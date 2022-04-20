В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище

16:27 21.04.2022 Прииски казахской степи не дают покоя мошенникам



Из Нур-Султана стартует международная экспедиция "По следам Джучи хана", чтобы исследовать малоизвестные историко-культурные объекты, обнаруженные благодаря уникальным старинным географическим картам.



Terra incognita Великой степи интересует не только ученых, но и разного рода мошенников.



По следам предков



Руководитель предстоящей международной экспедиции, профессиональный географ, старший научный сотрудник Института истории КН МОН РК Гизат ТАБУЛДИН много лет занимается исследованием и дешифровкой старинных топографических карт. С их помощью неизвестные или малоизвестные объекты Казахской степи открываются современной науке. Карты – незаменимые помощники для восполнения существующих белых пятен в истории Казахстана, считает Табулдин. Одной из множества целей и задач проекта является верификация существующей информации на местности.



Участники предстоящей экспедиции намерены преодолеть расстояние в более чем 2 000 километров, по ходу движения проверить наличие и сохранность таких объектов, как: гуннское святилище, предполагаемое место погребения отцов – основателей казахского ханства Джанибека и Керей ханов, единственное в мире месторождение агатов осадочного происхождения (бычья голова), палеонтологические останки, развалины крепостей и фортификационных сооружений XVIII–XIX вв, золотоносные прииски и многое другое.



– Сейчас ежедневно жизнь наполняется здоровым социально-политическим духом, чувствуется свежий ветер. Открываются новые ниши для исследований, – говорит географ. – В течение 8–9 месяцев я готовлю одно неординарное событие – международную экспедицию, никто мне не давал указаний на этот счет. Мотивационной частью к экспедиции является результат исследований старинных карт Омского военно-топографического гарнизона. Я сравнил их с современными аналогами, сопоставил объекты. Эти карты сейчас не дают мне спать – там такие ландшафтные топонимические исторические факты выходят!



Хотелось бы посмотреть воочию, например, сохранилась ли такая морфологическая единица, как подземный грот. С научной точки зрения это наличие в почве, в грунте гидрокарбонатных химических соединений (водорастворимые химические соединения), в данном случае – в среднем течении реки Сарысу протяженностью 4–5 километров. На карте указана подземная протока, и не одна, а две, но насколько они соответствуют действительности, как сейчас выглядят? Их описали картографы еще 150–160 лет тому назад, что за это время там произошло? Ни в научном, ни в туристическом кластере нет обозначений этого подземного грота.



Ярким историческим новообразованием является гуннское святилище, это Нуринский район, Улытауская область, оно науке известно, но не исследовано, его визуально осмотрели в 70-х годах, тогда еще дронов не было. Сейчас мы будем использовать новые технологии, глубина исследования совершенно другая, улучшается качество описания, визуализация, уровень восприятие – новый.



Следующий интересующий нас момент – новые исторические личности, одним из которых является Камыр хан. В исторической литературе он как-то не обозначен, но на карте указано его место погребения. На этом месте есть поселение Айя Камыр, как видите, по транслитерации совпадает. Есть любопытные ханские, султанские погребения. Я нашел место, где находится старая китайская либо буддийская крепость, не знаю, в каком она состоянии, развалины мечети, гуннские поселения и огромное количество крепостей в одном из регионов Казахстана, где на 160 квадратных километров обнаружено 16 крепостных сооружений! В научном обороте из них известны только 3, а остальные 13 куда делись? Их не исследовали, возможно, потому, что они находятся на малодоступной непосещаемой территории. Нужно сказать большое спасибо русским топографам, которые пешим ходом с картографическим инструментарием исходили нашу землю и в беседах с нашими великими предками наполнили информационным содержанием данные карты.



Сейчас есть экспедиционное ядро, группа людей, сплоченных идеей посмотреть через призму топографических карт реально на местности некоторые морфологические, исторические объекты. Надо будет определить их координаты, внешний вид, размеры, сохранность и соответственно сделать каталогизацию. В группу включены известные путешественники, исследователи, на сегодня это 16 человек. Среди них – Яцек Палкевич, итало-польский репортер-исследователь. Максат Чакиев, который организовал Всемирные игры кочевников в Кыргызстане, Рашид Каскырбай из России, руководитель проекта "Юрта Мира", популяризатор тюркской культуры, и другие.



Золотая лихорадка



Неудивительно, что, узнав о золотых приисках в числе планируемых к посещению объектов экспедиции из открытых источников, активизировались авантюристы и мошенники, видимо, решив, что там, на поверхности земли, лежит никем не тронутое золото…



– Мы занимаемся terra incognita – неизвестной Великой степью, теми объектами, которые не знакомы широкому кругу людей, – продолжает Гизат Табулдин. – Сейчас, возможно, на месте месторождения агатов сидят чабаны, на камнях стоимостью от 2 до 3 тысяч долларов. А эти агаты образовались миллионы лет назад, имеют насыщенную цветовую гамму. Но там много не накопаете, сразу скажу. Из нашего минерала делают всевозможные сувениры и продают. Это ведь не промышленное месторождение, а небольшая сопка, на которой образовались данные минералы миллионы лет назад, единственные в мире. И вот из далекой Америки приезжал минералог-коллекционер, который увез материала на миллионы долларов.



Что касается золотых приисков, надо сказать, что геологи и советские, и современные тоже работали там. На приисках Ушакова, Попова и других купцов XIX века стоят современные золоторудные предприятия. Но не все прииски задействованы, 2 стояли в стороне, недалеко от Жезказгана, работали, но заброшены. И вот на эти 2 прииска мы хотим посмотреть, что там происходит.



По золотым приискам и месторождению агатов осадочного происхождения ко мне недавно приезжал молодой культурный человек, который не захотел представляться, просил, чтобы я никому не говорил координаты этих мест. Он узнал об экспедиции из "Фейсбука", через 2 дня я ему перезвонил и услышал голос хищника! Я ужаснулся, как человек поменялся. Были и другие звонки с аналогичными просьбами. Эти факты меня насторожили, у людей напрочь отсутствует этическая норма, они хотят, чтобы им все дали бесплатно: шежире джучидов, чингизидов, все в электронной версии, какие-то координаты и тому подобное. Я стал смотреть на тех, кто обращается, более внимательно.



Ко мне приезжают исследователи из Алматы, Караганды, Талдыкоргана, Нур-Султана, даже один был из Китая. Каждый ищет свое, в основном приходят с благими намерениями. Они узнают, что на этих картах можно отыскать, узнать места погребения своих великих предков XVII–XVIII веков. Так, например, недалеко от района Биржан сал, в Акмолинской области, я лично был участником этой полевой экспедиции, мы нашли благодаря карте старинное кладбище, мазар, на камне действительно написано, что такой-то батыр похоронен. Его предки – кереи из Китая, которые там установили памятную стелу, и она замечательно украшает нашу степь.



Гизат Табулдин планирует не только проверить интересные историко-культурные объекты степи уже в начале лета, но и в перспективе – предложить министерству культуры и спорта, туристическим операторам создать авторские маршруты в различных регионах Казахстана. Благо есть на что посмотреть и что показать не только отечественным туристам, но и искушенным иностранцам. Великая степь хранит в себе десятки чудес.



АЛМАТЫ

Автор: Марина Хегай Источник - Караван

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