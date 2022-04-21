Си Цзиньпин выдвинул новую концепцию безопасности в мире

21:14 21.04.2022

Си Цзиньпин выдвинул новую концепцию безопасности в мире

"Восточный Давос" помогает Пекину сплачивать зарубежных единомышленников

Владимир Скосырев

21.04.22

Си Цзиньпин сказал, что если в государстве порядок, то оно богатое.

В курортном китайском городке Боао на острове Хайнань проходит международный форум. В числе его заявленных целей – пропаганда мирного характера внешней политики КНР и срыв попытки США установить свое господство на Тихом океане. Правда, в обращении к участникам встречи председатель КНР Си Цзиньпин лишь в завуалированной форме критиковал Вашингтон, подчеркнув, что Китай не приемлет односторонние санкции и формирование блоков. Но китайские эксперты прямо говорят, что действия США в ходе российско-украинского конфликта представляют угрозу и для Азии. Пекин призывает своих соседей вместе противостоять этой опасности.



МИД Китая перед началом форума Боао (BFA) заявил, что нужно поскорее победить пандемию. Почему упор был сделан именно на коронавирусной инфекции, ясно.



Ведь страна столкнулась с самой сильной ее вспышкой в Шанхае и других мегаполисах в 2020 году. Конференция, как пишут СМИ, проходит "в пузыре", то есть в режиме строгой изоляции.



Впервые "Восточный Давос", как называют этот форум, состоялся в 2001 году. В нем участвуют 29 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году он не состоялся из-за инфекции, а в этот раз пришлось обойтись без присутствия большинства делегатов и заседать в основном в удаленном формате.



Reuters передает, что, хотя Китай неоднократно критиковал западные санкции против России, он старался не оказывать помощь Москве, чтобы самому не подпасть под санкционное давление. В речи на BFA, которая транслировалась по видео, Си Цзиньпин предупредил, что "экономическое разъединение и тактика давления с целью разорвать цепочки снабжения не сработают. В связи с этим Китай выдвигает концепцию глобальной безопасности на основе принципа неделимости безопасности.



КНР выступает за архитектуру сбалансированной безопасности, но против того, чтобы одни страны могли усиливать свою безопасность за счет других, подчеркнул Си. Западные СМИ напоминают о том, что Китай отказался осудить Россию и ее действия в Украине. Касаясь экономики Поднебесной, Си сказал, что она выносливая и справится с турбулентностью на внешних рынках.



Китайские эксперты в своих комментариях тоже делают упор на том, что перспективы у страны самые радужные. Например, Чэнь Янцзюнь, директор форума, говорит: конференция состоялась в положенное время, несмотря на бушующую эпидемию. Это значит, что руководство уверенно в победе над ней. А Го Яньцзюнь, директор азиатских исследований в Университете международных отношений в Пекине, утверждает, что форум поможет Пекину лучше разъяснить соседям свою политику и привлечь их на свою сторону.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Форум в Боао создавали не для того, чтобы досадить американцам, а для того, чтобы участвовать в глобализации после вступления Китая в ВТО. То есть не ради формирования противоположного Западу блока, а для того, чтобы интегрироваться в мировую экономику. И в речи Си нет ничего конфронтационного. Это попытка рассказать, что Китай по-прежнему привержен глобальному развитию, глобальной безопасности. Лидер КНР сказал, что Китай против менталитета холодной войны, попыток давления". Тут сказалась давняя китайская традиция говорить о проблемах, но не называть страны, которые стали источником проблем. "При этом Си сослался на старинную китайскую пословицу "Когда государство в порядке, то оно богатое, когда государство в беспорядке, то оно бедное", – пояснил эксперт.



Но поскольку к форуму обратилась и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, то в западных СМИ стал обсуждаться вопрос, каковы перспективы роста экономики Китая. По словам Георгиевой, китайская экономика замедляется, и это может оказать существенное влияние в глобальном масштабе. МВФ предсказывает, что рост в этом году составит 4,4%, в то время как Пекин называл цифру 5,5%. Иностранные брокерские фирмы, например Barclays, прогнозирует рост 4,4%. Есть и более неблагоприятные прогнозы.



"Что будет или не будет достигнуто Китаем в 2022 году, мы будем знать только в декабре. Китай в прошлом успешно наверстывал упущенное. К тому же китайское руководство еще в 2014 году сказало своему народу, что эпоха высоких темпов роста заканчивается и двузначных показателей больше никогда не будет", – пояснил Ломанов.