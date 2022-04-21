Покушение на Токаева и западные спецслужбы, - С.Атаманов

00:26 22.04.2022 В ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ ПОКУШЕНИЙ НА ПРЕЗИДЕНТОВ ТОКАЕВА И ЛУКАШЕНКО НАЗЫВАЮТСЯ ЗАПАДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ



21.04.2022

Казахстан

Сергей Атаманов

При анализе покушений на президентов дружественных государств обнаруживается характерный "почерк" иностранных спецслужб

Цветные революции, дезинформация, поддержка националистов, радикальной оппозиции, это неполный перечень приемов, используемых спецслужбами для решения политических целей. Политические убийства тоже входят в этот список.



Устранение первых лиц государства происходит разными способами: отдельно засылаемыми и подготавливаемыми агентами, а также посредством использования поддерживаемых различными зарубежными организациями радикалов, или же экстремистами, выросшими в среде распространения массовой дезинформации и пропаганды насилия в отношении неугодных Западу политических лидеров. Приведем примеры:



в 2003 году от рук заместителя командира спецназа МВД Сербии скончался премьер-министр Зоран Джинджич;



в 1999 году группой во главе с бывшим журналистом Наири Унаняном был убит премьер-министр Армении Вазген Саркисян;



В 1995 году членом подпольной ультраправой националистической организации "Эяль" Игаль Амир убит премьер-министр Израиля Ицхак Рабин;



в 1993 году от взрыва бомбы погиб президент Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса;



в 1986 году был застрелен премьер-министр Швеции Улоф Пальме;



среди премьер-министров Индии были убиты Индира Ганди в 1984 году и ее сын Раджив Ганди - в 1991;



в 1951 году - премьер-министр Пакистана Лиакат Али Хан.



О том, что спецслужбы США давно применяют политические убийства в своих целях подтверждается рассекреченными и опубликованными в середине 70-х годов комиссиями, занимавшимися расследованиями злоупотреблениями американской разведки



(справочно: это Рокфеллеровская комиссия, созданной президентом Фордом, комитет сенатора Фрэнка Черча и комитет Палаты представителей Конгресса. Среди вопросов, которые расследовались, были попытки политических убийств иностранных лидеров, включая Патриса Лумумбу в Конго, Рафаэля Трухильо в Доминиканской Республике, братьев Дьем во Вьетнаме, генерала Рене Шнейдера в Чили, план президента Кеннеди использовать мафию для убийства Фиделя Кастро на Кубе).



В материалах есть упоминание о проекте использования экстремистов, закодированный в документах ЦРУ аббревиатурой CHAOS. Использование последних в качестве орудия, мы видим на приведенных выше примерах.



Однако, до последнего времени, этот способ разрешения политических конфликтов, осуждался мировым сообществом.



Результаты работы той же комиссии в США вызвали в свое время громкий скандал. Но на этом ангажированные спецслужбами политические убийства не прекратились. Уже в 1998 году издание Reuters писало, что ФБР проводило проверку в отношении офицеров ЦРУ, которые помогали подпольному Иракскому национальному конгрессу устранить Саддама Хуссейна. Это нашло подтверждение в интервью изданию The Guardian вышедшего в отставку главного инспектора ООН в Ираке Скотта Риттера.



В 2018 году к упомянутой теме ликвидации неугодных США глав государств привлекло высказывание бывшего главы ЦРУ Майкла Помпео, который высказался о возможном устранении лидера КНДР Ким Чин Ына в качестве "шутки". Учитывая тенденцию в применении политических убийств, вспомним поговорку, что в "каждой шутке есть доля правды", а здесь ее доля велика.



Сейчас мы видим, что ситуация меняется. Проводимая последние годы против нас информационная война делает нормой, то, что ранее общество считало запретным.



Кроме массированного информационного воздействия через Центры информационно-психологического воздействия и структуры схожие с ним, на территории дружественных нам государств, после неудавшихся попыток "цветных" революций, которые спровоцированы, в том числе, агентурой США произошли попытки покушений на главу Белоруссии А.Лукашенко и Казахстана К.Ж.Токаева.



