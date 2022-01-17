Казгенерал МВД Масимов (брат сидящего генерала КНБ) скрылся от следствия

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08:23 22.04.2022
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск – Антикор
Павлодарская область, экс-начальник, нурлан масимов, розыск, антикор Фото: gov.kz
Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова, передает Zakon.kz.
Как сообщается в Telegram-канале Антикоррупционной службы, Нурлан Масимов "подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса)".
По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении его санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В Антикоре отметили, что в настоящее время Нурлан Масимов "объявлен в розыск".
По делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.
Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Также в ведомстве отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Нурлан Масимов является двоюродным братом бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова.
6 января КНБ начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175 ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.
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Нурлан Масимов родился 22 июля 1973 года в пос. Жансугурова Аксуского района Алматинской области.
Трудовой стаж:
оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2000-2003);
старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Карасайского района Алматинской области (2003-2004);
старший оперуполномоченный УБЭСТ, старший оперуполномоченный по борьбе с особо опасными преступлениями Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Алматинской области (2004-2005);
заместитель начальника по оперативной работе ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2005-2008);
начальник ОВД Алакольского района ДВД Алматинской области (2008-2010);
первый заместитель начальника ДВД Алматинской области (2010-2018);
первый заместитель начальника ДП города Алматы (2018-2019);
начальник Седьмого департамента МВД Республики Казахстан (05.2019-11.2019);
начальник Департамента полиции Павлодарской области (11.2019-17.01.2022).
Динара Халдарова