ГКНБ Киргизии утверждает, что символика "Z" - "способствует межнациональной розни"

21:37 21.04.2022

Органы национальной безопасности Кыргызстана призвали организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать напрокат способствующие разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символикой "Z".



Как пишет пресс-служба ГКНБ КР, в соцсетях распространяются рекламные публикации военной формы и костюмов с символикой "Z".



ГКНБ призвал горожан не надевать такую форму в шествии "Бессмертный полк", которое пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.



ГКНБ предупреждает об ответственности, предусмотренную законодательством Кыргызстана за действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

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