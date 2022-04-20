Гагаузия отменит молдавский закон о запрете георгиевской ленты

01:34 22.04.2022 Санду расколола общество перед Днем Победы

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.04.22

Дмитрий Константинов: "Народное собрание обеспечит гагаузам право на ношение ленты Победы". Фото с сайта Народного собрания Гагаузии

Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ) намерено 29 апреля принять закон, разрешающий носить георгиевскую ленту в противовес соответствующему запрету парламента Гагаузии. Об этом "НГ" рассказал председатель парламента Гагаузии Дмитрий Константинов. Он отметил, что 9 Мая в автономии все наденут ленты Победы в память об отцах и дедах. Несмотря на то что руководители Республики Молдова (РМ), по словам Константинова, обещали ему пройти с гагаузами в колонне со знаменем Победы, но только без лент. Гагаузский спикер ответил, что у гагаузов есть право и на знамя, и на ленты.

По словам председателя Народного собрания Гагаузской автономии, расположенной на юге Молдавии, Дмитрия Константинова, власти Республики Молдова (РМ) запретом на ношение георгиевской ленты раскололи молдавское общество. "Я им (руководству РМ. – "НГ") говорил, что после принятия парламентом Молдовы такого закона большинство людей наденут в День Победы георгиевские ленты. В ответ они пообещали мне приехать в Гагаузию и пройти со знаменем Победы, но только чтобы не было георгиевских лент. Однако это невозможно. Если провести опрос – а мы, вероятно, его проведем, – то 100% гагаузов выскажутся за ленту. Это символ Победы для каждого из нас, и мы от него не откажемся. Более того, 29 апреля Народное собрание Гагаузии примет закон, разрешающий ношение георгиевской ленты в автономии. Все, кто ее наденет 9 Мая, будут защищены законом автономии", – сказал Дмитрий Константинов "НГ". Он добавил: "Мы видим, что происходит в соседней стране (Украине. – "НГ"), хотим, чтобы там быстрее прекратились военные действия, но там ведь все начиналось с того же – запрета ленты, потом – Дня Победы".



Депутат Народного собрания Леонид Кеся, член фракции Блока коммунистов и социалистов, предложил организовать референдум по георгиевской ленте и цензуре в РМ. Однако спикер Константинов объяснил "НГ", что референдум – это дорого, но закон будет принят и опрос проведен.



Депутат НСГ Виктор Петров предложил провести общереспубликанский референдум, где шла бы речь не только о ленте, но и о придании русскому языку статуса второго государственного в РМ. Он озвучил эту инициативу на заседании НСГ, подчеркнув, что "нарушением элементарных прав человека является тот факт, что чиновники выбирают, на каком языке ему общаться с гражданином, а не наоборот". Но председатель гагаузского парламента ответил, что в автономии существует реальное триязычие (гагаузский, молдавский, русский): "И это нормально. Так должно быть",



В целом депутаты Народного собрания Гагаузии осудили решение парламента РМ о запрете георгиевской ленты. В автономии прошли народные протесты и автопробег в защиту символа Победы.



Напомним, в парламенте РМ приняли поправку, запрещающую на территории Республики Молдова символы Z, V, используемые военными РФ, и георгиевскую ленту.



Вице-спикер парламента РМ Михай Попшой заявил, что 9 Мая георгиевскую ленту прикрепят те, "кто поддерживает конфликт в Украине". Он это сказал после того, как президент Майя Санду промульгировала закон о запрете на ленту. При этом Санду заявила: "Место этих символов рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти – на свалке истории". Отправив георгиевскую ленту на свалку, президент Молдавии окончательно разделила молдавский народ.



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Гагаузы протестуют против запрета символа

Победы. Кадр из видео с канала STV media

на YouTubeГагаузов поддержали жители города Бельцы на севере РМ. Они также вышли на протест. Многие молдавские политики заявили, что не подчинятся закону РМ и выйдут 9 Мая с прикрепленной лентой. 20 апреля в Кишиневе неизвестные покрасили фасад здания гостиницы National в цвета георгиевской ленты. Экс-президент Игорь Додон пообещал выйти 9 Мая с лентой на груди и позвал с собой сограждан. Министр юстиции Серджиу Литвиненко пообещал его оштрафовать. Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев заявил, что и в тюрьме будет с лентой, если его туда посадят. Он напомнил, что его отец воевал в Великую Отечественную и он не может предать его память.

Экс-президент Владимир Воронин, лидер Партии коммунистов, сказал в парламенте: "Я не испытал счастья знать своего отца, он погиб, защищая Киев. И мы теперь поднимаем руку на самый святой символ – ленту Победы. Мне стыдно".



Но к тем, кто не подчинится закону, будут применены меры наказания. 9 Мая правоохранители будут документировать каждый случай использования запрещенной в стране георгиевской ленты, заявил автор соответствующего закона депутат РМ Лилиан Карп.



Полиция Молдавии обещает применять санкции в отношении тех, кто нарушит запрет на использование георгиевской ленты и других атрибутов и символов СССР и РФ. "Закон един для всех", – заявил начальник генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну в среду на брифинге, посвященном предпасхальным мерам безопасности. Отвечая на вопрос о раскрашивании ночью неизвестными здания заброшенной гостиницы National в цвета георгиевской ленты, он сказал, что владелец здания заявил в полиции, что не имеет ничего против такого раскрашивания.



Согласно закону, за изготовление, продажу и хранение этих символов физическим лицам грозит штраф в размере от 4500 до 9000 (1000 руб. – 230 леев) леев или от 30 до 60 часов общественных работ, а юридическим и должностным лицам – от 9000 до 18 000 леев.



Гагаузов, которых будет охранять автономный закон, за ношение ленты правоохранительные органы РМ наказать не смогут. Если, конечно, они будут ее носить только на территории автономии.



На фоне разгоревшегося в Молдавии скандала лидер Приднестровья Вадим Красносельский пригласил всех жителей РМ, желающих отметить День Победы, в Тирасполь. "Приднестровцы чтут подвиги предков, с гордостью наденут 9 Мая георгиевские ленты и гостеприимно примут тех, кому на родной земле запретили отдать дань памяти дедам-победителям", – сказал он.



Между тем в Молдавии провели опрос, который показал настроения в обществе. Например, оказалось, что большинство граждан РМ считают, что в условиях проведения спецоперации РФ в Украине страна должна придерживаться нейтралитета. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании IMAS, представленные в среду в Кишиневе. В частности, 72% респондентов выступили против присоединения к санкциям против России, 24% высказали противоположную точку зрения. При этом 45% участников опроса высказали мнение, что политика санкций в отношении РФ должна прекратиться, 12% – за сокращение ограничительных мер. 11% респондентов заявили, что санкции должны сохраняться, 25% высказались за их ужесточение. Главными виновниками нынешней ситуации в Украине 43,6% участников опроса назвали Запад, НАТО и Киев; 41,6% – Россию, 7,5% сказали, что виноваты все. 44% респондента высказали мнение, что у Молдавии с Россией должны быть близкие отношения, 42% – нейтральные, 8% предложили Кишиневу дистанцироваться от РФ, 5% заявили, что вообще не должно быть отношений. Согласно опросу, 59% респондентов испытывают страх из-за возможного вторжения России в Молдавию, 40% – не испытывают. Источник - независимая газета

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