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|В Алматы задержан за коррупцию местный депутат и мини-олигарх Кудайберген
06:35 22.04.2022
В Алматы задержан депутат маслихата Кайрат Кудайберген. Он находится в изоляторе временного содержания, передает Zakon.kz.
Данную информацию редакции Zakon.kz подтвердили в прокуратуре города Алматы. Официальное сообщение готовится.
Кайрат Кудайберген родился 25 декабря 1983 года в Алматы.
Трудовой стаж:
· Работал в Фонде развития предпринимательства "DAMU" (2004).
· Ведущий эксперт КазНИИС (Министерство юстиции РК).
· Заместитель директора Военно-технической школы Министерства обороны РК.
· Занимал различные должности в "Данабанке", "Казахалтын", "HSBC Банк Казахстан".
· Работал в акимате Восточно-Казахстанской области в рамках ротации Президента РК ("Молодые кадры в регионы").
· Заместитель директора Палаты предпринимателей г. Алматы.
· Заведующий сектором контроля Уполномоченного Президентом РК по защите прав предпринимателей.
· Генеральный директор строительной корпорации "SC Strоy Contract" Corporation (2011-2014).
· Владелец инвестиционного холдинга "Q3 Worldwide" (строительство, инновационные технологии, управленческий менеджмент и др.).
Прочие должности:
· Член попечительского совета РОО "Студенческие строительные отряды".
· Лектор и почетный член Форума лидеров KIMEP UNIVERSITY.
· Член Совета по делам молодежной политики при Президенте РК.
Выборные должности, депутатство:
· Депутат маслихата города Алматы (с 25.03.2018).
Анастасия Стативкина