В Испании изрубил себя и семью топором рос-укр-газ-олигарх Протосеня ("Новатэк")

08:10 22.04.2022

Бывший топ-менеджер "Новатэка" Протосеня зарубил жену и дочь топором

Такова версия испанской полиции



В Испании расследуется странная смерть семьи российского происхождения из трех человек. По информации местной прессы, бывший топ-менеджер одной из крупнейших в России газовых компаний "Новатэк" Сергей Протосеня убил свою жену и 15-летнюю дочь и ушел из жизни сам в каталонском городе Льорет-де-Мар.



Такова версия испанской полиции



По утверждениям местных СМИ, имевший состояние более 400 миллионов евро россиянин, предположительно, убил 19 апреля свою семью топором и впоследствии покончил жизнь самоубийством во дворе роскошной виллы на каталонском курорте на побережье Коста-Бравы.



Издание Diari de Girona, выходящее на каталонском языке, пишет, что 53-летняя женщина и ее дочь были найдены мертвыми в доме в жилом комплексе Эльс-Пинарс в Льорет-де-Мар, там же нашли тело Сергея Протосени.



Протосеня в прошлом более семи лет занимал должность заместителя председателя совета директоров компании "Новатэк".



В прессе обращается внимание на то, что параллельно с гибелью трех человек в Льорет аналогичная трагедия разыгралась в Москве, где в своей квартире был найден мертвым бывший вице-президент "Газпромбанка" Владислав Аваев, также застреленными были обнаружены его жена Елена и их 13-летняя дочь. "Странное совпадение преступления в Эльс-Пинаре с другим в Москве, оба предполагаемых убийцы, связанные с российским газом", – под таким заголовком в местном издании Lloret Gaceta рассказывается о трагедии на вилле.



По данным прессы, эта семья русского происхождения владела резиденцией в Льорет-де-Мар, но жила главным образом во Франции, приезжая в Каталонию отдохнуть. Здесь семья занимала два участка земли, имела бассейн, большой сад и теннисный корт. Соседи говорят, что семья часто проводила здесь время, при этом никаких ссор слышно не было. При этом они мало общались с местными жителями.



У Сергея Протосени и его жены Натальи было двое детей: дочка и старший сын Федор, который в момент трагедии находился во Франции. Он пытался связаться с родными по телефону, но безуспешно. В последний раз он разговаривал родителями и сестрой в понедельник вечером. После того как он забеспокоился из-за невозможности связаться с родителями, Федор обратился в полицию. Сотрудники местных правоохранительных органов отправились на виллу, где жил Протосеня.



Полиция предполагает, что 55-летний Сергей Протосеня мог покончить жизнь самоубийством. В одной из комнат было обнаружено тело его жены Натальи и их дочери. Правоохранители расследуют версию, что Сергей убил их при помощи холодного оружия (топора или ножа), пока они спали, а потом наложил на себя руки во дворе виллы. Как утверждается в Diari de Girona, подозреваемый в двойном убийстве мужчина ранее не был замечен в Испании в домашнем насилии. Вскрытие всех тел троих погибших, как ожидается, поможет исключить причастность к преступлению кого-либо, кроме членов семьи – что в настоящее время не подтверждается никакими доказательствами.