в результате изменения "философии"
16:21  Родственницу Елбасы - Гульмиру Сатыбалды обвиняют в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
15:19  Сводя счеты с Путиным, Кисида рискует своим постом Япон-премьера, - А.Кошкин
15:17  Смерш и денацификация Украины, - Ю.Рубцов
14:09  Таджикский Алиф-банк первым в стране переходит на работу по правилам Шариата
14:08  Что должен сделать таджикский мигрант, чтобы получить пенсию в России?
12:30  Умер Виктор Зайберт - археолог, открывший ботайскую культуру в Северном Казахстане
12:23  КырПрез Жапаров подписывает "Декларацию о стратегическом партнерстве" с Азербайджаном
12:17  Экс-кырпрез Атамбаев бьется в клетке (буквально) и закладывает Ташиева
12:08  В Кабуле взрывают (вместе с учениками) "неправильные" шиитские школы
11:26  Он - россиянин! КырГКНБ разоблачило своего обидчика - журналиста Болота Темирова
11:22  США подарили Погранвойскам Узбекистана 50 "джихад-мобильчиков" (автомобилей "Тойота")
11:00  Искандер Махмудов больше не владелец уральского холдинга УГМК?
10:50  В КазШколах и вузах сворачивают преподавание "науки", придуманной Сарой Назарбаевой. Ввиду очевидности дури
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане создали национальный поисковик Dodaho - аналог Google и Яндекс
16:26 21.04.2022

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus

В Таджикистане программисты создали национальную поисковую систему, аналог Google и Яндекса - Dodaho. Создатели говорят, что в настоящее время их поисковиком ежедневно пользуются от 20 до 50 тыс. пользователей.

Создатель поисковика Файзуллоджон Сафаров, преподаватель филиала университета МИСиС в Душанбе, в беседе с "Азия-Плюс" заявил, что работает над проектом вместе с друзьями уже 4 года.

"Мы уже работаем над этой системой порядка 3-4 лет и собрали много информации. Одно из отличий нашего поисковика от Google и Яндекса в том, что Dodaho выдаст более точную информацию о нашем регионе", - говорит Сафаров.

По его словам, в настоящий момент они работают над тем, чтобы запустить приложение и отдельный браузер для своего поисковика.

"Я верил в успех проекта. Через неделю выйдет приложение и появится в Google play, откуда пользователи смогут его скачать. В дальнейшем планируем запустить отдельный браузер, такой как Google, Opera и Яндекс для компьютеров", - поделился с нами автор проекта.

По его словам, в запуск проекта его авторы вложили собственные средства.

"Нам никто не верил и говорили, что конкурировать с такими поисковиками как Google и Яндекс сложно. В основном проект финансировали мои родители, братья и некоторые мои друзья, которые в настоящий момент работают со мной для его реализации", - сказал Файзуллоджон Сафаров.

Напомним, что ранее в Таджикистане были попытки создать национальную соцсеть. Например, в 2012 году студенты Худжандского государственного университета создали такую сеть - www.socialnet.tj. Но из-за отсутствия финансирования проект не развивался.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650547560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил уточнения в бюджетные законопроекты
- Парламент - не бухгалтерский, а политический орган
- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба
- В госсобственность возвращаются еще несколько предприятий
- Президент Токаев уверенно захватил политическую инициативу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2022 года №225
- Центральная Азия: просто жесть
- Программа повышения доходов населения требует доработки
- Алихан Смаилов провел встречу с главой Союза машиностроителей Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  