Заказчиком президента Белоруссии, сам А.Лукашенко назвал западные спецслужбы, в числе которых ЦРУ. Выгодополучатель убийства К.Ж.Токаева пока не назван. Из известного: КНБ заявил, что неудавшийся убийца является гражданином Казахстана и признался в работе на иностранные спецслужбы. В разное время он работал в таких изданиях, как "Известия-Казахстан" и "Курсив", а также пресс-секретарем в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов. Соответственно прекрасно знаком с западными НПО. Атыгаева называют автором научных статей в области нефтехимии. С января 2022 года Аян Атыгаев является лицензированным адвокатом. Информации о прохождении им воинской службы нет. Обратно же, если предположить, что он ее проходил, а также учесть, что судя по фотографиям в социальной сети "в контакте" не брезговал спортом, при его достаточно немалом росте (выше 190 см.) проходить службу он мог в элитных частях, где, в том числе обучают снайперскому делу.



Если исходить из того, что организатором цветных революций является одна и та же спецслужба, или же их консорциум, то напрашивается вывод, что "заказчиком" политического убийства в Казахстане является то же ЦРУ. Для этого есть косвенные подтверждения. Перечислим их:



- изъятая в ходе задержания тюнингованая винтовка изготовлена в странах Запада (daniel defense, страна-изготовитель - США);



- завезена она была по частям. Для того, чтобы ее собрать, необходимы специальные знания и навыки, получить которые можно в ходе службы в войсках, где такое оружие используется (а это – спецназ), либо на специальных сборах. Напомним, что подготовкой подразделений ГРУ Казахстана достаточно долго занималась Турция. Она же достаточно прочно закрепилась во всех сферах жизнедеятельности Казахстана. Перевезти оружие, организовать подготовку стрелка инструкторами, находящимися в Казахстане – не составляет проблем;



- использование снайперского оружия предполагает его обязательную пристрелку. Это означает, что должно быть место, где оружие будет приведено к нормальному бою в условиях, приближенных к его применению. Обычный неподготовленный человек этого сделать не сможет;



- работа снайпера подразумевает действия минимум в паре, значит речь идет о организованной группе лиц.



На фото: изъятая винтовка американского производителя daniel defense



По утверждению пресс-службы КНБ кроме подготовки покушения иностранным агентом "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов". Думается, что это было не основной, а попутной деятельностью, на основании каковой и был завербован гражданин Казахстана. Мы уже рассказывали о том, что в Казахстане действует целая сеть организаций, занимающихся информационно-психологическим воздействием.



О возможной причастности задержанного в силовым структурам (в прошлом) кроме перечисленных требований к выполнению снайперской работы, говорит то, что некоторое количество военнослужащих силовых структур Казахстана в период январских событий переходило на сторону протестующих. В сети "фейсбук", "ютуб" отмечены агрессивные высказывания в адрес России посты бывших военнослужащих Казахстана до воинского звания "полковник" включительно. Если это - на "верхнем" уровне, то "в низах" таких отставников еще больше.



В сухом остатке получаем, что в ходе информационно-психологического воздействия у части общества сложились антироссийские настроения. Последние используются для вербовки и использования этих лиц для оказания политического воздействия, в том числе через организацию убийств первых лиц государства. Такая методика была разработана еще в 70-х годах ЦРУ под аббревиатурой CHAOS. Политические лидеры, проводящие независимую от внешних сил политику в своих государствах, демонизируются в глазах общества. Если попытка их устранения в ходе "цветных революций" как это уже было на примере Слободана Милошевича, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна не удаются, то в ход идет физическая ликвидация. Конечно, позднее оказалось, что они не настолько и виноваты в том, в чем их обвиняли, а во многом были даже правы. Народу их государств это не помогло, цели, поставленные Западом, были достигнуты.



К сожалению, мировое сообщество не реагирует на подобные вопиющие случаи разрешения политических разногласий. Политические убийства становятся нормой, как до того – разрешение конфликтов путем переговорного процесса. Главам всех государств стоит задуматься о том, что если не осуждать порочную практику политических убийств, то со временем это станет нормой. В этом случае цивилизованные способы разрешения конфликтов уйдут в небытие. Прав будет тот, у кого в руках "Кольт", или снайперская винтовка.



Сергей АТАМАНОВ

21.04.22 Источник - katehon.com

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