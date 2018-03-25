В Алматы задержан за коррупцию местный депутат и мини-олигарх Кудайберген

06:35 22.04.2022

В Алматы задержан депутат маслихата Кайрат Кудайберген. Он находится в изоляторе временного содержания, передает Zakon.kz.

Данную информацию редакции Zakon.kz подтвердили в прокуратуре города Алматы. Официальное сообщение готовится.



Кайрат Кудайберген родился 25 декабря 1983 года в Алматы.



Трудовой стаж:



· Работал в Фонде развития предпринимательства "DAMU" (2004).



· Ведущий эксперт КазНИИС (Министерство юстиции РК).



· Заместитель директора Военно-технической школы Министерства обороны РК.



· Занимал различные должности в "Данабанке", "Казахалтын", "HSBC Банк Казахстан".



· Работал в акимате Восточно-Казахстанской области в рамках ротации Президента РК ("Молодые кадры в регионы").



· Заместитель директора Палаты предпринимателей г. Алматы.



· Заведующий сектором контроля Уполномоченного Президентом РК по защите прав предпринимателей.



· Генеральный директор строительной корпорации "SC Strоy Contract" Corporation (2011-2014).



· Владелец инвестиционного холдинга "Q3 Worldwide" (строительство, инновационные технологии, управленческий менеджмент и др.).



Прочие должности:



· Член попечительского совета РОО "Студенческие строительные отряды".



· Лектор и почетный член Форума лидеров KIMEP UNIVERSITY.



· Член Совета по делам молодежной политики при Президенте РК.



Выборные должности, депутатство:



· Депутат маслихата города Алматы (с 25.03.2018).



Анастасия Стативкина