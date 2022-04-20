 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.04.2022
16:27  В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище
16:26  В Таджикистане создали национальный поисковик Dodaho - аналог Google и Яндекс
16:24  Россия освободила граждан Узбекистана от обязательной регистрации
15:12  Крекс, пекс, фекс... ГосДумаRU переутвердила Набиуллину главой ЦентроБанка
14:44  С планов Путина сползла завеса тайны: Украину покрошат референдумами
14:42  "Саудовцы не изменят позицию по России": почему арабы игнорируют просьбы США
14:35  Российские гипермаркеты сети ОБИ переходят инвесторам из Казахстана

12:50  Путин отменил штурм "Азовстали". Из соображений гуманного гуманизма
12:48  Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки
12:29  В Казахстане с 2023 года появится госпремия в области гуманитарных наук имени Байтурсынулы
12:07  Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде
11:44  Уроки русского: как воспитать патриотическое поколение, - Платон Беседин
11:20  Бандера принял изобретателя "украинского боевого гопака" Лаврива
11:03  Экс-замМИД Сыздыков отправлен постпредом Казахстана в ОДКБ
10:53  Хорасанский халифат обстрелял ракетами Узбекистан (Термез). Но не попал
10:50  Здесь вам не тут... В Кыргызстане будут развивать "креативную экономику"
10:46  Сравнивая Тайвань с Украиной..., - Е.Пустовойтова
10:44  Мирзиеев уволил свыше 50 чиновников, мэр Ташкента строго предупрежден
09:51  Спящие - проснулись. Оживилась КазПартия "Ак жол"
09:45  Турция нашла почти 10 млрд долларов на добычу газа в Черном море
08:43  Три притопа, два прихлопа? В КазАрмии изменят нормативы по физподготовке военнослужащих
08:40  Изменничай дальше. Казгенералу Каракулова переквалифицировали дело с "госизмены" на "халатность" и... отпустили
08:29  Спецоперация Турции против иракских курдов. Ставки в игре дороже региональной политики
07:57  Президент и премьер Киргизии ищут инвестиции в Баку и Вашингтоне, - В.Панфилова
02:17  Арабский тыл Путина: Кремль нейтрализовал геополитическое супероружие США
02:05  Россия испытала новейшую и мощнейшую (на данный момент) ракету "Сармат"
00:12  КазАНК - Ассамблея наряженных клоунов, - М.Крамаренко
00:02  РосЧиновники ждут гастарбайтеров, а не соотечественников, - "НГ"
00:01  Апокалиптический реализм. Украина нужна не нам, русским.., - Александр Дугин
Среда, 20.04.2022
22:14  "Хансарай" для кыргызского народа. Жапаров и во дворце останется Жа..., - А.Ажиев
19:55  Народ против парламентаризма. Куда идет Пакистан, - М.Медоваров
19:42  Война Миров. Великая Отечественная спецоперация, - В.Юрицын
19:40  Пострадавших от клана Булата Назарбаева призывают объединиться
18:09  Задержан экс-командующий Южным Регкомандованием КазАрмии генерал Каракулов
18:02  Центральная Азия: просто жесть, - Николай Кузьмин
18:01  Грозит ли Казахстану новая волна коронавируса? - Алина Темирева
17:56  Пентагон в тревоге: Россия перешла в наступление в битве за европейские умы, - "СП"
17:28  Израиль добавляет китайский юань к резервам в результате изменения "философии"
16:21  Родственницу Елбасы - Гульмиру Сатыбалды обвиняют в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017
15:19  Сводя счеты с Путиным, Кисида рискует своим постом Япон-премьера, - А.Кошкин
15:17  Смерш и денацификация Украины, - Ю.Рубцов
14:09  Таджикский Алиф-банк первым в стране переходит на работу по правилам Шариата
14:08  Что должен сделать таджикский мигрант, чтобы получить пенсию в России?
12:30  Умер Виктор Зайберт - археолог, открывший ботайскую культуру в Северном Казахстане
12:23  КырПрез Жапаров подписывает "Декларацию о стратегическом партнерстве" с Азербайджаном
12:17  Экс-кырпрез Атамбаев бьется в клетке (буквально) и закладывает Ташиева
12:08  В Кабуле взрывают (вместе с учениками) "неправильные" шиитские школы
11:26  Он - россиянин! КырГКНБ разоблачило своего обидчика - журналиста Болота Темирова
11:22  США подарили Погранвойскам Узбекистана 50 "джихад-мобильчиков" (автомобилей "Тойота")
11:00  Искандер Махмудов больше не владелец уральского холдинга УГМК?
10:50  В КазШколах и вузах сворачивают преподавание "науки", придуманной Сарой Назарбаевой. Ввиду очевидности дури
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище
16:27 21.04.2022

