 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан запретил россиянам заказывать банковские карты через третьи лица
21:18 21.04.2022

Жителям России запретили через третьих лиц заказывать банковские карты международных платежных систем в Узбекистане. Об этом заявила пресс-служба Центробанка Узбекистана.

Отмечается, что заявители должны лично присутствовать во время оформления "пластика".

"В соответствии с действующим порядком для открытия счетов физлицами в банк представляется заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ), (снимается копия, оригинал возвращается). Заявление на открытие счета должно представляться физическими лицами лично", - говорится в сообщении ЦБ.

Ранее стало известно, что оказавшиеся под санкциями российские банки пока не смогут выпускать карты UnionPay. По некоторым данным, китайская платежная система опасается, что сама попадет под вторичные санкции из-за сотрудничества с российской стороной.

Андрей Петухов

Источник - московский комсомолец
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