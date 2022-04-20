В Таджикистане создали национальный поисковик Dodaho - аналог Google и Яндекс

16:26 21.04.2022

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus



В Таджикистане программисты создали национальную поисковую систему, аналог Google и Яндекса - Dodaho. Создатели говорят, что в настоящее время их поисковиком ежедневно пользуются от 20 до 50 тыс. пользователей.



Создатель поисковика Файзуллоджон Сафаров, преподаватель филиала университета МИСиС в Душанбе, в беседе с "Азия-Плюс" заявил, что работает над проектом вместе с друзьями уже 4 года.



"Мы уже работаем над этой системой порядка 3-4 лет и собрали много информации. Одно из отличий нашего поисковика от Google и Яндекса в том, что Dodaho выдаст более точную информацию о нашем регионе", - говорит Сафаров.



По его словам, в настоящий момент они работают над тем, чтобы запустить приложение и отдельный браузер для своего поисковика.



"Я верил в успех проекта. Через неделю выйдет приложение и появится в Google play, откуда пользователи смогут его скачать. В дальнейшем планируем запустить отдельный браузер, такой как Google, Opera и Яндекс для компьютеров", - поделился с нами автор проекта.



По его словам, в запуск проекта его авторы вложили собственные средства.



"Нам никто не верил и говорили, что конкурировать с такими поисковиками как Google и Яндекс сложно. В основном проект финансировали мои родители, братья и некоторые мои друзья, которые в настоящий момент работают со мной для его реализации", - сказал Файзуллоджон Сафаров.



Напомним, что ранее в Таджикистане были попытки создать национальную соцсеть. Например, в 2012 году студенты Худжандского государственного университета создали такую сеть - www.socialnet.tj. Но из-за отсутствия финансирования проект не развивался.