Прииски казахской степи не дают покоя мошенникам

Из Нур-Султана стартует международная экспедиция "По следам Джучи хана", чтобы исследовать малоизвестные историко-культурные объекты, обнаруженные благодаря уникальным старинным географическим картам.

Terra incognita Великой степи интересует не только ученых, но и разного рода мошенников.

По следам предков

Руководитель предстоящей международной экспедиции, профессиональный географ, старший научный сотрудник Института истории КН МОН РК Гизат ТАБУЛДИН много лет занимается исследованием и дешифровкой старинных топографических карт. С их помощью неизвестные или малоизвестные объекты Казахской степи открываются современной науке. Карты – незаменимые помощники для восполнения существующих белых пятен в истории Казахстана, считает Табулдин. Одной из множества целей и задач проекта является верификация существующей информации на местности.

Участники предстоящей экспедиции намерены преодолеть расстояние в более чем 2 000 километров, по ходу движения проверить наличие и сохранность таких объектов, как: гуннское святилище, предполагаемое место погребения отцов – основателей казахского ханства Джанибека и Керей ханов, единственное в мире месторождение агатов осадочного происхождения (бычья голова), палеонтологические останки, развалины крепостей и фортификационных сооружений XVIII–XIX вв, золотоносные прииски и многое другое.

– Сейчас ежедневно жизнь наполняется здоровым социально-политическим духом, чувствуется свежий ветер. Открываются новые ниши для исследований, – говорит географ. – В течение 8–9 месяцев я готовлю одно неординарное событие – международную экспедицию, никто мне не давал указаний на этот счет. Мотивационной частью к экспедиции является результат исследований старинных карт Омского военно-топографического гарнизона. Я сравнил их с современными аналогами, сопоставил объекты. Эти карты сейчас не дают мне спать – там такие ландшафтные топонимические исторические факты выходят!

Хотелось бы посмотреть воочию, например, сохранилась ли такая морфологическая единица, как подземный грот. С научной точки зрения это наличие в почве, в грунте гидрокарбонатных химических соединений (водорастворимые химические соединения), в данном случае – в среднем течении реки Сарысу протяженностью 4–5 километров. На карте указана подземная протока, и не одна, а две, но насколько они соответствуют действительности, как сейчас выглядят? Их описали картографы еще 150–160 лет тому назад, что за это время там произошло? Ни в научном, ни в туристическом кластере нет обозначений этого подземного грота.

Ярким историческим новообразованием является гуннское святилище, это Нуринский район, Улытауская область, оно науке известно, но не исследовано, его визуально осмотрели в 70-х годах, тогда еще дронов не было. Сейчас мы будем использовать новые технологии, глубина исследования совершенно другая, улучшается качество описания, визуализация, уровень восприятие – новый.

Следующий интересующий нас момент – новые исторические личности, одним из которых является Камыр хан. В исторической литературе он как-то не обозначен, но на карте указано его место погребения. На этом месте есть поселение Айя Камыр, как видите, по транслитерации совпадает. Есть любопытные ханские, султанские погребения. Я нашел место, где находится старая китайская либо буддийская крепость, не знаю, в каком она состоянии, развалины мечети, гуннские поселения и огромное количество крепостей в одном из регионов Казахстана, где на 160 квадратных километров обнаружено 16 крепостных сооружений! В научном обороте из них известны только 3, а остальные 13 куда делись? Их не исследовали, возможно, потому, что они находятся на малодоступной непосещаемой территории. Нужно сказать большое спасибо русским топографам, которые пешим ходом с картографическим инструментарием исходили нашу землю и в беседах с нашими великими предками наполнили информационным содержанием данные карты.

