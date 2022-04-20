 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саудовская нефть за юани: "удар по сердцу американской финансовой системы"
21:31 21.04.2022

Новостной портал американского правого Института Гейтстоуна со ссылкой на опубликованное ранее сообщение в Wall Street Journal сообщил в среду 20 апреля, что Саудовская Аравия рассматривает возможность установления цен на продаваемую ею Китаю сырую нефть в китайской валюте - в юанях.

Более пятой части экспорта саудовской нефти приходится на Китай. С момента заключения саудитами соглашения 1974 года с президентом США Ричардом Никсоном Саудовская Аравия устанавливает цены на нефть в долларах США.

Если Саудовская Аравия перестанет устанавливать цены на нефть исключительно в американские долларах, то вслед за Китаем и другие страны могут начать покупать нефть у саудитов за свои собственные валюты, что нанесет ущерб роли доллара США как международной валюты и его престижу как резервной валюты. Так полагают эксперты Института Гейтстоуна. Это будет представлять потенциальную угрозу для всей экономики США и их политической системы.

Китай, стремящийся подорвать глобальное господство доллара, мог бы добиться большего успеха, если бы саудиты распространили и на другие национальные валюты цены на нефть.

В середине марта этого года известное американское издание The Wall Street Journal в одной из своих резонансных статей предупредило о том, что "Саудовская Аравия активно ведет переговоры с Пекином о том, чтобы часть своих продаж нефти Китаю оценивать в юанях", что не только разрушило бы доминирование нефтедоллара на мировом нефтяном рынке, но также сигнализировало бы о перемещении ведущего мирового экспортера сырой нефти в Азию. В публикации сделали вывод: "Это также стало бы ударом по сердцу американской финансовой системы, которая за последнее десятилетие воспользовалась статусом доллара как резервной валюты, чтобы напечатать столько долларов, сколько было необходимо для финансирования государственных расходов".

Тот факт, что Саудовская Аравия всерьез рассматривает возможность установления цен на нефть в юанях, по мнению аналитиков Института Гейтстоуна, указывает на то обстоятельство, что политика президента Джо Байдена на Ближнем Востоке открыла странам региона путь к тому, чтобы сделать ставки на Китай, который считается развивающейся глобальной державой.

Институт Гейтстоуна указывает и на то, что Китай, со своей стороны, также пытается заполнить пустоту, оставленную правительством США, в других сферах деятельности в регионе. В видении Китая Саудовская Аравия является не только одним из важнейших источников энергии, но и важным звеном в китайской инициативе торгового сотрудничества "Один пояс, один путь". Запущенный в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином этот проект позволит создать обширную экономическую инфраструктуру между Азией, Европой и Африкой для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Китай уже подписал соглашения о сотрудничестве с 19 арабскими странами по строительным проектам в рамках "Организации международного сотрудничества Шелковый путь".

Китай также является крупнейшим торговым партнером Саудовской Аравии, в том числе по соглашениям о военном сотрудничестве. Пекин уже несколько лет продает оружие Саудовской Аравии и, как сообщается, помог запустить саудитам проекты их собственных баллистических ракет.

Источник - eadaily.com
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