Казгенерал МВД Масимов (брат сидящего генерала КНБ) скрылся от следствия

08:23 22.04.2022

Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор

Павлодарская область, экс-начальник, нурлан масимов, розыск, антикор Фото: gov.kz

Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, передает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, Нурлан Масимов "подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса)".



По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении его санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В Антикоре отметили, что в настоящее время Нурлан Масимов "объявлен в розыск".



По делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.

Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Также в ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.



Нурлан Масимов является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.



6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.



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Нурлан Масимов родился 22 июля 1973 года в пос. Жансугурова Аксуского района Алматинской области.



Трудовой стаж:



оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2000-2003);



старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2003-2004);



старший оперуполномоченный УБЭСТ, старший оперуполномоченный по борьбе с особо опасными преступлениями Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Алматинской области (2004-2005);



заместитель начальника по оперативной работе ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2005-2008);



начальник ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2008-2010);



первый заместитель начальника ДВД Алматинской области (2010-2018);



первый заместитель начальника ДП города Алматы (2018-2019);



начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (05.2019-11.2019);



начальник Департамента полиции Павлодарской области (11.2019-17.01.2022).



Динара Халдарова