Сейчас есть экспедиционное ядро, группа людей, сплоченных идеей посмотреть через призму топографических карт реально на местности некоторые морфологические, исторические объекты. Надо будет определить их координаты, внешний вид, размеры, сохранность и соответственно сделать каталогизацию. В группу включены известные путешественники, исследователи, на сегодня это 16 человек. Среди них – Яцек Палкевич, итало-польский репортер-исследователь. Максат Чакиев, который организовал Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, Рашид Каскырбай из России, руководитель проекта "Юрта Мира", популяризатор тюркской культуры, и другие.

Золотая лихорадка

Неудивительно, что, узнав о золотых приисках в числе планируемых к посещению объектов экспедиции из открытых источников, активизировались авантюристы и мошенники, видимо, решив, что там, на поверхности земли, лежит никем не тронутое золото…

– Мы занимаемся terra incognita – неизвестной Великой степью, теми объектами, которые не знакомы широкому кругу людей, – продолжает Гизат Табулдин. – Сейчас, возможно, на месте месторождения агатов сидят чабаны, на камнях стоимостью от 2 до 3 тысяч долларов. А эти агаты образовались миллионы лет назад, имеют насыщенную цветовую гамму. Но там много не накопаете, сразу скажу. Из нашего минерала делают всевозможные сувениры и продают. Это ведь не промышленное месторождение, а небольшая сопка, на которой образовались данные минералы миллионы лет назад, единственные в мире. И вот из далекой Америки приезжал минералог-коллекционер, который увез материала на миллионы долларов.

Что касается золотых приисков, надо сказать, что геологи и советские, и современные тоже работали там. На приисках Ушакова, Попова и других купцов XIX века стоят современные золоторудные предприятия. Но не все прииски задействованы, 2 стояли в стороне, недалеко от Жезказгана, работали, но заброшены. И вот на эти 2 прииска мы хотим посмотреть, что там происходит.

По золотым приискам и месторождению агатов осадочного происхождения ко мне недавно приезжал молодой культурный человек, который не захотел представляться, просил, чтобы я никому не говорил координаты этих мест. Он узнал об экспедиции из "Фейсбука", через 2 дня я ему перезвонил и услышал голос хищника! Я ужаснулся, как человек поменялся. Были и другие звонки с аналогичными просьбами. Эти факты меня насторожили, у людей напрочь отсутствует этическая норма, они хотят, чтобы им все дали бесплатно: шежире джучидов, чингизидов, все в электронной версии, какие-то координаты и тому подобное. Я стал смотреть на тех, кто обращается, более внимательно.

Ко мне приезжают исследователи из Алматы, Караганды, Талдыкоргана, Нур-Султана, даже один был из Китая. Каждый ищет свое, в основном приходят с благими намерениями. Они узнают, что на этих картах можно отыскать, узнать места погребения своих великих предков XVII–XVIII веков. Так, например, недалеко от района Биржан сал, в Акмолинской области, я лично был участником этой полевой экспедиции, мы нашли благодаря карте старинное кладбище, мазар, на камне действительно написано, что такой-то батыр похоронен. Его предки – кереи из Китая, которые там установили памятную стелу, и она замечательно украшает нашу степь.

Гизат Табулдин планирует не только проверить интересные историко-культурные объекты степи уже в начале лета, но и в перспективе – предложить министерству культуры и спорта, туристическим операторам создать авторские маршруты в различных регионах Казахстана. Благо есть на что посмотреть и что показать не только отечественным туристам, но и искушенным иностранцам. Великая степь хранит в себе десятки чудес.

АЛМАТЫ
Автор: Марина Хегай

Источник - Караван
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1650547620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил уточнения в бюджетные законопроекты
- Парламент - не бухгалтерский, а политический орган
- Алихан Смаилов провел заседание Инвестиционного штаба
- В госсобственность возвращаются еще несколько предприятий
- Президент Токаев уверенно захватил политическую инициативу
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2022 года №225
- Центральная Азия: просто жесть
- Программа повышения доходов населения требует доработки
- Алихан Смаилов провел встречу с главой Союза машиностроителей Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  