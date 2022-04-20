 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 21.04.2022
21:37  ГКНБ Киргизии утверждает, что символика "Z" - "способствует межнациональной розни"
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21:18  Узбекистан запретил россиянам заказывать банковские карты через третьи лица
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16:27  В центре Казахстана (Нуринский район) собираются исследовать полузабытое гуннское святилище
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16:24  Россия освободила граждан Узбекистана от обязательной регистрации

15:12  Крекс, пекс, фекс... ГосДумаRU переутвердила Набиуллину главой ЦентроБанка
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14:42  "Саудовцы не изменят позицию по России": почему арабы игнорируют просьбы США
14:35  Российские гипермаркеты сети ОБИ переходят инвесторам из Казахстана
12:50  Путин отменил штурм "Азовстали". Из соображений гуманного гуманизма
12:48  Вагит Алекперов больше не глава "Лукойла". РосОлигархи играют в перепрятушки
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12:07  Арман Исетов назначен послом Казахстана в Таиланде
11:44  Уроки русского: как воспитать патриотическое поколение, - Платон Беседин
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10:53  Хорасанский халифат обстрелял ракетами Узбекистан (Термез). Но не попал
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10:46  Сравнивая Тайвань с Украиной..., - Е.Пустовойтова
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08:43  Три притопа, два прихлопа? В КазАрмии изменят нормативы по физподготовке военнослужащих
08:40  Изменничай дальше. Казгенералу Каракулову переквалифицировали дело с "госизмены" на "халатность" и... отпустили
08:29  Спецоперация Турции против иракских курдов. Ставки в игре дороже региональной политики
07:57  Президент и премьер Киргизии ищут инвестиции в Баку и Вашингтоне, - В.Панфилова
02:17  Арабский тыл Путина: Кремль нейтрализовал геополитическое супероружие США
02:05  Россия испытала новейшую и мощнейшую (на данный момент) ракету "Сармат"
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Среда, 20.04.2022
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19:42  Война Миров. Великая Отечественная спецоперация, - В.Юрицын
19:40  Пострадавших от клана Булата Назарбаева призывают объединиться
18:09  Задержан экс-командующий Южным Регкомандованием КазАрмии генерал Каракулов
18:02  Центральная Азия: просто жесть, - Николай Кузьмин
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17:28  Израиль добавляет китайский юань к резервам в результате изменения "философии"
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15:17  Смерш и денацификация Украины, - Ю.Рубцов
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12:30  Умер Виктор Зайберт - археолог, открывший ботайскую культуру в Северном Казахстане
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12:17  Экс-кырпрез Атамбаев бьется в клетке (буквально) и закладывает Ташиева
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ГКНБ Киргизии утверждает, что символика "Z" - "способствует межнациональной розни"
21:37 21.04.2022

Органы национальной безопасности Кыргызстана призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символикой "Z".

Как пишет пресс-служба ГКНБ КР, в соцсетях распространяются рекламные публикации военной формы и костюмов с символикой "Z".

ГКНБ призвал горожан не надевать такую форму в шествии "Бессмертный полк", которое пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренную законодательством Кыргызстана за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.
Подробнее: svodka.akipress.org/news:1776565?f=cp

Источник - svodka.akipress.org
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